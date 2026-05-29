Oxide: Survival Island APK

Oxide: Adada Hayatta Kalma ile kaynak toplayıp, üssünüzü inşa ederken gerçek oyunculara karşı mücadeleye girerek hayatta kalma oyunudur.

Yiğit Can Polat

⚡ Önemli Bilgiler Oyundan çıksanız bile yaşamın ve tehditlerin kesintisiz devam ettiği kalıcı sunucularda, yüzlerce gerçek oyuncuyla aynı anda mücadele edersiniz.

Doğadan topladığınız odun, taş ve metal gibi ham maddelerle güçlü silahlar üretebilir ve üssünüzü çürümeye karşı koruyan sistemlerle kalenizi savunabilirsiniz.

Arkadaşlarınızla aynı sunucuda klanlar kurup görev paylaşımı yapabilir, hem karada hem de denizde stratejik rotalar çizerek diğer oyuncuların bölgelerine baskınlar düzenleyebilirsiniz.

Mobil platformlar için sıfırdan tasarlanan Oxide: Adada Hayatta Kalma oyuncuları her an tetikte olmaları gereken acımasız ve devasa bir hayatta kalma macerasının tam ortasına bırakıyor. Bilgisayar başındaki o gergin ve rekabetçi atmosferi telefonlara taşıyan yapım, kalıcı sunucu mantığıyla çalışıyor. Yani siz oyundan çıksanız bile adadaki hayat, yağmacılar ve tehlikeler kesintisiz bir şekilde devam ediyor.

Issız bir kıyıda tamamen savunmasız şekilde başladığınız bu yolculukta açlık, soğuk ve yabani hayvanlar kadar diğer gerçek oyuncular da en büyük tehdidiniz haline geliyor. Geniş haritada odun, taş ve metal gibi kritik kaynakları toplayarak işe koyulmalı, önce küçük bir sığınakla başlayıp ardından burayı aşılması zor bir kaleye dönüştürmelisiniz. Gelişmiş üretim ve inşa sistemleri sayesinde silahlarınızı kuşanıp üssünüzü çürümeye karşı korumak için gerekli önlemleri almanız şart.

Oyunun en dikkat çeken yönü sunduğu özgürlük alanı ve takım çalışmasına verdiği önem. İster tek başınıza hayatta kalma mücadelesi verin, ister arkadaşlarınızı aynı sunucuya davet edip görev paylaşımı yaparak güçlü bir klan kurun. Karada üs kurup bölgenizi savunurken, deniz yollarını kullanarak ganimet taşıyabilir veya gözünüze kestirdiğiniz diğer oyuncuların bölgelerine baskınlar düzenleyebilirsiniz.

Eğer siz de mobil cihazınızda kuralları tamamen oyuncuların belirlediği, taktiğin ve gücün konuştuğu gerçekçi bir sandbox deneyimi arıyorsanız, Oxide: Adada Hayatta Kalma indirin ve bu acımasız adanın hakimi olmak için ilk adımınızı atın!