İster tek ister arkadaşlarınızla oynayabileceğiniz Rest Area Simulator, dinlenme tesisi yönettiğiniz bir simülasyon oyunudur.

Berkcan Aktürk - 6 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

⚡ Önemli Bilgiler Rest Area Simulator’da otoyol üzerindeki bir dinlenme tesisini devralıyor ve büyütüyorsun.

Oyun sadece tek kişilik değil. İstersen tek başına, istersen arkadaşlarınla birlikte çevrim içi co-op modunda tesisi yönetebiliyorsun.

Ürün fiyatları, müşteri davranışları ve hava koşulları sürekli değişiyor.

Kendi dinlenme tesisinizi yönettiğiniz Rest Area Simulator, kapsamlı bir simülasyon oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Oriseus Studios tarafından geliştirilen ve PlayWay S.A. tarafından yayınlanan bu oyunda, hem benzin istasyonunu hem de marketi devralacaksınız.

Çoğunluklagece gelen müşterileri memnun etmek için birçok farklı ürünü bünyenizde barındırmalısınız. Ayrıca, giderek büyüttüğünüz işletmenize yeni personeller alabilir veya arkadaşlarınızla birlikte ortak olarak çalışmaya başlayabilirsiniz.

Sadece tek başınıza değil, aynı zamanda 4 kişiye kadar çevrimiçi oynayabilirsiniz. Görevleri paylaşın, farklı bölgelerle ilgilenin ve krizleri hep beraber yönetin.

Gece ve gündüz döngüsünün yoğun olduğu Rest Area Simulator oyununda, dinamik hava koşulları da kendini belli etmektedir. Farklı birçok hava koşulunda tesisinizi işletecek ve gün boyu müşterilerinize hizmet edeceksiniz.

Zİyaretçiler sadece alışveriş yapmaz. Dinlenme tesisi içerisinde oturur, dolaşır ve sohbet eder. Bu nedenle farklı alanlara banklar kurmalı ve dinlenebilecek alanlar inşa etmelisiniz.

Siz de kendi dinlenme tesisinizi oluşturmak istiyorsanız, Rest Area Simulator indirin ve arkadaşlarınızla birlikte ticarete atılın!

Rest Area Simulator Sistem Gereksinimleri

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İŞLETIM SISTEMI: Windows 10 - 64 Bit

İŞLEMCI: 2.5 Ghz Dual Core CPU

BELLEK: 4 GB RAM

EKRAN KARTI: NVIDIA® GeForce® GTX 950 / AMD R9 270

DIRECTX: Sürüm 12

DEPOLAMA: 3 GB kullanılabilir alan