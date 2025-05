The Gang

Out of Sight

Oyunculara özgün bir oynanış sunan Out of Sight, Teddy ve Sophie'nin macerasını anlatan bir korku oyunudur.

Berkcan Aktürk - 26 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Out of Sight, oyunculara sürükleyici bir deneyim sunan atmosferik korku oyunudur. The Gang tarafından geliştirilen ve Starbreeze Entertainment tarafından yayınlanan bu oyun, oyunculara hem hikaye hem de oynanış açısından mükemmel bir deneyim sunuyor.

Görme engelli bir kız olan Sophie'yi kontrol edeceksiniz Sophie, dünyayı sadece sevgili oyuncak ayısı Teddy'nin gözlerinden görebilir. Bu benzersiz ikinci şahıs bakış açısı, oyunculara yeni bir perspektif sunmaktadır.

Out of Sight İndir

Teddy'yi farklı yerlere yerleştirerek çevreyi keşfetmek ve tehlikelerden kaçınmak mümkündür. Ancak Teddy'den çok uzaklaşmak, Sophie'yi risk altına sokabilir. Lakin bazı bulmacaları çözerken Teddy'i kamera olarak kullanmanız gerekecektir. Onu bir yere koyun ve kamera bakış açısından görevleri tamamlamaya çalışın.

Teddy ile hayatta kalmak istiyorsanız, malikanenin zorluklarına karşı mücadele etmelisiniz. Bulmacaları çözün, gözünüzü doğru kullanın ve malikaneden çıkış yolu arayın.

Siz de Out of Sight indirin ve özgün hikaye ve oynanışla birlikte mükemmel bir macera-korku deneyimi yaşayın!

Out of Sight Sistem Gereksinimleri