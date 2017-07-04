Rentalcars.com
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 19
- Üretici rentalcars.com
-
Rentalcars.com uygulaması ile Android cihazlarınızdan hızlı bir şekilde araba kiralayabilirsiniz.
Rentalcars.com uygulaması ile Android cihazlarınızdan hızlı bir şekilde araba kiralayabilirsiniz.
Acilen arabaya ihtiyaç duyduğunuz anlarda imdadınıza koşan ve sizin için tüm araba kiralama şirketlerinden fiyatlar sunan Rentalcars.com uygulaması, hem hızlı hem de uygun fiyatlarla araba kiralayabilmenizi sağlıyor. Uygulama üzerinden kolayca rezervasyon da yapabileceğiniz, dünya genelinde 50 bin’e yakın konumda en iyi fırsatları size sunan Rentalcars.com uygulaması en düşük fiyatları garanti ediyor.
Tamamen güvenilir şirketlerin yer aldığı sistemde rezervasyonlarınızı online olarak yapabileceğiniz gibi değişiklik ve iptal isteklerinizi de gerçekleştirebilirsiniz. 40 farklı dilde hizmet veren ve 91 para birimiyle araba kiralayabilmenize olanak sağlayan Rentalcars.com servisini gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz.
Uygulama özellikleri:
- En düşük fiyat garantisi,
- Güvenilir şirketlerden araba kiralama,
- Rezervasyon yapma, değişiklik ve iptal işlemleri,
- Dünya genelinde 50 bin’e yakın konumda arama,
- 40 farklı dil desteği,
- 91 para birimi desteği.
Rentalcars.com
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 10
- DOSYA BOYUTU 129 MB
- Üretici rentalcars.com
-
Rentalcars.com uygulamasını kullanarak hızlı ve güvenilir bir şekilde araç kiralayabilirsiniz.
Rentalcars.com uygulamasını kullanarak iOS cihazlarınız üzerinden hızlı ve güvenilir bir şekilde araç kiralayabilirsiniz.
Dünya genelinde 50 bin'i aşkın konumda arama yapabileceğiniz ve sizin için tüm araç kiralama şirketlerinden oldukça uygun fiyatları listeleyen Rentalcars.com uygulaması, güvenilir ve saygın şirketlerden araç kiralama imkanı sunuyor. Kiralamak istediğiniz araç için rezervasyon, iptal ve değişiklik işlemlerini de uygulama üzerinden gerçekleştirebileceğiniz, en düşük fiyat garantisi sunan Rentalcars.com uygulaması 40 adet dil desteğini de sizlere sunuyor.
Hangi ülkede olursanız olun, size en yakın araç kiralama şirketlerine ulaşabileceğiniz ve 91 adet para birimi desteği sayesinde döviz işlemleriyle uğraşmayacağınız uygulamayı iPhone ve iPad cihazlarınıza yükleyebilir, hızlı ve güvenilir araç kiralama hizmetinden faydalanabilirsiniz.
Uygulama özellikleri:
- Düşük fiyat garantisi,
- Saygın şirketlerden araç kiralayabilme,
- Rezervasyon, iptal ve değişiklik işlemleri,
- Dünya genelinde 50 bini aşkın konumda arama yapma,
- 40 adet dil desteği,
- 91 adet para birimi desteği.