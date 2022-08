My Cooking APK

Eğlenceli bir oynanışa sahip olan My Cooking APK, Google Play üzerinde ücretsiz olarak dağıtılmaya devam ediliyor.

Doğukan Çağlakpınar - 7 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Google Play üzerinde ücretsiz olarak yayınlanan My Cooking APK geçtiğimiz günlerde 10 milyon indirmeyi geride bıraktı. Mobil oyunculara akıllı telefon ve tabletlerinde restoran işletme fırsatı veren My Cooking APK, ücretsiz yapısı ile 10 milyondan fazla oyuncu tarafından oynanmaya devam ediliyor. Rengarenk içerikleri ile oyunculara keyifli zaman geçirten yapım, oldukça basit bir oynanışa sahip. Oyunculara oynanabilir 50'den fazla temalı restorana sahip olan mobill yapımda oyuncular 200'den fazla farklı yemek pişirecek, müşterilerine servis edecek ve restoranlarını geliştirebilecekler. Yapım içerisinde oyunculara yemek yapabilmeleri için 800'den fazla farklı malzeme sunuluyor.

My Cooking APK Özellikleri

3 farklı zorluk seviyesi,

200'den fazla farklı yemek,

800 farklı malzeme,

50'den fazla farklı restoran,

İnternetsiz oynanış,

Çeşitli etkinlikler,

İnternet gerektirmeden oynanabilen My Cooking APK'da oyuncular çeşitli etkinlikler ile keyifli zaman da geçirebilecekler. 3 farklı zorluk seviyesinin de yer aldığı restoran oyununda her kesimden oyuncuya hitap eden içerikler yer alıyor. HD kalitesinde grafiklerinde yer aldığı oyunda, ücretsiz bir oynanış yer alıyor. Günümüzde aldığı güncellemeler ile oyuncularına sürekli yeni içerikler sunan Android restoran oyunu, Google Play üzerinden ücretsiz olarak indirilip oynanabiliyor. Oyunculara diledikleri her yer de yemek yapma fırsatı da veren oyun, internetsiz yapısı ile sevilerek oynanmaya devam ediliyor.

My Cooking APK İndir

Gameone tarafından geliştirilen ve ücretsiz olarak yayınlanan My Cooking APK her geçen gün oyuncu kitlesini artırmaya devam ediyor. 10 milyondan fazla kez indirilen yapım, Google Play üzerinde 4.4 olarak değerlendirildi. Oyunu hemen indirip, yemek yapmaya başlayabilirsiniz.