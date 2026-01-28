Android için bulmaca ve macera oyunları arasında öne çıkan Monument Valley 3 APK, etkileyici görselleri ve özgün bulmacaları oyunculara güzel bir bulmaca deneyimi sunuyor.

Oyun; ödüllü Monument Valley serisinin devamı niteliğinde, etkileyici görselleri ve özgün bulmacalarıyla dikkat çeken bir mobil macera oyunudur.

İnternet bağlantısı olmadan oynanabilir; internet bağlantısı olduğunda ise ek içerikler ve güncellemelerden faydalanabilirsiniz.

Oyun, her yaştan oyuncuya hitap eden sezgisel kontroller ve sade bir arayüz sunar.

Monument Valley 3 APK, Android cihazlarınızda oynayabileceğiniz etkileyici bir bulmaca ve macera oyunudur. Görsel tasarımı ve sanatsal atmosferi ile büyük beğeni toplayan Monument Valley serisinin bu yeni oyunu, oyuncuları büyüleyici bir dünyaya davet ediyor.

Noor adlı genç karakterin yolculuğuna eşlik ederek, perspektif algınızı zorlayan bulmacaları çözeceksiniz. Renkli tapınaklardan yıkık harabelere kadar uzanan bir macera sizi bekliyor.

Monument Valley 3 APK, sade kontrolleri ve akıcı oynanışı sayesinde her yaştan oyuncuya hitap eder. İnternet bağlantısı olmadan da oynanabilen yapısıyla dilediğiniz her an keyifli vakit geçirebilirsiniz.

Monument Valley 3 Oyunu Özellikleri

Android için bulmaca ve macera oyunu

Ödüllü Monument Valley serisinin devam oyunu

Perspektife dayalı özgün bulmacalar

Etkileyici görseller ve sanatsal tasarım

Offline oynanabilme

Sade ve sezgisel kontroller

Hikâye odaklı sürükleyici oynanış