OmeTV APK ile akıllı telefonunuzda ücretsiz olarak diğer kullanıcılarla görüntülü sohbet edebilirsiniz.

Berkcan Aktürk - 4 SAAT ÖNCE GÜNCELLENDİ

Kullanıcılara video sohbetleri yapma fırsatı veren OmeTV APK, yeni arkadaşlıklar kurmak için insanları teşvik ediyor. Dünyanın dört bir yanından milyonlarca kullanıcıya ev sahipliği yapan uygulama sayesinde ücretsiz olarak dünyanın farklı noktalarındaki insanlar ile tanışabilir, arkadaşlık kurabilirsiniz.

50 milyondan fazla kullanıcıya sahip olan OmeTV hem mobil platformunda hem de web platformunda kullanılıyor. Android ve iOS platformunda 1 milyonun üzerinde kullanıcıya sahip olduğu bilinen uygulamada hem erkek hem de bayanlar ile sohbetler edebilir, arkadaşlıklar kurabilirsiniz.

OmeTV APK İndir

Tamamen ücretsiz olan uygulama sayesinde kullanıcılar internet vasıtası ile sohbetler edebilecekler. Bünyesinde reklamlara da yer vermeyen OmeTV, kullanıcıları üyelik gibi prosedürler ile de uğraştırmıyor.

Gizliliğe önem veren uygulama sayesinde kullanıcılar herhangi bir üyelik ile karşılaşmadan kolay bir şekilde görüşmeler yapabiliyorlar. Ekran üzerinde parmak hareketi ile kullanıcıları görebilmek mümkün olurken uygulama bu yönü ile de bazı arkadaşlık uygulamalarını hatırlatmaktadır. Her gün yeni yüzleri dahil eden uygulama, kullanıcılarına üyeliksiz, reklamsız ve basit bir kullanış sunuyor.

Siz de OmeTV APK indirin ve dünyanın dört bir yanındaki kullanıcılarla uzun sohbetler edin!

OmeTV Uygulaması Özellikleri