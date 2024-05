Morbid: The Lords of Ire

Ölümcül yaratıklarla dolu olan dünyada ilerlemeye çalıştığınız Morbid: The Lords of Ire, souls oyunlarına benzer bir Hack and Slash oyunudur.

Berkcan Aktürk - 35 SANİYE ÖNCE GÜNCELLENDİ

Morbid: The Lords of Ire, Still Running tarafından geliştirilen ve Merge Games tarafından yayınlanan bir Hack and Slash oyunudur. Oyunculara bol aksiyonlu bir oyun deneyimi yaşatan bu oyunda, karanlık dünyanın lordlarını yenmek için yola koyulun ve karşınıza çıkan tüm düşmanları öldürün.

Souls benzeri bir yapıya sahip olan Morbid: The Lords of Ire, ilerleyişi ve boss savaşlarıyla birlikte souls oyunlarını andırmaktadır. Daha önceki oyunu olan Morbid: The Seven Acolytes'in devamı olarak nitelendirebileceğimiz yapım, daha acı ve ızdırap dolu bir dünyada geçmektedir.

Tatmin edici grafikler ve oynanış sayesinde vaat ettiği tüm özellikleri hissedeceksiniz. Piyasadaki benzer oyunlara göre daha az içeriğe sahip olsa da, savaş ve ortam grafikleriyle ortalama bir deneyim sunmaktadır.

Morbid: The Lords of Ire İndir

Dehşet verici düşmanlara karşı mücadele vereceksiniz. Başroldeki kadın karakterinizi gittikçe geliştirmeli ve diğer savaşlara hazırlamalısınız. Çeşitli silah türleri, rünler ve kutsamalarla birlikte farklı oyun tarzlarında oynayabilirsiniz. Düşmanları sadece silahlarınızla değil, aynı zamanda yetenekleriniz ve büyülerinizle de öldürebilirsiniz.

Steam sayfasında demo sürümünü de içeren bu souls-like oyunda, karşınıza çıkan düşmanları tek tek alt ederek en sondaki final savaşına kadar uzanın. Siz de Morbid: The Lords of Ire indirin ve korkunç yaratıklarla dolu olan dünyayı keşfedin.

Morbid: The Lords of Ire Sistem Gereksinimleri