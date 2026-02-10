Android için bulmaca oyunları arasında efsaneleşmiş yapımlardan biri olan Monument Valley APK, etkileyici görselleri, özgün mimarisi ve huzur veren atmosferiyle benzersiz bir deneyim sunuyor.

Yiğit Kaan Kızlıer - 18 SANİYE ÖNCE GÜNCELLENDİ

⚡ Önemli Bilgiler Oyun; hikâye anlatımı, görsel sanat ve bulmacayı bir araya getiren özel bir deneyim sunar.

İnternet bağlantısı gerektirmez; offline oynanabilir.

Ek bölümler, ayrı uygulama içi satın alma ile eklenebilir.

Monument Valley APK, Android cihazlarınızda oynayabileceğiniz, sanatsal tasarımı ve özgün bulmacalarıyla öne çıkan bir macera ve bulmaca oyunudur. Oyuncular, prenses Ida’ya rehberlik ederek büyüleyici mimarilerle dolu gizemli yapıları keşfeder.

Oyunda dünyayı döndürüp şekillendirerek gizli yolları açar, optik illüzyonlara dayalı bulmacaları çözer ve bilinen gizemli varlıkları alt etmeye çalışırsınız.

Monument Valley APK İndir

Monument Valley APK, kolay öğrenilen kontrolleri sayesinde her yaştan oyuncuya hitap eder.

Eğer sanatsal ve sakin bir bulmaca deneyimi arıyorsanız, siz de Monument Valley APK’yı indirin!

Monument Valley Oyunu Özellikleri

Android için bulmaca ve macera oyunu

Optik illüzyonlara dayalı özgün bulmacalar

Minimalist ve sanatsal görsel tasarım

Kolay öğrenilen dokunmatik kontroller

Dinamik ve huzur verici müzikler