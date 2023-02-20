Remini APK

Remini, fotoğraf iyileştirme uygulamasıdır. Eski telefon veya kameralarla çekilmiş düşük çözünürlükte fotoğrafların kalitesini artırabilirsiniz.

Erkan Calp - 2 YIL ÖNCE GÜNCELLENDİ

Remini, eski fotoğraf makinesi, kamera veya telefonla çekilmiş düşük çözünürlükte fotoğraf ve videoların kalitesini artırmak için kullanabileceğiniz bir mobil uygulama. Film kalitesinde yapay zeka teknolojisini kullanan Remini, düşük çözünürlüklü, bulanık, pikselli, eski ve hasarlı fotoğraf ve videoları keskin ve net yüz odağıyla yüksek kaliteye dönüştürür. Remini, App Store’dan ücretsiz olarak iPhone’lara indirilebilir.

Remini İndir iOS

100 milyondan fazla fotoğrafı/videoyu işleyen Remini, en popüler fotoğraf/video iyileştirme uygulamalarından biri. Yüz fotoğrafı ve videoları yüksek kaliteli hale getirme, günlük portre ve selfie’leri Instagram’a uygun kaliteye getirme, eski/bulanık/çizilmiş fotoğraf ve videoları düzeltmede iyi olan Remini, tek dokunuş sistemiyle çalışır.