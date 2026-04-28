Rest Area Simulator
- Lisans ÜCRETLİ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 2.93 GB
- Üretici PlayWay S.A.
-
İster tek ister arkadaşlarınızla oynayabileceğiniz Rest Area Simulator, dinlenme tesisi yönettiğiniz bir simülasyon oyunudur.
⚡ Önemli Bilgiler
- Rest Area Simulator’da otoyol üzerindeki bir dinlenme tesisini devralıyor ve büyütüyorsun.
- Oyun sadece tek kişilik değil. İstersen tek başına, istersen arkadaşlarınla birlikte çevrim içi co-op modunda tesisi yönetebiliyorsun.
- Ürün fiyatları, müşteri davranışları ve hava koşulları sürekli değişiyor.
Kendi dinlenme tesisinizi yönettiğiniz Rest Area Simulator, kapsamlı bir simülasyon oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Oriseus Studios tarafından geliştirilen ve PlayWay S.A. tarafından yayınlanan bu oyunda, hem benzin istasyonunu hem de marketi devralacaksınız.
Çoğunluklagece gelen müşterileri memnun etmek için birçok farklı ürünü bünyenizde barındırmalısınız. Ayrıca, giderek büyüttüğünüz işletmenize yeni personeller alabilir veya arkadaşlarınızla birlikte ortak olarak çalışmaya başlayabilirsiniz.
Sadece tek başınıza değil, aynı zamanda 4 kişiye kadar çevrimiçi oynayabilirsiniz. Görevleri paylaşın, farklı bölgelerle ilgilenin ve krizleri hep beraber yönetin.
Rest Area Simulator İndir
Gece ve gündüz döngüsünün yoğun olduğu Rest Area Simulator oyununda, dinamik hava koşulları da kendini belli etmektedir. Farklı birçok hava koşulunda tesisinizi işletecek ve gün boyu müşterilerinize hizmet edeceksiniz.
Zİyaretçiler sadece alışveriş yapmaz. Dinlenme tesisi içerisinde oturur, dolaşır ve sohbet eder. Bu nedenle farklı alanlara banklar kurmalı ve dinlenebilecek alanlar inşa etmelisiniz.
Siz de kendi dinlenme tesisinizi oluşturmak istiyorsanız, Rest Area Simulator indirin ve arkadaşlarınızla birlikte ticarete atılın!
Rest Area Simulator Sistem Gereksinimleri
- 64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir
- İŞLETIM SISTEMI: Windows 10 - 64 Bit
- İŞLEMCI: 2.5 Ghz Dual Core CPU
- BELLEK: 4 GB RAM
- EKRAN KARTI: NVIDIA® GeForce® GTX 950 / AMD R9 270
- DIRECTX: Sürüm 12
- DEPOLAMA: 3 GB kullanılabilir alan
Sıkça Sorulan Sorular
Rest Area Simulator nasıl bir oyun?
Yönetim, ekonomi ve işletme simülasyonu türünde bir oyundur. Benzinlik ve tesis yönetimine odaklanır.
Rest Area Simulator ne zaman çıktı?
Oyun 24 Nisan 2026 tarihinde Steam’de çıkış yaptı.
Rest Area Simulator multiplayer var mı?
Evet, çevrim içi co-op desteği bulunuyor. Arkadaşlarla birlikte oynanabiliyor.
Rest Area Simulator Türkçe destekliyor mu?
Evet, Steam sayfasına göre Türkçe arayüz ve ses desteği bulunuyor.
Rest Area Simulator zor mu?
Başlangıçta kolay görünse de stok yönetimi, fiyat dengesi ve müşteri memnuniyeti nedeniyle zamanla strateji gerektiriyor.