TikTok Now Nedir? Nasıl Kullanılır?

Günümüzde en çok kullanılan sosyal medya platformları arasında yer alan TikTok, devamlı kullanıcılarına yeni özellikler sunuyor. Dünya genelinde en çok kullanıcıya sahip platformlar arasında yer almasının en büyük sebebi geliştirdiği özelliklerdir.

Video içerik platformu olarak bilinen TikTok, piyasaya sunulduğundan bu yana dijital dünyada ses getirmeye devam ediyor. Farklı farklı gelişmelerle kullanıcılarının yeni deneyimler yaşamasını sağlıyor. Bu deneyimlerden birinin de TikTok Now olduğunu söyleyebiliriz.

TikTok Now Nedir?

TikTok, geliştirdiği özelliklerle gündemde kalmaya devam ediyor. TikTok Now özelliği, her gün belirli saat diliminde 10 saniyeden oluşan video ve çift kameralı fotoğraf yayınlanmasını sağlıyor. Çift kamera öğesiyle aynı anda hem arka hem de ön kameradan video ve fotoğraf çekilmesini sağlıyor.

TikTok kullanıcıları, hesapları üzerinden o anda yaptıklarıyla ilgili fotoğraf ve video çekme bildirimi alıyor. Uygulama tarafından hesap kullanıcılarına her gün, o an içinde paylaşım yapma bildirimi gidiyor. Bu özelliğin amacı, o anda kullanıcılar ne yapıyorsa onu yayınlamalarını sağlamaktır. Özellik, fotoğraf ve videoları geç yayınlamaya da izin veriyor.

TikTok Now Nasıl Kullanılır?

TikTok Now özelliğini kullanabilmek için aşağıda sıralayacağımız adımları takip etmeniz gerekiyor. Bu adımları şöyle sıralayabiliriz;

İlk olarak uygulamanın alt satırında yer alan şimşek şeklindeki simgeye dokunulmalıdır. Bunun haricinde günlük TikTok Now bildirimine de dokunulabilir.

TikTok Now’da fotoğraf çekimini “mavi daireye” dokunarak yapabilirsiniz. Kısa video çekimi için de mavi daireye basılı tutunuz.

Çekilen video ve fotoğrafları paylaşmak için onay işareti düğmesine tıklayınız.

TikTok Now Bildirimi Ne Zaman Gelir?

İlk TikTok Now bildirimini paylaşım yaptıktan sonra alabilirsiniz. Ayrıca her gün şimşek emojisiyle “Şimdi Zamanı” olduğuna dair bilgi veren gönderi bildirimi alırsınız. TikTok Now özelliğiyle takipçilerinizle anlık, doğal video ve fotoğraflar paylaşmış olacaksınız. TikTok Now özelliğinde bildirimin zamanı tam belli değildir.

TikTok Now üzerinden geçmişteki anılarınıza da bakabilirsiniz. ''Anılar'' alanına dokunarak gönderilerinize ulaşabilirsiniz. TikTok Now kullanıcıları sadece son Nows turunu görüntüleyebilir. Özellik, kullanıcı topluluğunun gizliliğini ve güvenliğini ele alıyor. Kullanıcılar içeriklerini kimlerin izleyeceğini belirleyebiliyor.

Yazımızda son dönemde adını sık sık duyduğumuz TikTok Now özelliğiyle ilgili bilgi verdik. Ayrıca TikTok yayıncılarına bağış yapmak için TikTok Jeton Alma Nasıl Yapılır? – 2022 başlıklı yazımıza da göz atabilirsiniz.