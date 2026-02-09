Extraction Shooter oyunu olan PUBG: Black Budget, gizemli adanın sırlarını çözmeye çalıştığımız bir PUBG evreninde geçiyor.

Berkcan Aktürk - 52 SANİYE ÖNCE GÜNCELLENDİ

⚡ Önemli Bilgiler Klasik PUBG'nin aksine, bu oyun yukarıdan aşağıya bakış açısına sahip bir "Extraction Shooter" ve taktiksel nişancı oyunudur.

Oyunda en önemli mekanik görüş alanıdır. Karakterinin baktığı yerleri görebilirsin, ancak arkandaki veya duvarın arkasındaki düşmanları göremezsin.

Oyunun ana amacı sadece hayatta kalmak değil, haritadaki değerli "Black Budget" verilerini ve ekipmanları toplayıp güvenli bir noktadan tahliye (extract) olmaktır.

PUBG Corporation tarafından geliştirilen PUBG: Black Budget, PUBG evreninde geçen bir Extraction Shooter oyunudur. Birinci şahıs bakış açısıyla oynayacağınız PUBG: Black Budget oyununda, birçok taktiksel çatışmaya katılacak ve hayatta kalmaya çalışacaksınız.

Dünyanın öbür ucundaki bir adada görevlendirildiniz. Terk edilmiş adanın sırrını çözmek ve tesisi kurtarmak için çıktığınız bu yolda, düşmanlara karşı mücadele vereceksiniz. Lakin, düşmanlar her zaman insan olarak değil, doğaüstü yaratık olarak da karşınıza çıkabilir.

PUBG: Black Budget, giderek zorlaşan bir deneyim sunmaktadır. Karakterinizi her daim zorluklara karşı hazır tutmalısınız. Silahlarınız, ekipmanlarınız ve diğer her şey güncel ve gelişmiş olmalı.

PUBG: Black Budget İndir

Henüz daha çıkış tarihi belli olmayan PUBG: Black Budget, 2026'nın sonlarına doğru oyuncularla buluşacak. Eğer PUBG evrenine ve FPS oyunlarına hakimseniz, kesinlikle bu oyundan keyif alacaksınız. Tüm bunların yanı sıra arkadaşlarınızla birlikte ikili veya üçlü gruplar oluşturarak görevleri birlikte yapabilirsiniz.

Oyunun envanter sistemine yakından bakacak olursak; bu tarz oyunların en zorlu özelliği, öldüğünüzde her şeyi kaybetmenizdir. Oyuna başladığınız andan itibaren topladığınız her şey envanterinizde tutulur. Eğer ölürseniz, saklayamadığınız eşyaları kaybedersiniz.

Siz de PUBG: Black Budget indirin ve aksiyon dolu bir Extraction Shooter deneyimi yaşayın!

PUBG: Black Budget Sistem Gereksinimleri

İŞLETIM SISTEMI: Windows 11

Windows 11 İŞLEMCI: Intel® Core™ i5-8400, AMD Ryzen 5 2600

Intel® Core™ i5-8400, AMD Ryzen 5 2600 BELLEK: 16 GB RAM

16 GB RAM EKRAN KARTI: NVIDIA RTX 2060 8GB, AMD Radeon RX 6600

NVIDIA RTX 2060 8GB, AMD Radeon RX 6600 DIRECTX: Sürüm 12

Sürüm 12 AĞ: Genişbant İnternet bağlantısı

Genişbant İnternet bağlantısı DEPOLAMA: 30 GB kullanılabilir alan