RAID: Shadow Legends APK

Plarium Global Ltd

Sıra tabanlı bir oynanışa sahip olan RAID: Shadow Legens APK, akıllı telefonlarınızda oynayabileceğiniz bir RPG oyunudur.

Berkcan Aktürk - 8 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

RAID: Shadow Legens APK, Android cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir RPG oyunudur. Teleria dünyasını kurtarmak ve efsanevi savaşçılarınıza zafer kazandırmak istiyorsanız, oyunundaki karakterinizi geliştirmeli ve katil düşmanlarınızı yenmelisiniz. Bu RPG oyununda, bir grup kahramanı yöneteceksiniz. İstediğiniz karakterlerden birini seçerek, özel yeteneklerini savaşlarda kullanabilirsiniz. Ayrıca, özeliklerin tamamından faydalanmak için rütbenizi yükseltebilirsiniz.

Oyunu tek başınıza değil, aynı zamanda binlerce oyuncuyla da oynayabilirsiniz. Klan mücadelelerinden canavar mücadelelerine kadar her şeyi grubunuzla yapabilirsiniz. Aslında oyundaki amacınız, karakterinizi her daim geliştirmek ve düşmanları alt etmektir. Karşınıza çıkan boss savaşlarını bitirdikten sonra, PVP arenadaki zorlu savaşlara katılın.

RAID: Shadow Legens APK İndir

Sıra tabanlı bir oyun olan RAID: Shadow Legends, basit bir oynanış sunuyor. Rakiplerinizle sadece sırayla savaşabiliyor ve sıra sizdeyken renkli oklar rakiplerinizin üzerinde beliriyor. Bu renkli okların ne anlama geldiğini bilmenizde fayda var.

Eğer yeşil ok rakibinizin üzerinde beliriyorsa, bu işaret rakibinizden daha üstün olduğunuzu göstermektedir. Bir diğer renk olan turuncu ok, rakibinizle neredeyse aynı güçte olduğunuza, kırmızı ok ise rakibinizden kötü durumda olduğunuza işarettir. En kötü işaretin kırmızı olduğu tahmin ediyorsunuzdur. Bu işarette, düşmanınıza vurduktan sonra canınız azalabilir, vuruşunuzu savuşturabilir veya en iyi ihtimal çok az hasar alabilir.

Oyunun en önemli artılarından biri, yüksek grafiklere sahip olmasıdır. Karakterler, düşmanlar ve ortam grafikleri tatmin edici bir şekilde işlenmiş. Sıra tabanlı oyunları seven oyuncular kesinlikle RAID: Shadow Legens APK'yı indirerek, deneyimlemeliler.