PC Store Simulator
PC Store Simulator, kapsamlı içerikleriyle ön plana çıkan ve oyunculara kendi mağazalarını yönetme imkanı sunan bir simülasyon oyunudur.
⚡ Önemli Bilgiler
- Oyunda sadece PC satmıyorsunuz. Müşterilerin ihtiyaçlarına göre en uyumlu parçaları seçmeli, termal macun sürmeli ve kablo düzenlemesine kadar her şeyi bizzat yapmalısınız.
- Küçük bir tamir dükkanından başlayıp dev bir teknoloji marketine dönüşebilirsiniz.
- Sadece donanım değil, yazılım sorunlarıyla da ilgilenmelisiniz.
CS Forge tarafından geliştirilen ve yayınlanan PC Store Simulator, kendi PC mağazanızı işlettiğiniz bir simülasyon oyunudur. Müşterilerinizin bilgisayarlarını tamir edecek, onlara yeni sistemler toplayacak ve her türlü ekipman hakkında yardım edeceksiniz.
Basit bilgisayarların yanı sıra özel tasarım PC'ler kurmalı ve müşterilere yüksek fiyattan satmalısınız. Kazandığınız her para, mağazanızı büyütmek için kullanabileceğiniz en büyük araçtır. Bu nedenle müşterilere her yönden yardım etmeli ve geri dönüşünü almalısınız.
Bilgisayarlarla uzaktan yakından ilgisi olmayan oyuncular ilk etapta zorlansa da, alıştıkça tüm parçaları rahatlıkla monte edebilirler.
Müşterilerin bilgisayarlarını tamir etmeden önce arızayı tespit etmelisiniz. Arıza bazen tek parçada, bazen ise birkaç parçada olabilir. Teker teker tüm parçaları test. edin ve sistemleri kusursuz bir şekilde tamir edin.
Oyun içerisinde yerleşik bir site bulacaksınız. Bu site üzerinden düşük fiyata oyuncu ekipmanları ve bilgisayar parçaları satın alabilirsiniz. Ardından özel sistemler kurmak ve raflarda satışa sunmak için kullanabilirsiniz.
PC Store Simulator Sistem Gereksinimleri
- 64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir
- İŞLETIM SISTEMI: Windows 10 64-bit
- İŞLEMCI: Intel Core i3-8100
- BELLEK: 8 GB RAM
- EKRAN KARTI: NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti 4 GB
- DEPOLAMA: 2 GB kullanılabilir alan
Sıkça Sorulan Sorular
Oyunda "Benchmark" (Performans Testi) yapabiliyor muyuz?
Evet. Topladığınız bilgisayarları müşteriye teslim etmeden önce performans testlerine sokabilir, aldığınız puanlara göre sistemin kararlılığını ölçebilirsiniz. Bu, müşteri memnuniyetini doğrudan etkiler.
İkinci el parça alım-satımı var mı?
Evet. Bütçesi kısıtlı müşteriler için ikinci el parçalar satın alıp onları tamir ederek veya doğrudan kullanarak kâr marjınızı artırabilirsiniz. Ancak arızalı parça satmanın itibarınızı zedeleyebileceğini unutmayın.
Mağazamı görsel olarak özelleştirebilir miyim?
Kesinlikle. Kazandığınız paralarla dükkanınızın duvarlarını boyayabilir, zeminini değiştirebilir, RGB aydınlatmalar ekleyebilir ve mobilyalarınızı daha profesyonel seçeneklerle yenileyebilirsiniz.
Oyunda gerçek zamanlı bir ekonomi mi var?
Oyun içinde donanım fiyatları piyasa talebine göre dalgalanabilir. Örneğin yeni bir işlemci serisi çıktığında eskilerin fiyatı düşer. Stoklarınızı bu trendlere göre yönetmek sizi bir adım öne çıkarır.
Sistem gereksinimleri çok yüksek mi?
Oyun görsel olarak oldukça temiz ve optimize edilmiş bir yapıya sahiptir. Orta segment bir bilgisayarda (GTX 1650 / RX 570 seviyesi) akıcı bir şekilde çalışır. Bilgisayar toplama simülasyonu oynarken kendi bilgisayarınızın çok yorulmasına gerek kalmaz.