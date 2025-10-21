Real Steel Boxing Champions APK, robot temasıyla ön plana çıkan bir Android dövüş oyunudur. Robotunuzu oluşturun, farklı modlar arasından seçim yapın ve heyecan verici robot savaşlarına katılın!

Berkcan Aktürk - 20 SANİYE ÖNCE GÜNCELLENDİ

⚡ Önemli Bilgiler Oyun, önceki oyunlarının aksine, oyunculara kendi robotlarını tasarlama ve inşa etme özgürlüğü verir.

Oyun, aksiyon dolu bir dövüş sistemi ve zengin bir içeriğe sahiptir. Oyuncular turnuvalar, zaman saldırıları (Time Attack), zorlu mücadeleler ve serbest antrenman modlarında dövüşürken, robotlarını sürekli olarak yükseltmeli ve element avantajlarını (Ateş, Buz, Elektrik vb.) stratejik olarak kullanarak rakiplerine karşı üstünlük kurmalıdır.

Oyunun dövüş mekaniği, mobil cihazlar için tasarlanmış basit dokunmatik kontrollere dayanır. Dövüşler, oyuncunun zamanlamaya dayalı hafif (jab), ağır (heavy) vuruşlar ve rakiplerin savunmasını kırmak için blok ve özel saldırı (Special Attack) kullanmasını gerektirir.

Android cihazlarınızda oynayabileceğiniz Real Steel Boxing Champions APK, 1000'den fazla robotu içerisinde barındıran bir aksiyon dövüş oyunudur. Robot savaşlarını konu alan Gerçek Çelik Boks Şampiyonu APK oyununda, kendi robotunuzu seçin, özelleştirin ve heyecan verici mücadelelere adım atın.

Yeni robotların ve savaş alanlarının kilidini oyunda ilerledikçe açabilirsiniz. Farklı ortamlarda dövüş deneyimi yaşayabilir ve yeni robotları saflarınıza katabilirsiniz.

Real Steel Boxing Champions APK, çeşitli oyun modlarını da içerisinde barındırmaktadır. Tüm dövüş modlarını fethedin, arkadaşlarınızla online oynayın veya kariyer modunu deneyimleyin. Ayrıca, canlı etkinliklere katılabilir ve ödüller kazanabilirsiniz.

Real Steel Boxing Champions APK İndir

Yeni robotların kilidini açmak yerine kendi robotunuzu oluşturabilir ve yeteneklerle donatabilirsiniz. Kendi tarzınıza uygun bir şekilde robotlarınızı oluşturun ve her savaştan sonra giderek geliştirin.

Siz de Real Steel Boxing Champions APK indirin ve robot temalı bir boks deneyimi yaşayın!

Real Steel Boxing Champions Oyunu Özellikleri

Android için robot temalı dövüş oyunu

1500'den fazla robot karakter

PvP oyun modları

Robot oluşturma ve geliştirme seçenekleri

Heyecanlı savaş mekanikleri

Tek oyunculu kariyer modu

Tatmin edici grafikler