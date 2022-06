MX vs ATV Legends ile sürükleyici yarışlara dahil olacaksınız.

Doğukan Çağlakpınar - 3 SAAT ÖNCE GÜNCELLENDİ

The Guild 3, Elex ll, Expeditions: Rome, Comanche, Biomutant, We Are Football gibi oyunların yayıncısı olan THQ Nordic, yepyeni bir oyunu daha piyasaya sürmeye hazırlanıyor. 2022 yılında birbirinden farklı oyunları piyasaya süren ünlü yayıncı, yeni bir yarış oyunu daha duyurdu. Steam üzerinde bilgisayar platformu için sergilenmeye başlanan MX vs ATV Legends, 3D grafik açıları ile oyunculara hem gerçekçi hem de sürükleyici bir yarış deneyimi sunacak. Steam üzerinde arcade, yarış ve spor oyunu olarak ifade edilen yapım, 11 farklı dild desteği ile oynanabilecek. Ancak bu dil seçenekleri arasında ne yazık ki Türkçe yer almayacak. Oyunculara iki bölünmüş ekranda ve ekipli olarak 16 oyuncuya kadar birlikte yarışma deneyimi sunacak olan oyun, hem tek oyunculu hem de çok oyunculu olarak oynanabilecekler.

MX vs ATV Legends Özellikleri

Tek oyunculu ve çok oyunculu bir oynanış atmosferi,

11 farklı dil desteği,

2 oyunculu bölünmüş ekran,

Kariyer modu,

Çeşitli etkinlikler,

Farklı sürücü ve yarış araçları,

Geliştirilmiş fizik sistemi,

Sürükleyici bir yarış ortamı,

Etkili ses efektleri,

Başarılı grafik açıları,

Oyunculara devasa bir yarış dünyası sunacak olan MX vs ATV Legends, oyunculara eşsiz bir kariyere sahip olan bir sürücü olma fırsatı veriyor. Oldukça zengin bir içerik kalitesine ev sahipliği yapacak olan oyunda, oyunculara sürücülerini özelleştirebilecek, dünyanın önde gelen markalarından araçları için parçalar satın alabilecekler. Rainbow Studios tarafından geliştirilen ve THQ Nordic tarafından Steam üzerinden yayınlanacak olan MX vs ATV Legends, 28 Haziran 2022'de lansmana çıkacak. Farklı yarış ortamları ile oyunculara sürükleyici ve bir o kadar da adrenalin yüklü bir yapı sunacak olan oyun, ülkemizdeki yarış severlere de hitap edecek. Birbirinden farklı yarış araçlarına ev sahipliği yapacak olan oyunda oyunculara çeşitli ödüller sunan etkinlikleri de deneyimleme fırsatı verilecek.

MX vs ATV Legends İndir

Steam üzerinde 28 Haziran 2022'de lansmana çıkacak olan MX vs ATV Legends, nasıl bir fiyat etiketine sahip olacak henüz bilinmiyor. Lansman günü fiyat etiketi belli olması beklenen yapım, sürükleyici oynanışı ile dünyanın dört bir yanında milyonlarca yarış severi çevresinde toplayacak.

MX vs ATV Legends Minimum Sistem Gereksinimleri

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi: Windows 10, 11

İşlemci: 3.5 GHz with 4 Cores

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: Geforce GTX 770 / R9 280X

DirectX: Sürüm 11

Depolama: 35 GB kullanılabilir alan

MX vs ATV Legends Önerilen Sistem Gereksinimleri