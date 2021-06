Prison Simulator: Prologue, PC için ücretsiz oynanabilir hapishane simülasyon oyunu. Türkçe dil desteğiyle Steam'de!

Erkan Calp - 3 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Prison Simulator: Prologue, hapishane gardiyanı rolünü üstlendiğiniz bir simülasyon oyunu. Bir hapishane isyanının neye benzediğini öğrenmek ister misiniz? Prison Simulator oyununun ücretsiz, bağımsız bölümüne göz atın. Tam oyunda bulunmayan bir hikaye! Dikkatli olun; Polis copu hapishane odalarında düzeni sağlamak için yeterli olmayabilir.

Prison Simulator: Prologue İndir

Prison Simulator, hapishane gardiyanını oynamak için bir fırsat! Hapishane yönetiminin memnuniyeti ile saldırgan ve tehlikeli hükümlüler arasında ince bir çizgide dengeyi sağlayarak yeni görevinizi sürdürebilecek misiniz? Oyun, sizi geçmişe götürüyor ve hapishanenin duvarlarının gördüğü en acımasız olayları gösteriyor. Her şey göze çarpmadan başlıyor. Başka bir sıkıcı vardiyaya başlayacaksınız ancak bir şeyler ters gidiyor. Burada her şey biraz farklı görünüyor. Mahkumlar sizi aşağılamak için her şeyi yapacak kadar iğrençler. Burayı yönetiyorlar. Onlara nereye ait olduklarını göstermelisiniz, bu hiç kolay olmayacak! Aylarca süren aşağılama, infaz ve başka aptalca fikirler sonunda yeter diyecekler. Belki bugün belki önümüzdeki ay, kim bilir? Kesin olan bir şey var ki burada tek başınasınız. Bu aşağılık kimselerin hapishaneye geri dönüp dönmeyeceği veya bu hapishaneden siyah bir çanta içinde çıkıp çıkmayacakları size kalmış.

Hiç gerçek kavga gördünüz mü? Her yerin yandığını? Mahkumlar tüm hapishaneyi yok mu ediyor? İş arkadaşınız anahtarlarını mı kaybetti? Bu yerde çok eğlenceli günler sizi bekliyor. Görüşmelere katılın ya da en azından deneyin. Belki siz yaparsınız. Avluda banklar yanıyor, yemekhanede masa kavgası var, atölye mezbahaya döndü… Şimdi ne yapacaksınız? Siz bir gardiyansınız. Burada hüküm sürüyorsunuz. Onlarca hükümlü, cinayet, tecavüz, hırsızlık ve başka suçlar için yatıyorlar.

Prologue şunları içerir: