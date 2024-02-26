NOW APK, yeni dizileri ve programları takip edebileceğiniz bir Android uygulamadır. NOW TV (FOX) çatısı altındaki içeriklere kolaylıkla erişin ve canlı yayınları takip edin!

Berkcan Aktürk - 2 SAAT ÖNCE GÜNCELLENDİ

Eski adıyla FOX olarak bildiğimiz ve yenilenmiş bir şekilde kullanıcılara sunulan NOW APK'da, kanalın canlı yayınını takip edebilir, dizilerin eski bölümlerini izleyebilir ve yayın akışını görüntüleyebilirsiniz. Eğer bir NOW izleyicisiyseniz, sadece TV kanalında yayınlanan içeriklere değil aynı zamanda dijitale özel olarak hazırlanan içeriklere de erişebilirsiniz.

TV kanallarının mobil uygulamaları, her zaman kullanışlı ve işe yarar olmuştur. Akıllı telefonunuzu kullanarak tüm programları kaçırmadan seyredebilir veya eski bölümlere kolaylıkla erişebilirsiniz. Ayrıca, sadece yeni dizileri ve programları izlemekle kalmayıp eski içerikleri de NOW üzerinden seyredebilirsiniz.

Yayın akışı açısından da kullanıcılara kullanışlı bir deneyim sunan NOW APK, haftalık veya günlük canlı yayın akışlarını kullanıcılara sunuyor. Bu sayede sevdiğiniz dizileri veya programları takip edebilir ve kaçırmadan izleyebilirsiniz.

NOW APK İndir (FOX)

Eğlence programları ve dizilerin haricinde, Türkiye'deki son dakika gelişmelerini uygulamadan takip edebilirsiniz. Canlı haber bültenlerini, eğlence programlarını ve sevdiğiniz dizileri akıllı telefonunuz üzerinden izlemek istiyorsanız, NOW APK indirebilirsiniz.

NOW TV (FOX) Üzerinden İzleyebileceğiniz Yeni Diziler Ve Programlar Nelerdir?

Diziler

Gaddar

Yasak Elma

Kızıl Goncalar

Kopuk

Hudutsuz Sevda

Kirli Sepeti

Yabani

Şahane Hayatım

Programlar