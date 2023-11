Ni no Kuni Wrath of the White Witch Remastered

Ni no Kuni Wrath of the White Witch Remastered eskisinden bile daha güzel. JRPG türünün en iyilerinden biri olan bu yapımı kaçırmayın.

Kemal Tavus - 2 SAAT ÖNCE GÜNCELLENDİ

LEVEL-5 tarafından geliştirilen ve BANDAI NAMCO Entertainment tarafından yayınlanan Ni no Kuni Wrath of the White Witch Remastered 2019 yılında yayınlandı. Orijinal sürümü 2013 yılında Xbox One, Xbox Cloud Gaming ve PlayStation 4 için yayınlanmıştı. 2019 yılında ise bu oyun elden geçirildi ve remastered olarak piyasaya sürüldü.

En iyi JRPG’lerden biri olan Ni no Kuni Wrath of the White Witch Remastered bu türün en iyi temsilcilerinden biri. Eğer JRPG türüne bir adım atmak istiyorsanız Ni no Kuni Wrath of the White Witch Remastered iyi bir başlangıç olabilir.

Ni no Kuni Wrath of the White Witch Remastered Sistem Gereksinimleri

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi : Windows 7, 64-bit

: Windows 7, 64-bit İşlemci : Intel Core i3-2100 ya da AMD FX-4100

: Intel Core i3-2100 ya da AMD FX-4100 Bellek : 4 GB RAM

: 4 GB RAM Ekran Kartı : GeForce GTS 450 ya da Radeon HD 5750

: GeForce GTS 450 ya da Radeon HD 5750 DirectX : Sürüm 11

: Sürüm 11 Depolama: 45 GB kullanılabilir alan