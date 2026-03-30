PC Store Simulator, kapsamlı içerikleriyle ön plana çıkan ve oyunculara kendi mağazalarını yönetme imkanı sunan bir simülasyon oyunudur.

Berkcan Aktürk - 2 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

⚡ Önemli Bilgiler Oyunda sadece PC satmıyorsunuz. Müşterilerin ihtiyaçlarına göre en uyumlu parçaları seçmeli, termal macun sürmeli ve kablo düzenlemesine kadar her şeyi bizzat yapmalısınız.

Küçük bir tamir dükkanından başlayıp dev bir teknoloji marketine dönüşebilirsiniz.

Sadece donanım değil, yazılım sorunlarıyla da ilgilenmelisiniz.

CS Forge tarafından geliştirilen ve yayınlanan PC Store Simulator, kendi PC mağazanızı işlettiğiniz bir simülasyon oyunudur. Müşterilerinizin bilgisayarlarını tamir edecek, onlara yeni sistemler toplayacak ve her türlü ekipman hakkında yardım edeceksiniz.

Basit bilgisayarların yanı sıra özel tasarım PC'ler kurmalı ve müşterilere yüksek fiyattan satmalısınız. Kazandığınız her para, mağazanızı büyütmek için kullanabileceğiniz en büyük araçtır. Bu nedenle müşterilere her yönden yardım etmeli ve geri dönüşünü almalısınız.

Bilgisayarlarla uzaktan yakından ilgisi olmayan oyuncular ilk etapta zorlansa da, alıştıkça tüm parçaları rahatlıkla monte edebilirler.

PC Store Simulator İndir

Müşterilerin bilgisayarlarını tamir etmeden önce arızayı tespit etmelisiniz. Arıza bazen tek parçada, bazen ise birkaç parçada olabilir. Teker teker tüm parçaları test. edin ve sistemleri kusursuz bir şekilde tamir edin.

Oyun içerisinde yerleşik bir site bulacaksınız. Bu site üzerinden düşük fiyata oyuncu ekipmanları ve bilgisayar parçaları satın alabilirsiniz. Ardından özel sistemler kurmak ve raflarda satışa sunmak için kullanabilirsiniz.

Siz de PC Store Simulator indirin ve kendi PC mağazanızı yönetin!

PC Store Simulator Sistem Gereksinimleri

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İŞLETIM SISTEMI: Windows 10 64-bit

Windows 10 64-bit İŞLEMCI: Intel Core i3-8100

Intel Core i3-8100 BELLEK: 8 GB RAM

8 GB RAM EKRAN KARTI: NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti 4 GB

NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti 4 GB DEPOLAMA: 2 GB kullanılabilir alan