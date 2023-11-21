Ni no Kuni Wrath of the White Witch Remastered
- Lisans ÜCRETLİ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 43.95 GB
- Üretici Level-5
-
Ni no Kuni Wrath of the White Witch Remastered eskisinden bile daha güzel. JRPG türünün en iyilerinden biri olan bu yapımı kaçırmayın.
LEVEL-5 tarafından geliştirilen ve BANDAI NAMCO Entertainment tarafından yayınlanan Ni no Kuni Wrath of the White Witch Remastered 2019 yılında yayınlandı. Orijinal sürümü 2013 yılında Xbox One, Xbox Cloud Gaming ve PlayStation 4 için yayınlanmıştı. 2019 yılında ise bu oyun elden geçirildi ve remastered olarak piyasaya sürüldü.
En iyi JRPG’lerden biri olan Ni no Kuni Wrath of the White Witch Remastered bu türün en iyi temsilcilerinden biri. Eğer JRPG türüne bir adım atmak istiyorsanız Ni no Kuni Wrath of the White Witch Remastered iyi bir başlangıç olabilir.
Ni no Kuni Wrath of the White Witch Remastered İndir
Siz de hemen Ni no Kuni Wrath of the White Witch Remastered indirin ve bu şahane oyunu deneyimlemeye başlayın.
Ni no Kuni Wrath of the White Witch Remastered Sistem Gereksinimleri
- 64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir
- İşletim Sistemi: Windows 7, 64-bit
- İşlemci: Intel Core i3-2100 ya da AMD FX-4100
- Bellek: 4 GB RAM
- Ekran Kartı: GeForce GTS 450 ya da Radeon HD 5750
- DirectX: Sürüm 11
- Depolama: 45 GB kullanılabilir alan
Muhteşem bir hikaye
Müzikler efsane
Anime estetiği harika
Dopdolu, uzun soluklu bir hikaye