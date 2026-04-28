Türk geliştiriciler tarafından yayınlanan Misa Online, devasa harita ve yüzlerce farklı düşmanı içerisinde barındıran bir MMORPG oyunudur.

Berkcan Aktürk - 22 SANİYE ÖNCE GÜNCELLENDİ

⚡ Önemli Bilgiler Misa Online, anime esintili görsellerle hazırlanmış çok oyunculu çevrim içi rol yapma oyunu (MMORPG) deneyimi sunuyor.

Oyunda karakterini geliştirerek ekipman toplayabilir, seviyeni yükseltebilir ve farklı oyuncularla takım kurabilirsin.

Misa Online, Steam platformu üzerinden PC oyuncularına sunulacak bağımsız bir çevrim içi oyun olarak listeleniyor.

Misa Games tarafından geliştirilen ve yayınlanan Misa Online, Türk yapımı bir MMORPG oyunudur. Çeşitli MMORPG oyunlarındaki sunucularıyla tanınan Misa, kendi oyununu piyasaya sürerek Türk oyunculara farklı bir deneyim sunmayı hedefliyor.

Dört farklı sınıfı içerisinde barındıran bu oyunda, her sınıfın kendine ait becerileri ve oyun tarzı bulunuyor. Savaşçı, Drakar, Şaman ve Ninja gibi sınıflardan size en yakışanını seçerek oynamaya başlayabilirsiniz. Ardından karakterinizi geliştirmeli ve Misa Online'ın en dominant ismi olmalısınız.

Yüzlerce farklı yaratığa ev sahipliği yapan devasa haritada, her bölge için farklı bir hikaye bulunmaktadır. Atmosfer, görsellik ve ilgi çekici hikayesiyle birlikte sadece karakter gelişimi değil, aynı zamanda sinematik içerikler de sunmaktadır.

Çıkış tarihi henüz belli olmayan Misa Online, şimdiden oldukça ses getirmiş durumda. 2 yıldır geliştirilen ve yakında beta sürümü çıkacak olan Misa Online'ı indirin ve siz de MMORPG deneyimi yaşayın!

Misa Online Sistem Gereksinimleri

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İŞLETIM SISTEMI: Windows 10（64-bit)

Windows 10（64-bit) İŞLEMCI: Intel Core i5-6500

Intel Core i5-6500 BELLEK: 8 GB RAM

8 GB RAM EKRAN KARTI: NVIDIA Geforce GTX960

NVIDIA Geforce GTX960 DIRECTX: Sürüm 11

Sürüm 11 AĞ: Genişbant İnternet bağlantısı

Genişbant İnternet bağlantısı DEPOLAMA: 45 GB kullanılabilir alan