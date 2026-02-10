Monument Valley APK
- Lisans ÜCRETLİ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 235.1 MB
- Üretici ustwo games
-
Android için bulmaca oyunları arasında efsaneleşmiş yapımlardan biri olan Monument Valley APK, etkileyici görselleri, özgün mimarisi ve huzur veren atmosferiyle benzersiz bir deneyim sunuyor.
⚡ Önemli Bilgiler
- Oyun; hikâye anlatımı, görsel sanat ve bulmacayı bir araya getiren özel bir deneyim sunar.
- İnternet bağlantısı gerektirmez; offline oynanabilir.
- Ek bölümler, ayrı uygulama içi satın alma ile eklenebilir.
Monument Valley APK, Android cihazlarınızda oynayabileceğiniz, sanatsal tasarımı ve özgün bulmacalarıyla öne çıkan bir macera ve bulmaca oyunudur. Oyuncular, prenses Ida’ya rehberlik ederek büyüleyici mimarilerle dolu gizemli yapıları keşfeder.
Oyunda dünyayı döndürüp şekillendirerek gizli yolları açar, optik illüzyonlara dayalı bulmacaları çözer ve bilinen gizemli varlıkları alt etmeye çalışırsınız.
Monument Valley APK İndir
Monument Valley APK, kolay öğrenilen kontrolleri sayesinde her yaştan oyuncuya hitap eder.
Eğer sanatsal ve sakin bir bulmaca deneyimi arıyorsanız, siz de Monument Valley APK’yı indirin!
Monument Valley Oyunu Özellikleri
- Android için bulmaca ve macera oyunu
- Optik illüzyonlara dayalı özgün bulmacalar
- Minimalist ve sanatsal görsel tasarım
- Kolay öğrenilen dokunmatik kontroller
- Dinamik ve huzur verici müzikler
Sıkça Sorulan Sorular
Monument Valley ücretsiz mi?
Hayır. Oyun genellikle ücretli olarak sunulur. Ancak zaman zaman kampanyalar yapılabilir.
Oyun offline oynanabilir mi?
Evet. Monument Valley internet bağlantısı olmadan oynanabilir.
Çocuklar için uygun mu?
Evet. Şiddet içermeyen yapısıyla her yaş grubuna uygundur.