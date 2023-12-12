My Time at Sandrock
- Lisans ÜCRETLİ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 48.83 GB
- Üretici Pathea Games
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My Time at Sandrock ile çorak toprakları ziyaret edin ve bölgeyi baştan inşa edin.
Pathea Games tarafından geliştirilen ve yayınlanan My Time at Sandrock 2023 yılında yayınlandı. My Time At Portia’nın ruhani devamı gibi olan My Time at Sandrock daha çorak bir bölgede geçiyor.
İnşa etme mekanikleri bulunan bir yaşam simülasyonu olan My Time at Sandrock özünde bir yaşam simülasyonudur. Kaynak toplayıp, makineler inşa edip içinde bulunduğumuz kasabayı ekonomik yıkımın pençesinden kurtarmaya çalışıyoruz. Bunu yaparken de kasabadaki pek çok kişi ile tanışabiliyor, muhabbetimizi ilerletebiliyoruz.
Stardew Valley benzeri oyunlardan biri olan My Time at Sandrock’ta genel olarak dinlendirici ve sakinleştirici bir hava vardır. Pastel tonlarına sahip olan My Time at Sandrock görsel olarak da sizi rahatlatacak bir renk paletine sahip. Son derece iyi gözüken bu oyunu yüzlerce saat oynayabilirsiniz.
My Time at Sandrock İndir
Siz de hemen My Time at Sandrock indirin ve bu köhne kasabayı tekrar ayağa kaldırın. Kendi üretim tesisinizi kurun ve alet takımınızı kullanarak her şeyi sıfırdan inşa edin.
My Time at Sandrock Sistem Gereksinimleri
- İşletim Sistemi: Win 10
- İşlemci: Intel Core i3-2100 | AMD FX-6300
- Bellek: 8 GB RAM
- Ekran Kartı: Nvidia GeForce GTX760 | AMD Radeon 7950
- DirectX: Sürüm 11
- Depolama: 50 GB kullanılabilir alan
- İlave Notlar: Sandrock'u SSD üzerine kurmanızı öneririz; minimum sistem gereksinimleri gelecekte değişebilir
Keyifli oynanış
Görsel olarak ilgi çekici
Uzun süre oynanabilir
Türkçe dil desteğinin bulunmaması
Aşırı pahalı