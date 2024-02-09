PUBG Oyundan Atıyor, Çözümü Nedir?

PUBG oyundan atıyor ise başvurulabilecek çeşitli yöntemler bulunuyor. Bu yöntemler, popüler battle royale oyununun düzgün şekilde oynanamamasına neden olan sorunun düzelmesine yardım edebilir.

Bu rehberde en iyi battle royale oyunları arasında yer alan PUBG aniden kapanıyor, çözüm yolları neler sorusunu yanıtlayacağız. Bilgisayarınızda böyle bir problem meydana geldiyse rehberimizde yer alan yöntemleri uygulayabilirsiniz.

PUBG Oyundan Atıyor, Çözüm Yöntemleri Neler?

Bilgisayarı kapatıp açın.

PUBG'yi yönetici olarak çalıştırın.

Oyunu uyumluluk modunda çalıştırın.

Arka planda çalışan gereksiz programları kapatın.

Oyunun çözünürlüğünü değiştirin.

Güvenlik Duvarı'nda PUBG'ye izin verin.

PUBG'nin dosya bütünlüğünü doğrulayın.

Sürücüleri güncelleyin.

Windows işletim sistemini güncelleyin.

Oyunu silip tekrar yükleyin.

PUBG çöküyor ise uygulanabilecek yöntemlerin ayrıntılarına aşağıdan göz atabilirsiniz.

Bilgisayarı Kapatıp Açın

PUBG oyununda çökme sorunu ile karşılaşılıyorsa ilk olarak bilgisayarı kapatıp açmayı deneyin. Bu işlemin ardından oyuna girin ve problemin düzelip düzelmediğini kontrol edin.

PUBG'yi Yönetici Olarak Çalıştırın

Problem devam ediyorsa oyunu yönetici olarak çalıştırmayı deneyin. Bunun için oyunun simgesine sağ tıklayın ve "Yönetici olarak çalıştır" seçeneğine tıklayın. Açılan pencereden işlemi onaylayın.

Oyunu Uyumluluk Modunda Çalıştırın

PUBG'nin simgesine sağ tıklayın.

Özellikler menüsünü açın.

Uyumluluk sekmesine girin

"Bu programın çalıştırılacağı uyumluluk modu" seçeneğine tıklayın.

Windows sürümlerinden bir tanesini seçin.

"Uygula" butonuna tıklayın.

"Tamam" seçeneğine basın.

Arka Planda Çalışan Gereksiz Programları Kapatın

PUBG kapanıyor ise arka planda çalışan gereksiz programları kapatmayı deneyin. Bunun için öncelikle Ctrl + Shift + Esc kısayolu aracılığıyla Görev Yöneticisi'ni açın. Gereksiz programları bulun ve ardından programların üzerine sağ tıklayın. Açılan pencereden "Görevi sonlandır" seçeneğine basın.

Oyunun Çözünürlüğünü Değiştirin

Windows + I kısayolunu kullanarak ayarları açın ve Sistem bölümünü görüntüleyin. "Ekran çözünürlüğü" kısmından önerilen çözünürlüğü öğrenin. PUBG'nin ayarlar menüsünden oyunun çözünürlüğünü monitörün önerdiği çözünürlük ile değiştirmeyi deneyin.

Güvenlik Duvarı'nda PUBG'ye İzin Verin

Windows + I kısayolunu kullanın.

"Güncelleştirme ve Güvenlik" kategorisine girin.

"Güvenlik duvarı ve ağ koruması" bölümünü açın.

"Bir uygulamaya güvenlik duvarı üzerinden izin ver" seçeneğine basın.

"Ayarları Değiştir" butonuna tıklayın.

"Başka bir uygulamaya izin ver" seçeneğini seçin.

PUBG'yi seçin.

"Ortak" ve "özel" seçeneklerine tıklayın.

İşlemi onaylayın.

PUBG'nin Dosya Bütünlüğünü Doğrulayın

Steam'in kütüphane bölümünü görüntüleyin.

Listeden oyuna sağ tıklayın.

"Özellikler" menüsünü açın

"Yerel Dosyalar" sekmesine girin.

"Oyun dosyalarının bütünlüğünü doğrula" seçeneğini seçin.

Sürücüleri Güncelleyin

Sürücüleri güncelleyebilmek için Başlat menüsüne sağ tıklayın ve Aygıt Yöneticisi'ni seçin. Görev çubuğundaki arama kutucuğundan da söz konusu aracı çalıştırabilirsiniz. Aygıt Yöneticisi'nden güncel olmayan sürücülere sağ tıklayın ve "Sürücüyü güncelleştir" seçeneğini seçin. Ekrandaki talimatları uygulayın.

Ekran kartı güncellemek için AMD, Intel veya NVIDIA'nın web sitesinden ekran kartına uygun güncel sürücüyü indirip yükleyin. Driver güncelleme programları, güncel olmayan sürücüleri tespit eder ve pratik şekilde günceller. Dolayısıyla bu adımlarla uğraşmak istemiyorsanız driver güncelleme programı kullanabilirsiniz.

Windows'u Güncelleyin

Windows + I kısayolunu kullanın.

"Güncelleştirme ve Güvenlik" bölümünü açın.

"Güncelleştirmeleri Denetle" seçeneğini seçin.

Oyunu Silip Tekrar Yükleyin

PUBG çöküyor ise oyunu silip tekrar yüklemeyi deneyin. Program kaldırma aracı ile oyunu kapsamlı şekilde silebilirsiniz. Ardından oyunu indirip yükleyin ve problemin düzelip düzelmediğini kontrol edin.

PUBG oyundan atma sorunu için uygulanabilecek yöntemleri açıkladık. Bu problemi farklı bir yöntem ile düzelttiyseniz aşağıda yer alan yorumlar kısmından paylaşabilirsiniz.