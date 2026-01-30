PowerWash Simulator 2, ister tek ister arkadaşlarınızla birlikte oynayabileceğiniz bir temizlik simülasyonudur.

Berkcan Aktürk - 3 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

⚡ Önemli Bilgiler Sponge Valley, Power Falls ve Lubri City gibi kirle kaplı yepyeni bölgelerde, çok aşamalı ve detaylı temizlik görevleri sizi bekliyor.

Oyuncuların en çok istediği özelliklerden biri olan yerel bölünmüş ekran desteği nihayet eklendi.

Ayrıca kazandığınız "PowerWash Puanları" ile hem ekipmanınızı hem de karakterinizi kozmetik olarak çok daha derinlemesine kişiselleştirebilirsiniz.

Serinin ikinci oyunu olan PowerWash Simulator 2, yepyeni temizlik görevlerini oyunculara sunuyor. FuturLab tarafından geliştirilen ve yayınlanan PowerWash Simulator 2, ister tek başınıza ister arkadaşlarınızla oynayabileceğiniz bir simülasyon oyunudur.

Temizlenmesi gereken konumlara gidin, gelişmiş ekipmanlarınızı kullanın ve tüm lekeleri en iyi şekilde temizleyin. Tazyikli yıkama makinesinden özel yer silme aletlerine kadar her türlü temizlik malzemesini kullanmalısınız. Ayrıca, vinç yardımıyla ulaşılması zor olan temizlik hedeflerini bitirebilir ve görevleri tamamlayabilirsiniz.

PowerWash Simulator 2 İndir

Temizlik hastalarının çok seveceği PowerWash Simulator 2, grafik açısından mükemmel dizayn edilmiştir. Oynanışın yanı sıra görsel açıdan renkli ve bağımlılık yapıcı bir görünüşe sahiptir.

Oynanış ve görev sistemine gelecek olursak; her gün yeni bir temizlik görevi bulabilir ve farklı aletlerle oyun deneyiminizi artırabilirsiniz. Sadece su sıkmak değil, kimyasallar ve diğer yıkama aletleriyle en kirli mekanları pırıl pırıl yapın.

Eğer siz de temizlik yapmayı seviyorsanız, PowerWash Simulator 2 indirin ve tüm kirli mekanları arkadaşlarınızla birlikte temizleyin!

PowerWash Simulator 2 Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Win 10 (64 Bit)

Win 10 (64 Bit) İşlemci: Intel Core i3 10100TE (Q2 2020), Intel Core i5 7400 (Q1 2017), AMD Ryzen™ 3 1300X (Q3 2017) AMD Ryzen™ 5 PRO 2500U (Q1 2019), Intel Core i7 8650U (Q3 2017),

Intel Core i3 10100TE (Q2 2020), Intel Core i5 7400 (Q1 2017), AMD Ryzen™ 3 1300X (Q3 2017) AMD Ryzen™ 5 PRO 2500U (Q1 2019), Intel Core i7 8650U (Q3 2017), Bellek: 8 GB RAM

8 GB RAM Ekran Kartı: GeForce GTX 1060 6GB, NVIDIA GeForce RTX 2060 Mobile 6GB, AMD Radeon RX 5600M 6GB

GeForce GTX 1060 6GB, NVIDIA GeForce RTX 2060 Mobile 6GB, AMD Radeon RX 5600M 6GB DirectX: Sürüm 12

Sürüm 12 Depolama: 8 GB kullanılabilir alan