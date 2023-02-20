Remini APK
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 973
- DOSYA BOYUTU 373.00 MB
- Üretici Remini
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Remini APK ile eski, bulanık, düşük kalitede olan fotoğrafları netleştirebilirsiniz.
Remini APK, fotoğrafların kalitesini artırmak için kullanabileceğiniz mobil uygulamalardan biri. Remini, eski fotoğraf makineleri veya cep telefonlarıyla çekilmiş düşük kalitede fotoğrafları yüksek çözünürlüklü ve net hale getirdiğini iddia ediyor. Remini - AI Photo Enhancer uygulamasını Android telefonunuza ücretsiz indirip deneyebilirsiniz.
Remini APK İndir
Remini Pro APK, son teknoloji yapay zeka üretim teknolojisini kullanarak profesyonel film prodüksiyon seviyesinde görüntü geliştirme ve restorasyon teknolojilerini günlük hayata getiriyor. 2019’da çıkış yapan uygulama ile şimdiye kadar 10 milyondan fazla düşük çözünürlüklü, bulanık, sıkıştırılmış ve hasar görmüş fotoğraf iyileştirilmiş. Uygulamanın dikkat çeken özelliklerinden bahsetmem gerekirse;
Remini AI Photo Özellikleri
- Remini, eski fotoğrafları ve düşük çözünürlüklü fotoğrafları net hale getirebiliyor.
- Remini, eski fotoğraf makineleri veya cep telefonlarıyla çekilmiş fotoğrafları günümüzün kameraları veya telefonlarıyla çekilmiş kaliteye getirebiliyor.
- Remini, bulanık fotoğrafları daha net hale getirerek düzeltir.
- Remini, bulanık videoları düzeltebilir ve daha önce çekilmiş videoları daha büyük bir cihazda net görüntüde oynatmanıza olanak tanır.
- Remini, keşfetmenizi bekleyen yapay zekaya ilişkin görüntü işleme işlevleri sunar.
Remini
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 25
- DOSYA BOYUTU 91.80 MB
- Üretici Remini
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Remini, fotoğraf iyileştirme uygulamasıdır. Eski telefon veya kameralarla çekilmiş düşük çözünürlükte fotoğrafların kalitesini artırabilirsiniz.
Remini, eski fotoğraf makinesi, kamera veya telefonla çekilmiş düşük çözünürlükte fotoğraf ve videoların kalitesini artırmak için kullanabileceğiniz bir mobil uygulama. Film kalitesinde yapay zeka teknolojisini kullanan Remini, düşük çözünürlüklü, bulanık, pikselli, eski ve hasarlı fotoğraf ve videoları keskin ve net yüz odağıyla yüksek kaliteye dönüştürür. Remini, App Store’dan ücretsiz olarak iPhone’lara indirilebilir.
Remini İndir iOS
100 milyondan fazla fotoğrafı/videoyu işleyen Remini, en popüler fotoğraf/video iyileştirme uygulamalarından biri. Yüz fotoğrafı ve videoları yüksek kaliteli hale getirme, günlük portre ve selfie’leri Instagram’a uygun kaliteye getirme, eski/bulanık/çizilmiş fotoğraf ve videoları düzeltmede iyi olan Remini, tek dokunuş sistemiyle çalışır.
- Fotoğraf iyileştirme: Fotoğraflarınızı daha net ve canlı hale getirir.
- Boya efekti: Fotoğraflarınızı sanat eserine dönüştürür.
- Portre modu: Selfie’leri yüksek kalitede portre fotoğraflara dönüştürür.
- Fotoğraf renklendirme: Siyah ve beyaz fotoğraflara gerçekçi renkler getirir.
- Çizim: Fotoğrafları çizime çevirir.