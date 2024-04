Path of Exile 2

Path of Exile 2 geliyor! Hemen Path of Exile 2 indirin ve bu muhteşem devam oyununda bir an önce yer alın.

Kemal Tavus - 2 SAAT ÖNCE GÜNCELLENDİ

Grinding Gear Games tarafından geliştirilen ve yayınlanan Path of Exile 2 oynaması ücretsiz bir izometrik APRG’dir. En iyi ücretsiz oyunlardan biri olan Path of Exile, bu ününü ve gururunu ikinci oyuna taşımayı planlıyor.

Pek çok Pay to Win oyundan sıyrılan ve çok adil bir sistem benimseyen Path of Exile’ın bu özelliği umuyoruz ki ikinci oyuna da yansır. Zira pek çok oyuncu Path of Exile’ın bu özelliğini takdir ettiği için yıllar boyunca bu oyuna bağlı kaldı.

Gelişmiş grafikler, daha detaylı oynanış ve daha fazla karakter ile gelecek olan Path of Exile 2 pek çok oyuncuyu heyecanlandırıyor. Yeni sistemler ve mekanikler ile çok daha detaylı bir Path of Exile deneyimi bizleri bekliyor gibi gözüküyor.

Path of Exile 2 İndir

Path of Exile 2 indirilmeye açık değil ancak oyunun Steam sayfasına girerek istek listenize bu oyunu ekleyebilirsiniz. Söylentiler oyunun 2024 yılı içerisinde çıkacağını gösteriyor.

Path of Exile 2 Sistem Gereksinimleri