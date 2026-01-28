Monument Valley 3 APK
Android için bulmaca ve macera oyunları arasında öne çıkan Monument Valley 3 APK, etkileyici görselleri ve özgün bulmacaları oyunculara güzel bir bulmaca deneyimi sunuyor.
⚡ Önemli Bilgiler
- Oyun; ödüllü Monument Valley serisinin devamı niteliğinde, etkileyici görselleri ve özgün bulmacalarıyla dikkat çeken bir mobil macera oyunudur.
- İnternet bağlantısı olmadan oynanabilir; internet bağlantısı olduğunda ise ek içerikler ve güncellemelerden faydalanabilirsiniz.
- Oyun, her yaştan oyuncuya hitap eden sezgisel kontroller ve sade bir arayüz sunar.
Monument Valley 3 APK, Android cihazlarınızda oynayabileceğiniz etkileyici bir bulmaca ve macera oyunudur. Görsel tasarımı ve sanatsal atmosferi ile büyük beğeni toplayan Monument Valley serisinin bu yeni oyunu, oyuncuları büyüleyici bir dünyaya davet ediyor.
Noor adlı genç karakterin yolculuğuna eşlik ederek, perspektif algınızı zorlayan bulmacaları çözeceksiniz. Renkli tapınaklardan yıkık harabelere kadar uzanan bir macera sizi bekliyor.
Monument Valley 3 APK İndir
Monument Valley 3 APK, sade kontrolleri ve akıcı oynanışı sayesinde her yaştan oyuncuya hitap eder. İnternet bağlantısı olmadan da oynanabilen yapısıyla dilediğiniz her an keyifli vakit geçirebilirsiniz.
Eğer bulmaca ve macera oyunlarını seviyorsanız, siz de Monument Valley 3 APK'yı indirin!
Monument Valley 3 Oyunu Özellikleri
- Android için bulmaca ve macera oyunu
- Ödüllü Monument Valley serisinin devam oyunu
- Perspektife dayalı özgün bulmacalar
- Etkileyici görseller ve sanatsal tasarım
- Offline oynanabilme
- Sade ve sezgisel kontroller
- Hikâye odaklı sürükleyici oynanış
Sıkça Sorulan Sorular
Monument Valley 3 tamamen ücretsiz mi?
Evet, oyunun başlangıç bölümleri ücretsiz olarak oynanabilir. Hikâyenin tamamını açmak için tek seferlik uygulama içi satın alma sunulabilir.
Oyun internet olmadan oynanabilir mi?
Evet. Monument Valley 3 offline olarak oynanabilir ve internet bağlantısına ihtiyaç duymaz.
Oyunda Türkçe dil desteği var mı?
Evet. Oyun, menüler ve hikâye metinleri için Türkçe dahil olmak üzere birden fazla dil seçeneği sunar.
Bulmacalar zor mu?
Bulmacalar, her seviyede kademeli olarak zorlaşır. Hem yeni başlayanlar hem de deneyimli oyuncular için dengeli bir yapı sunar.