Orcs Must Die! 2

Orcs Must Die 2 ile arkadaşlarınla birleş, stratejilerini geliştir ve epik savaşlarda düşman ordularını yok et!

Orcs Must Die 2 aksiyon ve strateji oyunlarına farklı bir soluk getiren, bağımlılık yaratan bir başyapıt. Robot Entertainment imzası taşıyan bu oyun, serinin ilk oyununun üzerine koyarak oyunculara daha derin bir deneyim sunuyor.

Oyunun en dikkat çekici özelliklerinden biri kuşkusuz co-op modu. Artık tek başınıza kalmıyorsunuz! En yakın arkadaşınızla birlikte, birbirinizi tamamlayan stratejilerle düşman ordularına karşı çelik gibi bir savunma hattı kurabilirsiniz. Yeni tuzaklar, gelişmiş silahlar ve birbirinden farklı yeteneklere sahip karakterlerle, her oyununuz bir öncekinden daha heyecanlı geçecek.

Oyunun hikayesi sizi fantastik bir dünyanın derinliklerine sürüklüyor. Orklar ve diğer karanlık güçlere karşı verilen mücadelede, her an yeni sürprizlerle karşılaşacaksınız. Grafiklerin kalitesi ve oyunun mizahi atmosferi, sizi Orcs Must Die dünyasına daha da bağlıyor.

Orcs Must Die 2 İndir

Eğer arkadaşlarınızla birlikte savunma kuleleri dikip orkları beraber öldürmek istiyorsanız hemen Orcs Must Die 2 indirin ve keyifli bir oyun deneyimi yaşamaya başlayın.

Orcs Must Die 2 Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi : Windows XP, Windows Vista, Windows 7

: Windows XP, Windows Vista, Windows 7 İşlemci : 2 GHz Çift Çekirdekli

: 2 GHz Çift Çekirdekli Bellek : 2 GB RAM

: 2 GB RAM Ekran Kartı : 256MB VRAM ile NVIDIA GeForce 6800 veya ATI Radeon x1950 veya daha iyisi

: 256MB VRAM ile NVIDIA GeForce 6800 veya ATI Radeon x1950 veya daha iyisi DirectX : 9.0c

: 9.0c Sabit Sürücü : 9 GB HD alanı

: 9 GB HD alanı Ek No: Co-op oyun için geniş bant internet bağlantısı önerilir.