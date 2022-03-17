Popcornflix - Movies and TV
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 11,823
- DOSYA BOYUTU 20.00 MB
- Üretici Screen Media Ventures, L.L.C.
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Film ve dizileri ücretsiz izleyin.
Popcornflix - Movies and TV, ücretsiz film ve dizi izleme uygulamaları arasında en iyilerden biri. 700’ün üzerinde film ve diziyi orijinal dilde izleyebileceğiniz uygulama, abonelik gerektirmiyor, tamamıyla ücretsiz. Her gün yeni filmlerin eklendiği uygulamada izleme sınırı da yok! Milyonlarca kullanıcı tarafından kullanılan Popcornflix - Movies And TV uygulaması çeşitli dizi ve filmleri ücretsiz olarak izlemeye fırsat veriyor. Sınırsız bir şekilde kullanılan uygulamma her kategoriden dizi ve filmi bünyesinde bulunduruyor. Abonelik gerektirmeyen başarılı uygulama, en çok tercih edilen dizi izleme programları arasında yer alıyor.
Popcornflix - Movies and TV İndir
Film ve dizileri Türkçe Dublaj ya da Türkçe Altyazılı izleme takıntınız yoksa, orijinal dilde izlemeyi seviyorsanız Popcornflix uygulamasını tavsiye ederim. İster Android telefonunuzdan, ister tabletinizden, isterseniz de televizyonunuza yansıtarak ünlü Hollywood starlarının oynadığı gişe rekorları kıran filmleri de içine alan filmleri, dünya genelinde takip edilen, sosyal medyada konuşulan dizileri izleyin. Komedi, romantik, aile ve çocuk, dram, aksiyon, korku, gerilim, belgesel, Bollywood, kısaca her türde film mevcut.
Android platformuna ek olarak iOS platformunda da yer alan başarılı uygulama, ücretsiz olarak dağıtılmaya devam ediliyor. Hit filmleri ve dizileri anında erişebileceğiniz uygulama içerisinde en yeni film ve dizileri de izleyebileceksiniz.
Popcornflix - Movies and TV Özellikleri
- Hit filmler ve diziler (Ücretsiz!)
- En çok izlenen filmler
- En yeni film ve diziler
- Abonelik yok!
- Android ve iOS sürüm,
Popcornflix - Movies and TV
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 767
- DOSYA BOYUTU 67.80 MB
- Üretici Screen Media Ventures, L.L.C.
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Film ve dizileri orijinal dilde izlemeyi sevenler için
Popcornflix - Movies and TV, film ve dizileri altyazısız, orijinal dilde izlemeyi tercih eden kişilere tavsiye edeceğim eğlence uygulamalarının başında geliyor. Ücretsiz film ve dizi izleme sitelerindeki gibi seçtiğiniz içeriği direkt istediğiniz cihazdan (iPhone, iPad, Apple TV) izliyorsunuz. Abonelik yok, kredi kartı yok! Tamamıyla ücretsiz!
Mobil platformda birçok ücretsiz film ve dizi izleme uygulaması mevcut ancak çok azı Hollywood filmlerini de ekliyor. Popcornflix, ünlü Hollywood yıldızlarının oynadığı filmleri de bulabileceğiniz ender uygulamalardan. Aksiyon, korku, gerilim, komedi, aile, her türde film yer alıyor. Her hafta da içerik güncelleniyor.
Popcornflix - Movies and TV Özellikleri
- Hit film ve dizileri izleyin.
- Herkesin yeni izlemeye başladığı film, dizileri keşfedin.
- En yeni film ve tv programlarına göz atın.
- Film ve dizileri yüksek kaliteyle, donmadan izleyin.