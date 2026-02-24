Rally Fury – Extreme Racing APK, Android için geliştirilen gerçekçi fiziklere sahip ralli yarışı oyunudur. Drift mekanikleri, nitro sistemi, online multiplayer modu ve tek oyunculu etkinlikleriyle eğlenceli bir deneyim sunar.

Yiğit Kaan Kızlıer - 1 KISA SÜRE ÖNCE GÜNCELLENDİ

⚡ Önemli Bilgiler Rally Fury – Extreme Racing, ralli ve drift odaklı bir yarış oyunudur.

Rally Fury – Extreme Racing, hem online hem offline modlar içerir.

Rally Fury – Extreme Racing'de araçlar, performans ve görsel olarak özelleştirilebilir.

Rally Fury APK, 100 milyondan fazla indirmeye ulaşmış, mobil platformun en popüler ralli yarış oyunlarından biridir. Gerçekçi sürüş fiziği, yüksek hız hissi ve akıcı oynanışıyla hem arcade hem de simülasyon düşkünlerine hitap eder.

Oyunda gece ve gündüz yarışları, toprak, asfalt, kum ve kar gibi farklı zeminlerde geçen farklı tek oyunculu etkinlikler bulunur. Drift yaparak ekstra nitro kazanabilir, virajlarda kırarak rakiplerinize fark atabilirsiniz.

Rally Fury – Extreme Racing APK'da, çevrim içi multiplayer modu ile dünyanın dört bir yanından oyuncularla yarışma imkânı bulursunuz. Özel lobiler sayesinde arkadaşlarınızla birebir yarışlar da düzenleyebilirsiniz. Yapay zekâya karşı oynanan modlar ile refleks ve sürüş becerilerinizi de geliştirebilirsiniz.

Rally Fury - Ralli Araba Yarışı APK İndir

Rally Fury – Extreme Racing APK, Android cihazlar için geliştirilen ücretsiz bir ralli yarış oyunudur. Online ve offline modları ve gerçekçi sürüş mekaniğiyle uzun süreli bir yarış deneyimi sunar.

Eğer siz de yarış oyunlarını seviyorsanız, Rally Fury – Extreme Racing APK'yı indirin!

Rally Fury – Extreme Racing Oyun Özellikleri

Gerçekçi fizik motoru ile ralli yarışı

Drift yaparak nitro kazanma sistemi

100+ tek oyunculu yarış ve görev

Online multiplayer ve özel lobi desteği

Gece & gündüz yarışları

Toprak, asfalt, kum ve kar pistleri

8 farklı yüksek performanslı ralli aracı

Araç yükseltme ve detaylı özelleştirme

Replay sistemi ve kamera açıları

Gamepad ve Android TV desteği

Cloud Save ile ilerleme senkronizasyonu