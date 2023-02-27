İsmini bilmeyenlerin bile simasını direkt olarak tanıyabileceği bir oyuncu olan Nicolas Cage, bugüne kadar pek çok filmde yer almış tecrübeli bir oyuncudur. 80’li yıllarda bazı filmlerde küçük roller alsa da 90’ların ortasında kariyerinin zirvesine ulaşmış bir oyuncudur. Nicolas Cage filmleri denildiği zaman liste epey uzun oluyor. 80’li yıllardan günümüze kadar 70’den fazla filmde rol alan Nicolas Cage pek çok farklı tarzda kurgusal karaktere hayat vermiş ve ne kadar iyi bir oyuncu olduğunu kanıtlamıştır.

Biz de Nicolas Cage filmleri içerisinde en iyi olanları sizler için listeledik. Eğer güzel bir Nicolas Cage filmi arıyorsanız aşağıdaki liste sizi çok memnun edecek diyebiliriz.

Gelmiş Geçmiş En İyi Nicolas Cage Filmleri

Moonstruck (1987)

Raising Arizona (1987)

Wild at Heart (1990)

Leaving Las Vegas (1995)

The Rock (1996)

Face/Off (1997)

Con Air (1997)

Adaptation (2002)

Color Out of Space (2019)

The Unbearable Weight of Massive Talent (2022)

Moonstruck (1987)

Bu film Loretta Castorini adlı dul bir kadının yasak aşkını konu alıyor. Nişanlısının kardeşi Ronny Cammareri ile arasındaki romantik ilişkiyi beyaz perdeye taşıyan bu film romantik komedi türünde bir yapım.

Tür : Romantik, Komedi, Dram

: Romantik, Komedi, Dram Oyuncular : Nicolas Cage, Cher, Olympia Dukakis

: Nicolas Cage, Cher, Olympia Dukakis IMDB Puanı: 7.1

Raising Arizona (1987)

Bir polis ile bir suçlunun bebek sahibi olma macerasını konu alan bu film tam bir 80’ler komedisi. Başka bir ailenin beşiz bebeğinden birine bakmaya çalışan bu çift hayatı çok daha kompleks bir hale geliyor.

Tür : Komedi, Suç

: Komedi, Suç Oyuncular : Nicolas Cage, Holly Hunter, John Goodman

: Nicolas Cage, Holly Hunter, John Goodman IMDB Puanı: 7.3

Wild at Heart (1990)

David Lynch'in yönetmenliğini yaptığı Wild at Heart bir Nicolas Cage filminden ziyade David Lynch filmidir. David Lynch’in tüm karakteristik özelliklerini taşıyan bu film din ve mitoloji göndermeleriyle ve yoğun sembolizmin kullanımı ile dikkat çekmektedir. Şiddetin yoğun bir şekilde kullanıldığı bu film temelinde Lula Pace ile Sailor Ripley adlı iki kişinin çılgın aşkını konu alır.

Tür : Suç, Romantik-dram, Neo-noir

: Suç, Romantik-dram, Neo-noir Oyuncular : Nicolas Cage, Laura Dern, Willem Dafoe

: Nicolas Cage, Laura Dern, Willem Dafoe IMDB Puanı: 7.2

Leaving Las Vegas (1995)

Alkol bağımlılığının ağır sonuçlarını çok iyi bir şekilde bizlere gösteren bu film bir senaryo yazarı ile bir hayat kadınının hikayesini konu alır. Alkolü bırakmak isteyen senaryo yazarı son bir macera için Las Vegas’a gider. Kendisine eşlik etmesi için de bir hayat kadını ile anlaşır. Beklenmeyen olaylar gelişir ve ikili arasında romantik bir ilişki ortaya çıkar.

Tür : Drama, Romantik

: Drama, Romantik Oyuncular : Nicolas Cage, Elisabeth Shue, Julian Sands

: Nicolas Cage, Elisabeth Shue, Julian Sands IMDB Puanı: 7.5

The Rock (1996)

Nefis bir aksiyon filmi olan The Rock, Alcatraz Adası'nda esir tutulan kimyasal silah başlıklarını geri almak için görevlendirilen bir grup elit askerin maceralarını konu alıyor. Alcatraz Adası'nı çok iyi bilen birinden yardım alan bu ekip pek çok zorluğu aşarak kimyasal silahları ele geçirmeye çalışıyor.

Tür : Aksiyon, Macera, Gerilim

: Aksiyon, Macera, Gerilim Oyuncular : Sean Connery, Nicolas Cage, Ed Harris

: Sean Connery, Nicolas Cage, Ed Harris IMDB Puanı: 7.4

Face/Off (1997)

Belki de en iyi Nicolas Cage filmi olan Face/Off aksiyon severlerin ilk tercihi olmalıdır. Bir terörist ile bir FBI ajanının yüzleri değiştirilir. Terörist, ajanın ailesini ve herkesi kandırır, FBI ajanı ise teröristin kirli planlarını öğrenmeye çalışır. Aksiyonun filmlerinde biraz olsun derinlik arayan kişileri mest edecek olan bu film özgünlüğü ve yaratıcılığıyla 90’ların en iyilerindendir.

Tür : Aksiyon, Bilim Kurgu, Gerilim

: Aksiyon, Bilim Kurgu, Gerilim Oyuncular : Nicolas Cage, John Travolta

: Nicolas Cage, John Travolta IMDB Puanı: 7.3

Con Air (1997)

Nicolas Cage’in aynı yıl içinde iki dev filmde yer alması inanılmaz 90’ların bir diğer efsane filmi olan Con Air Nicolas Cage filmleri içerisinde en ikonik olanıdır. Bir uçak dolusu azılı suçlu daha korunaklı bir hapishaneye nakledilmek üzere yola çıkar. “Virüs” lakaplı bir suçlu uçağın kontrolünü ele geçirir ve işler kontrolden çıkar. Uçaktaki herkes bu duruma sevinmiyor. Gerginlik ve aksiyonun tavan yaptığı bu filme bayılacaksınız.

Tür : Aksiyon, Gerilim

: Aksiyon, Gerilim Oyuncular : Nicolas Cage, John Cusack, John Malkovich, Steve Buscemi, Ving Rhames, Monica Potter

: Nicolas Cage, John Cusack, John Malkovich, Steve Buscemi, Ving Rhames, Monica Potter IMDB Puanı: 6.9

Adaptation (2002)

Dilimize “Tersyüz” diye çevrilen bu film Charlie Kaufman'ın kendisi hakkında bir film yapma sürecini anlatır. Kaufman, Susan Orlean'ın "The Orchid Thief" adlı kitabını senaryoya uyarlamaya çalışmaktadır.

Tür : Dram/Komedi

: Dram/Komedi Oyuncular : Nicolas Cage, Meryl Streep, Chris Cooper, Tilda Swinton, Cara Seymour, Brian Cox, Ron Livingston, Maggie Gyllenhaal, Judy Greer, Jay Tavare, Bob Stephenson

: Nicolas Cage, Meryl Streep, Chris Cooper, Tilda Swinton, Cara Seymour, Brian Cox, Ron Livingston, Maggie Gyllenhaal, Judy Greer, Jay Tavare, Bob Stephenson IMDB Puanı: 7.7

Color Out of Space (2019)

Nicolas Cage’i bir korku filminde görmek ister miydiniz? Hem de H.P. Lovecraft’ın kısa bir öyküsünden esinlenen bir filmde. Türkçemize “Uzaydan Gelen Renk“ diye çevrilen bu filmde şehirden uzakta, bir çiftlikte yaşayan bir ailenin hikayesi beyaz perdeye taşınmış. Arazilerine garip bir göktaşı düştükten sonra aile üyeleri garip olaylar deneyimler. Taştan yayılan tuhaf renk insanları, hayvanları hatta bitkileri bile değiştirmeye başlar.

Tür : Korku, Gizem, Bilim Kurgu

: Korku, Gizem, Bilim Kurgu Oyuncular : Nicolas Cage, Joely Richardson, Madeleine Arthur

: Nicolas Cage, Joely Richardson, Madeleine Arthur IMDB Puanı: 6.2

The Unbearable Weight of Massive Talent (2022)

Bu filmde Nicolas Cage kendini canlandırmaktadır. En yeni Nicolas Cage filmlerinden biri olan The Unbearable Weight of Massive Talent bir milyarder için partiye gitmek zorunda kalan Nicolas Cage’in içinde kaldığı absürt olayları beyaz perdeye taşıyor.

Tür : Komedi, Aksiyon, Suç

: Komedi, Aksiyon, Suç Oyuncular : Nicolas Cage, Pedro Pascal, Tiffany Haddish, Sharon Horgan, Neil Patrick Harris

: Nicolas Cage, Pedro Pascal, Tiffany Haddish, Sharon Horgan, Neil Patrick Harris IMDB Puanı: 7.0

En iyi Nicolas Cage filmlerini sıraladığımız yazımızın sonuna geldik. Umuyoruz ki iyi bir aksiyon filmi arayanlara faydalı olmuşuzdur. Sizin favori Nicolas Cage filminiz hangisi? Ünlü oyuncusu ileride hangi rollerde görmek istersiniz? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. Bunun gibi içeriklere, güncel oyun ve teknoloji haberlerine anında ulaşmak için Tamindir’i takipte kalmayı unutmayın.