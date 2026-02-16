Monument Valley 2 APK
Android için bulmaca oyunları arasında öne çıkan Monument Valley 2 APK, etkileyici görselleri ve özgün yapılara sahip bulmacalarıyla benzersiz bir mobil deneyim sunuyor.
⚡ Önemli Bilgiler
- Oyun; serinin ilk oyununu oynamadan da rahatlıkla oynanabilen, bağımsız bir hikâye sunar.
- İnternet bağlantısı gerektirmez; offline olarak oynanabilir.
- Android 4.4 ve üzeri sürümlerle uyumludur.
Monument Valley 2 APK, Android cihazlarınızda oynayabileceğiniz, yaratıcı tasarımı ve huzur veren atmosferiyle dikkat çeken bir bulmaca ve macera oyunudur. Ödüllü Monument Valley serisinin devam oyunu olan yapım, bu kez bir anne ile çocuğunun macera dolu yolculuğunu konu alıyor.
Oyunda Ro ve çocuğuna rehberlik ederek büyülü mimariler arasında ilerler, optik illüzyonlara dayalı bulmacaları çözer ve gizli yolları keşfedersiniz. Oyundaki kafa yoran geometriler, her bölümü interaktif bir probleme dönüştürür.
Monument Valley 2 APK İndir
Monument Valley 2 APK, kolay öğrenilen kontrolleri ve akıcı oynanışı sayesinde her yaştan oyuncuya hitap eder. Serinin ilk oyununu oynamamış olsanız bile, bağımsız hikâyesi sayesinde oyuna rahatlıkla başlayabilirsiniz.
Eğer sanatsal, sakin ve düşündürücü bir bulmaca oyunu arıyorsanız, siz de Monument Valley 2 APK’yı indirin!
Monument Valley 2 Oyunu Özellikleri
- Android için bulmaca ve macera oyunu
- Anne ve çocuk temalı duygusal hikâye
- Optik illüzyonlara dayalı özgün bulmacalar
- Sanatsal ve minimalist görsel tasarım
- Etkileşimli ve huzur verici müzikler
- The Lost Forest ek bölümü
- Kolay öğrenilen dokunmatik kontroller
Sıkça Sorulan Sorular
Oyun offline oynanabilir mi?
Evet. İnternet bağlantısı olmadan oynanabilir.
The Lost Forest bölümü nedir?
Ormanların korunmasına dikkat çeken, özel olarak hazırlanmış ek bir bölümdür.
Çocuklar için uygun mu?
Evet. Şiddet içermeyen yapısıyla her yaş grubuna uygundur.