PowerWash Simulator 2
- Lisans ÜCRETLİ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 7.81 GB
- Üretici FuturLab
-
PowerWash Simulator 2, ister tek ister arkadaşlarınızla birlikte oynayabileceğiniz bir temizlik simülasyonudur.
⚡ Önemli Bilgiler
- Sponge Valley, Power Falls ve Lubri City gibi kirle kaplı yepyeni bölgelerde, çok aşamalı ve detaylı temizlik görevleri sizi bekliyor.
- Oyuncuların en çok istediği özelliklerden biri olan yerel bölünmüş ekran desteği nihayet eklendi.
- Ayrıca kazandığınız "PowerWash Puanları" ile hem ekipmanınızı hem de karakterinizi kozmetik olarak çok daha derinlemesine kişiselleştirebilirsiniz.
Serinin ikinci oyunu olan PowerWash Simulator 2, yepyeni temizlik görevlerini oyunculara sunuyor. FuturLab tarafından geliştirilen ve yayınlanan PowerWash Simulator 2, ister tek başınıza ister arkadaşlarınızla oynayabileceğiniz bir simülasyon oyunudur.
Temizlenmesi gereken konumlara gidin, gelişmiş ekipmanlarınızı kullanın ve tüm lekeleri en iyi şekilde temizleyin. Tazyikli yıkama makinesinden özel yer silme aletlerine kadar her türlü temizlik malzemesini kullanmalısınız. Ayrıca, vinç yardımıyla ulaşılması zor olan temizlik hedeflerini bitirebilir ve görevleri tamamlayabilirsiniz.
PowerWash Simulator 2 İndir
Temizlik hastalarının çok seveceği PowerWash Simulator 2, grafik açısından mükemmel dizayn edilmiştir. Oynanışın yanı sıra görsel açıdan renkli ve bağımlılık yapıcı bir görünüşe sahiptir.
Oynanış ve görev sistemine gelecek olursak; her gün yeni bir temizlik görevi bulabilir ve farklı aletlerle oyun deneyiminizi artırabilirsiniz. Sadece su sıkmak değil, kimyasallar ve diğer yıkama aletleriyle en kirli mekanları pırıl pırıl yapın.
Eğer siz de temizlik yapmayı seviyorsanız, PowerWash Simulator 2 indirin ve tüm kirli mekanları arkadaşlarınızla birlikte temizleyin!
PowerWash Simulator 2 Sistem Gereksinimleri
- İşletim Sistemi: Win 10 (64 Bit)
- İşlemci: Intel Core i3 10100TE (Q2 2020), Intel Core i5 7400 (Q1 2017), AMD Ryzen™ 3 1300X (Q3 2017) AMD Ryzen™ 5 PRO 2500U (Q1 2019), Intel Core i7 8650U (Q3 2017),
- Bellek: 8 GB RAM
- Ekran Kartı: GeForce GTX 1060 6GB, NVIDIA GeForce RTX 2060 Mobile 6GB, AMD Radeon RX 5600M 6GB
- DirectX: Sürüm 12
- Depolama: 8 GB kullanılabilir alan
Sıkça Sorulan Sorular
İlk oyunun üzerine ne gibi yenilikler getiriyor?
Daha karmaşık "çok aşamalı" işler, elden geçirilmiş fizik motoru, yeni araç iç mekan temizliği ve hikayenin Muckingham dışındaki gizemli bölgelere uzanması gibi pek çok yenilik barındırıyor.
Hangi platformlarda oynanabilir?
Oyun; PC (Steam, Windows Store), Xbox Series X|S, PlayStation 5 ve yeni Nintendo Switch 2 platformlarında mevcuttur. Ayrıca tüm platformlar arası çapraz oynanış (cross-play) desteklenmektedir.
Yeni DLC paketleri planlanıyor mu?
Evet. 2025/2026 yol haritasına göre, 2026'nın ilkbaharında popüler seri Adventure Time temalı özel bir paket (Candy Kingdom vb. yerler) oyuna eklenecek.
Sistem gereksinimleri çok yüksek mi?
İlk oyuna göre biraz daha yüksek. Akıcı bir deneyim için en az 16 GB RAM ve RTX 4060 Ti seviyesi bir ekran kartı önerilmektedir (Win 11 desteği ile birlikte).
Tek başıma oynamak hala keyifli mi?
Kesinlikle. Oyunun "rahatlama" odaklı yapısı korunmuş. Arka planda müzik veya podcast dinleyerek tek başınıza temizlik yapmanın o meşhur meditatif etkisi bu oyunda da en büyük odak noktası.