Mobile Legends APK Android telefonlarda ücretsiz oynanabilir MOBA oyunudur. Gerçek rakiplere karşı 5'e 5 MOBA heyecanını yaşayın.

Can Erdil Şentürk - 11 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Mobile Legends Bang Bang bilgisayarlarımızda League of Legends gibi oyunlarda yaşadığımız heyecanı mobil cihazlarımıza taşıyan bir MOBA oyunu olarak tanımlanabilir. Popüler MOBA oyunu Mobile Legends APK olarak veya Google Play'den ücretsiz indirilebilir.

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Android işletim sistemini kullanan akıllı telefon ve tabletlerinize ücretsiz olarak indirip oynayabileceğiniz bir MOBA olan Mobile Legends: Bang bang'da biz hem aksiyon dolu hem de taktiksel savaşlar bekliyor. Oyunun temel mantığı rakip takımın kalesini yok etmek üzerine kurulu. 5'erli takımlar halinde başladığımız savaşlarda bir yandan kendi kalemizi savunmamız, diğer yandan rakip takımın kalesine saldırmamız gerekiyor. Bu işi gerçekleştirebilmek için ise takım olarak iyi anlaşmamız ve taktiksel kararlar almamız gerekmekte.

Mobile Legends: Bang bang içinde farklı kahraman seçeneklerine sahibiz. Bu kahramanların herbiri kendilerine has savaş yetenekleriyle donatılmışlar ve farklı bir oyun tecrübesi sunuyorlar. Mobile Legends: Bang bang oyunculara online karşılaşmalarda hızlı eşleşmeler yapabilme ve maçlara kolayca başlayabilme imkanı veriyor. Bunun yanında maçlar sırasında oyundan kopsanız bile kahramanınız yapay zeka tarafından devralınıyor ve tekrar bağlandığınızda oyuna kaldığınız yerden devam edebiliyorsunuz.

Mobile Legends: Bang bang kolay dokunmatik kontrollere sahip. Oyunun grafik kalitesi ise düşük değil.

Mobile Legends Bang Bang Öne Çıkan Özellikleri

Klasik MOBA haritaları ve 5’e 5 savaşlar - Gerçek oyunculara karşı gerçek zamanlı 5’e 5 savaşlar. 3 yol, 4 orman alanı, 2 boss, 18 savunma kulesi ve sonsuz dövüşler, klasik MOBA’da olan her şey Mobile Legends Bang Bang’de!

Takım çalışması ve strateji ile kazanın - Hasarı engelleyin, düşmanı kontrol edin ve takım arkadaşlarınızı iyileştirin. Tanklar, büyücüler, nişancılar, suikastçılar, destek vb. arasından seçim yaparak takımınıza destek verin ve en değerli oyuncuyla eş olun. Sürekli yeni kahramanlar ekleniyor.

Adil dövüşler, takımınızı zafere taşıyın - Klasik MOBA’larda olduğu gibi kahraman eğitimi veya istatistikler için ödeme yoktur. Adil ve dengeli platformdaki yoğun rekabeti kazanmak için ihtiyacınız olan tek şey beceri ve strateji. Kazanmak için oynayın, kazanmak için ödemeyin.

Kolay kontroller, ustalaşması kolay - Solda sanal joystick, sağda beceri tuşları ile ustalaşmak için tek ihtiyacınız olan iki parmak. Otomatik kilitleme ve hedef değiştirme, kalbinizin içeriğine son vuruşu yapmanızı sağlar. Asla kaçırmayın! Kullanışlı dokunarak donan sistemi, savaşın heyecanına daha fazla odaklanabilmeniz için haritanın herhangi bir yerinden donanım almanıza olanak tanır.

10 saniyelik eşleşme, 10 dakikalık maçlar - Eşleşme sadece 10 saniye sürer, maçlar da sadece 10 dakika sürer. Oyunda sessiz seviye atlamanın keyfini çıkarın ve doğrudan yoğun savaşlara dalın. Herhangi bir yerde herhangi bir zamanda telefonunuzu elinize alın, oyunu açın ve kendinizi yürek burkan MOBA mücadelesine bırakın.

Akıllı çevrimdışı yapay zeka yardımı - Bağlantının kesilmesi, yoğun bir karşılaşmada takımınızın ortada kalması anlamına gelir ancak Mobile Legends Bang Bang’in güçlü yeniden bağlantı sistemiyle, oyundan düştüğünüzde saniyeler içinde savaşa geri dönersiniz. Çevrimdışıyken yapay zeka sistemi 4’e 5 durumundan kaçınmak için geçici olarak karakterinizin kontrolünü ele alır.