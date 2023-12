My Time at Sandrock

My Time at Sandrock ile çorak toprakları ziyaret edin ve bölgeyi baştan inşa edin.

Kemal Tavus - 3 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Pathea Games tarafından geliştirilen ve yayınlanan My Time at Sandrock 2023 yılında yayınlandı. My Time At Portia’nın ruhani devamı gibi olan My Time at Sandrock daha çorak bir bölgede geçiyor.

İnşa etme mekanikleri bulunan bir yaşam simülasyonu olan My Time at Sandrock özünde bir yaşam simülasyonudur. Kaynak toplayıp, makineler inşa edip içinde bulunduğumuz kasabayı ekonomik yıkımın pençesinden kurtarmaya çalışıyoruz. Bunu yaparken de kasabadaki pek çok kişi ile tanışabiliyor, muhabbetimizi ilerletebiliyoruz.

Stardew Valley benzeri oyunlardan biri olan My Time at Sandrock’ta genel olarak dinlendirici ve sakinleştirici bir hava vardır. Pastel tonlarına sahip olan My Time at Sandrock görsel olarak da sizi rahatlatacak bir renk paletine sahip. Son derece iyi gözüken bu oyunu yüzlerce saat oynayabilirsiniz.

My Time at Sandrock Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi : Win 10

: Win 10 İşlemci : Intel Core i3-2100 | AMD FX-6300

: Intel Core i3-2100 | AMD FX-6300 Bellek : 8 GB RAM

: 8 GB RAM Ekran Kartı : Nvidia GeForce GTX760 | AMD Radeon 7950

: Nvidia GeForce GTX760 | AMD Radeon 7950 DirectX : Sürüm 11

: Sürüm 11 Depolama : 50 GB kullanılabilir alan

: 50 GB kullanılabilir alan İlave Notlar: Sandrock'u SSD üzerine kurmanızı öneririz; minimum sistem gereksinimleri gelecekte değişebilir