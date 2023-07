Antik yunan döneminde geçen Orpheus: Tale of a Lover, oyunculara gergin bir FPS deneyimi yaşatıyor.

Birçok oyunu andrıan yapısı ile birlikte Orpheus: Tale of a Lover, size yüksek tempolu bir FPS deneyimi yaşatıyor. Silah çeşitliliği, hikayenin devamlılığı ve cehennem gibi bir grafik temasıyla, çok iyi bir oyun olmuşa benziyor. Bazı silahları ve düşman çeşitliliği konusunda Sea of Thieves'e benzettiğim bu oyunun, aslında kendisine özgü bir havası var diyebiliriz. Oyun Türk geliştiricilerin elinden geçiyor ve henüz çıkış tarihi tam belirlenmiş değil.

Orpheus: Tale of a Lover, size Antik Yunan topraklarında yüksek tempolu bir aksiyon sunuyor. Bir ozanı canlandırdığımız bu oyun, eşi benzeri olmayan bir macerayı oyunculara sunmayı hedefliyor. Güzel ve yetenekli bir müzik insanı olmakla kalmayıp, korkusuz bir asker gibi savaşmanız gerekiyor.

Orpheus: Tale of a Lover İndir

Orpheus: Tale of a Lover size sadece çatışma içeriği sunmuyor. Hikayesi ve bulmacalarıyla birlikte, az da olsa gergin FPS deneyiminden kurtuluyorsunuz. Ancak, elinizi her şey için çabuk tutmalısınız. Çünkü, oyunda bulunan mitolojik yaratıklar her an her yerde olabilir ve size saldırabilir.

Bazen çok dikkatli olmanız da yetmeyebilir. Oyunda önemli olan şeylerden biri ise, yeteneklerinizi ve silahlarınızın kilidini açmak olacak. Yeni yeteneklerin kilidini açarak, düşmanlarınıza daha iyi saldırı yapabilirsiniz.

Küçük düşmanların aksine, oyunda boss'lar da bulunuyor. Tek gözlü Kiklop ve sadık Harpy ordusu gibi karakterler ile büyük çaplı savaşlara gireceksiniz. Orpheus: Tale of a Lover'da, diğer bu tarz oyunlara kıyasla, karakterimiz daha hızlı ve daha mekanik açıdan zenginliğe sahip. Bu nedenle, düşmanlarınızdan kaçmak veya kaçarken ateş etmek daha kolay olacaktır. Oyundaki en sevdiğim şeylerden biri ise, kılıç görselliği ve mekaniği oldu. Sizi adeta bir savaşçı gibi hissettiren Orpheus: Tale of a Lover'ı indirin ve bu Türk yapımı oyunu deneyimleyin.