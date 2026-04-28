Misa Online
- Lisans ÜCRETLİ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 43.95 GB
- Üretici Misa Games
Türk geliştiriciler tarafından yayınlanan Misa Online, devasa harita ve yüzlerce farklı düşmanı içerisinde barındıran bir MMORPG oyunudur.
⚡ Önemli Bilgiler
- Misa Online, anime esintili görsellerle hazırlanmış çok oyunculu çevrim içi rol yapma oyunu (MMORPG) deneyimi sunuyor.
- Oyunda karakterini geliştirerek ekipman toplayabilir, seviyeni yükseltebilir ve farklı oyuncularla takım kurabilirsin.
- Misa Online, Steam platformu üzerinden PC oyuncularına sunulacak bağımsız bir çevrim içi oyun olarak listeleniyor.
Misa Games tarafından geliştirilen ve yayınlanan Misa Online, Türk yapımı bir MMORPG oyunudur. Çeşitli MMORPG oyunlarındaki sunucularıyla tanınan Misa, kendi oyununu piyasaya sürerek Türk oyunculara farklı bir deneyim sunmayı hedefliyor.
Dört farklı sınıfı içerisinde barındıran bu oyunda, her sınıfın kendine ait becerileri ve oyun tarzı bulunuyor. Savaşçı, Drakar, Şaman ve Ninja gibi sınıflardan size en yakışanını seçerek oynamaya başlayabilirsiniz. Ardından karakterinizi geliştirmeli ve Misa Online'ın en dominant ismi olmalısınız.
Yüzlerce farklı yaratığa ev sahipliği yapan devasa haritada, her bölge için farklı bir hikaye bulunmaktadır. Atmosfer, görsellik ve ilgi çekici hikayesiyle birlikte sadece karakter gelişimi değil, aynı zamanda sinematik içerikler de sunmaktadır.
Misa Online İndir
Çıkış tarihi henüz belli olmayan Misa Online, şimdiden oldukça ses getirmiş durumda. 2 yıldır geliştirilen ve yakında beta sürümü çıkacak olan Misa Online'ı indirin ve siz de MMORPG deneyimi yaşayın!
Misa Online Sistem Gereksinimleri
- 64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir
- İŞLETIM SISTEMI: Windows 10（64-bit)
- İŞLEMCI: Intel Core i5-6500
- BELLEK: 8 GB RAM
- EKRAN KARTI: NVIDIA Geforce GTX960
- DIRECTX: Sürüm 11
- AĞ: Genişbant İnternet bağlantısı
- DEPOLAMA: 45 GB kullanılabilir alan
Sıkça Sorulan Sorular
Misa Online nasıl bir oyun?
Anime tarzı görsellere sahip çevrim içi MMORPG ve sosyal yaşam odaklı bir oyundur.
Misa Online ücretsiz mi?
Steam sayfasındaki modele göre çıkışta ücretsiz veya ücretli olabilir; resmi fiyat henüz netleşmemiş olabilir.
Misa Online multiplayer mi?
Evet, temel yapısı çevrim içi çok oyunculu deneyim üzerine kuruludur.
Misa Online ne zaman çıkacak?
Steam sayfasında duyurulan tarihe göre çıkış bilgisi geliştirici tarafından paylaşılacaktır.
Misa Online tek başına oynanır mı?
Evet, bazı içerikler solo oynanabilir ancak asıl deneyim diğer oyuncularla etkileşim üzerinedir.