League of Legends (LoL) Açılmıyor, Çözümü Nedir?

Riot Games'in popüler MOBA oyununu oynamak isteyen pek çok oyuncu, League of Legends (LoL) açılmıyor, çözüm yöntemleri neler sorusunun yanıtını arıyor. Bu yazıda sorunun düzelmesini sağlayabilecek yöntemleri sıraladık.

Oyunun açılmamasının birden fazla nedeni olabilir. Örneğin bilgisayarınıza bulaşan bir kötü amaçlı yazılım, oyunların ve programların düzgün şekilde çalışmamasına yol açabilir. Peki, LoL açılmama sorunu için hangi çözüm yöntemlerinin uygulanması gerekiyor?

LoL Açılmıyor, Çözüm Yolları Neler?

Bilgisayarı kapatıp açın.

Oyunu yönetici olarak çalıştırın.

Arka planda çalışan gereksiz programları kapatın.

Virüs Taraması yapın.

Antivirüsü devre dışı bırakın.

Güvenlik Duvarı'nı kapatın.

Windows güncellemesi yapın.

Sürücüleri güncelleyin.

Oyunu silip yeniden yükleyin.

En popüler MOBA oyunları arasında yer alan League of Legends'ın açılmadığı durumlarda uygulayabileceğiniz yöntemlerin detayların aşağıdan göz atabilirsiniz.

Bilgisayarı Kapatıp Açın

League of Legends çalışmama sorunu ile karşılaştıysanız ilk olarak bilgisayarı kapatıp açmayı deneyin. Yeniden başlatma işlemi yazılımsal bazı sorunların çözülmesini sağlayabilir. Eğer bu yöntemi uyguladığınız hâlde sorun devam ediyorsa bir sonraki yönteme göz atın.

Oyunu Yönetici Olarak Çalıştırın

LoL'ü yönetici olarak çalıştırmak için oyunun simgesine sağ tıklayın ve hemen ardından "Yönetici olarak çalıştır" seçeneğini seçin. Eğer bu yöntem işe yararsa oyunun simgesine sağ tıklayarak "Özellikler" menüsüne erişin.

Özellikler penceresindeki Uyumluluk sekmesinden "Bu programı yönetici olarak çalıştır" seçeneğini seçin. İşlemi onaylayın. Böylece oyunun simgesine çift tıklayarak yönetici olarak çalıştırabileceksiniz.

Arka Planda Çalışan Gereksiz Programları Kapatın

Uygulayabileceğiniz bir diğer yöntem ise arka planda çalışan gereksiz programları kapatmaktır. Bunun için Ctrl + Shift + Esc klavye kısayolunu kullanarak Görev Yöneticisi'ni açın. Açılan pencereden gereksiz programları bulun ve sağ tıklayın. Bu işlemin ardından "Görevi sonlandır" seçeneğini seçin.

Virüs Taraması Yapın

Bazı kötü amaçlı yazılımlar, programların ve oyunların düzgün çalışmasını engelleyebilir. Antivirüs programları bilgisayarlardaki zararlı yazılımları bulup temizler. Dolayısıyla virüs taraması yapın.

Antivirüsü Devre Dışı Bırakın

PC'nizde yüklü olan antivirüs programı oyunun düzgün şekilde çalışmasını engelliyor olabiliyor. Bu sebepten ötürü güvenlik yazılımını geçici süreliğine devre dışı bırakmayı deneyebilirsiniz. Sorun devam ederse antivirüsü tekrar aktif hâle getirin.

Güvenlik Duvarı'nı Kapatın

Görev çubuğundaki arama butonuna tıklayın.

Arama kutucuğu üzerinden Denetim Masası'na girin.

"Sistem ve Güvenlik" kategorisini açın.

"Windows Defender Güvenlik Duvarı" bölümünü görüntüleyin.

"Windows Defender Güvenlik Duvarı'nı etkinleştir veya devre dışı bırak" seçeneğini seçin.

"Windows Defender Güvenlik Duvarı'nı kapat" seçeneğine tıklayın.

Windows işletim sistemi ile beraber gelen Güvenlik Duvarı'nı geçici olarak devre dışı bırakmayı deneyebilirsiniz. Eğer bu yöntem işe yaramazsa Güvenlik Duvarı'nı tekrar aktif hâle getirin.

Windows Güncellemesi Yapın

Windows + I kısayolunu kullanın.

"Güncelleştirme ve Güvenlik" kategorisine girin.

"Güncelleştirmeleri Denetle" butonuna basın.

Sürücüleri Güncelleyin

Sürücüleri güncellemek için birden fazla yöntem mevcut. Başlat menüsüne sağ tıklayıp Aygıt Yöneticisi'ni seçin. Güncel olmayan sürücüye sağ tıklayın ve "Sürücüyü güncelleştir" seçeneğine basıp ekrandaki talimatları uygulayın.

Eğer bu adımlar ile uğraşmak istemiyorsanız driver güncelleme programları tercih edebilirsiniz. Bu programlar sayesinde bilgisayardaki sürücüleri pratik şekilde tespit edip güncelleyebilirsiniz.

Oyunu Silip Yeniden Yükleyin

Listede yer alan yöntemlerim hiçbiri işe yaramadıysa oyunu silip yeniden yüklemeyi deneyebilirsiniz. Oyunu silmek için Denetim Masası'nı açın ve ardından "Programları kaldır" seçeneğini seçin. Listeden League of Legends'a sağ tıklayın. Bunun ardından "Kaldır" butonuna basın. İşlem tamamlandıktan sonra oyunu tekrar yükleyin.

Bu yazıda LoL açılmıyor, çözüm yöntemleri neler sorusunu cevapladık. Eğer söz konusu problemi farklı yöntem ile çözdüyseniz aşağıda yer alan yorumlar kısmından paylaşabilirsiniz.