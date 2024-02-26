NOW APK
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 20 MB
- Üretici NOW Türkiye
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NOW APK, yeni dizileri ve programları takip edebileceğiniz bir Android uygulamadır. NOW TV (FOX) çatısı altındaki içeriklere kolaylıkla erişin ve canlı yayınları takip edin!
Eski adıyla FOX olarak bildiğimiz ve yenilenmiş bir şekilde kullanıcılara sunulan NOW APK'da, kanalın canlı yayınını takip edebilir, dizilerin eski bölümlerini izleyebilir ve yayın akışını görüntüleyebilirsiniz. Eğer bir NOW izleyicisiyseniz, sadece TV kanalında yayınlanan içeriklere değil aynı zamanda dijitale özel olarak hazırlanan içeriklere de erişebilirsiniz.
TV kanallarının mobil uygulamaları, her zaman kullanışlı ve işe yarar olmuştur. Akıllı telefonunuzu kullanarak tüm programları kaçırmadan seyredebilir veya eski bölümlere kolaylıkla erişebilirsiniz. Ayrıca, sadece yeni dizileri ve programları izlemekle kalmayıp eski içerikleri de NOW üzerinden seyredebilirsiniz.
Yayın akışı açısından da kullanıcılara kullanışlı bir deneyim sunan NOW APK, haftalık veya günlük canlı yayın akışlarını kullanıcılara sunuyor. Bu sayede sevdiğiniz dizileri veya programları takip edebilir ve kaçırmadan izleyebilirsiniz.
NOW APK İndir (FOX)
Eğlence programları ve dizilerin haricinde, Türkiye'deki son dakika gelişmelerini uygulamadan takip edebilirsiniz. Canlı haber bültenlerini, eğlence programlarını ve sevdiğiniz dizileri akıllı telefonunuz üzerinden izlemek istiyorsanız, NOW APK indirebilirsiniz.
NOW TV (FOX) Üzerinden İzleyebileceğiniz Yeni Diziler Ve Programlar Nelerdir?
Diziler
- Gaddar
- Yasak Elma
- Kızıl Goncalar
- Kopuk
- Hudutsuz Sevda
- Kirli Sepeti
- Yabani
- Şahane Hayatım
Programlar
- Mehmet Özer İle Mutfakta
- En Hamarat Benim
- Çağla İle Yeni Bir Gün
- Fatih Savaş İle Sabah Sohbetleri
- Merve Yıldırım İle Benden Söylemesi
- Kamera Arkası
- Orta Sayfa
- Ekonomi Arası