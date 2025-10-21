Real Steel Boxing Champions APK
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 246 MB
- Üretici Reliance Games
-
Real Steel Boxing Champions APK, robot temasıyla ön plana çıkan bir Android dövüş oyunudur. Robotunuzu oluşturun, farklı modlar arasından seçim yapın ve heyecan verici robot savaşlarına katılın!
⚡ Önemli Bilgiler
- Oyun, önceki oyunlarının aksine, oyunculara kendi robotlarını tasarlama ve inşa etme özgürlüğü verir.
- Oyun, aksiyon dolu bir dövüş sistemi ve zengin bir içeriğe sahiptir. Oyuncular turnuvalar, zaman saldırıları (Time Attack), zorlu mücadeleler ve serbest antrenman modlarında dövüşürken, robotlarını sürekli olarak yükseltmeli ve element avantajlarını (Ateş, Buz, Elektrik vb.) stratejik olarak kullanarak rakiplerine karşı üstünlük kurmalıdır.
- Oyunun dövüş mekaniği, mobil cihazlar için tasarlanmış basit dokunmatik kontrollere dayanır. Dövüşler, oyuncunun zamanlamaya dayalı hafif (jab), ağır (heavy) vuruşlar ve rakiplerin savunmasını kırmak için blok ve özel saldırı (Special Attack) kullanmasını gerektirir.
Android cihazlarınızda oynayabileceğiniz Real Steel Boxing Champions APK, 1000'den fazla robotu içerisinde barındıran bir aksiyon dövüş oyunudur. Robot savaşlarını konu alan Gerçek Çelik Boks Şampiyonu APK oyununda, kendi robotunuzu seçin, özelleştirin ve heyecan verici mücadelelere adım atın.
Yeni robotların ve savaş alanlarının kilidini oyunda ilerledikçe açabilirsiniz. Farklı ortamlarda dövüş deneyimi yaşayabilir ve yeni robotları saflarınıza katabilirsiniz.
Real Steel Boxing Champions APK, çeşitli oyun modlarını da içerisinde barındırmaktadır. Tüm dövüş modlarını fethedin, arkadaşlarınızla online oynayın veya kariyer modunu deneyimleyin. Ayrıca, canlı etkinliklere katılabilir ve ödüller kazanabilirsiniz.
Real Steel Boxing Champions APK İndir
Yeni robotların kilidini açmak yerine kendi robotunuzu oluşturabilir ve yeteneklerle donatabilirsiniz. Kendi tarzınıza uygun bir şekilde robotlarınızı oluşturun ve her savaştan sonra giderek geliştirin.
Siz de Real Steel Boxing Champions APK indirin ve robot temalı bir boks deneyimi yaşayın!
Real Steel Boxing Champions Oyunu Özellikleri
- Android için robot temalı dövüş oyunu
- 1500'den fazla robot karakter
- PvP oyun modları
- Robot oluşturma ve geliştirme seçenekleri
- Heyecanlı savaş mekanikleri
- Tek oyunculu kariyer modu
- Tatmin edici grafikler
Sıkça Sorulan Sorular
Oyunda kendi robotumu nasıl yaratıp geliştirebilirim?
Oyunun temel özelliklerinden biri olan Yaratma (Crafting) menüsünü kullanarak robotunuzu inşa edebilirsiniz. Turnuva ve mücadelelerden kazandığınız parçaları (baş, gövde, kol ve bacak) ve Çelik Para (Steel Currency) birimini kullanarak yeni parçalar üretebilir ve robotunuzun istatistiklerini (sağlık, hasar, vb.) sürekli olarak yükseltebilirsiniz.
Element Avantajları ne işe yarar ve dövüşte nasıl kullanılır?
Oyundaki her robot bir element sınıfına aittir (Ateş, Buz, Elektrik, Karanlık Madde). Bu elementler arasında bir makas-taş-kağıt sistemi gibi bir avantaj döngüsü vardır (örneğin, Ateş, Karanlık Madde'ye karşı avantajlıdır). Doğru element avantajına sahip bir robot seçmek, rakibinizin aldığı hasarı artırırken, sizin aldığınız hasarı azaltır ve bu da zorlu mücadelelerde kritik bir stratejik unsur haline gelir.
Oyunda filmin efsanevi robotları (Atom, Zeus vb.) mevcut mu?
Evet, Atom, Zeus, Noisy Boy ve Midas gibi filmin ikonik robotları mevcuttur.
Oyun oynaması ücretsiz (Free-to-Play) modelini mi kullanıyor?
Real Steel Boxing Champions, F2P bir oyun olduğu için enerji sistemi ve yükseltmelerde hızlanma gibi uygulama içi satın alımlar sunar. Ancak, sabırlı oyuncular, düzenli mücadelelere katılarak, reklam izleyerek ve günlük görevleri tamamlayarak gerekli parçaları ve para birimini elde edebilirler. Ödeme yapmak, ilerlemeyi hızlandırsa da, beceri ve strateji ile ücretsiz olarak da başarılı olmak mümkündür.