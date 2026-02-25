Rise of Piracy
Rise of Piracy, küçük geminizi geliştirmeye çalıştığınız bir simülasyon-strateji oyunudur. Mürettebatınızı oluşturun, diğer gemileri ele geçirin ve denizdeki görevleri yerine getirin!
⚡ Önemli Bilgiler
- Oyuncular, küçük teknelerden devasa kalyonlara kadar geniş bir gemi yelpazesini kontrol edebilir ve bu gemileri silah, mürettebat ve ekipman açısından modernize edebilir.
- Kendi liman yerleşimlerinizi kurabilir, kaynak toplayabilir ve bölgeler arası ticaret rotaları oluşturarak ekonomik güç elde edebilirsiniz.
- Fizik tabanlı mermi mekanikleri ve rüzgar dinamiklerinin savaş stratejisini doğrudan etkilediği bir deniz savaşı sistemi sunar.
Denizcilik temalı harika bir simülasyon-strateji oyunu olan Rise of Piracy oyununda, küçük bir geminin gelişimini konu alıyor. Oyunun başında küçük bir gemi ve bir avuç para alacaksıız. Elinizde sadece bunlar vardır. Denizdeki görevleri tamamlamalı ve gitgide hem geminizi hem de mürettebatınızı geliştirmelisiniz.
Yüzlerce el yapımı ortamı oyunculara sunan Rise of Piracy, hem görsel hem de oynanış açısından kapsamlı bir şekilde tasarlanmıştır.
Verilen görevleri yerine getirdikten sonra ister korsan olarak hayatınıza devam edebilir, isterseniz de sadece görev yaparak hikayeye devam edebilirsiniz. Diğer gemileri ele geçirerek hem hazinenizi artırın hem de yeni gemi ve mürettebat kazanın.
Rise of Piracy İndir
Sadece tek oyunculu değil, aynı zamanda çok oyunculu modda da mücadele edebilirsiniz. Diğer oyuncularla birlik olabilir, birbirinize saldırabilir veya kendi çöplüğünüzde geçinip gidebilirsiniz.
Eğer siz de denizciliğe ilgiliyseniz, Rise of Piracy indirin ve küçük geminizi gitgide geliştirin!
Rise of Piracy Sistem Gereksinimleri
- 64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir
- İŞLETIM SISTEMI: Windows 11 64bit
- İŞLEMCI: Intel i5-2300/AMD FX-4300
- BELLEK: 4 GB RAM
- EKRAN KARTI: NVIDIA GeForce GTX 1650 or similar
- DIRECTX: Sürüm 11
- DEPOLAMA: 28 GB kullanılabilir alan
- İLAVE NOTLAR: Requires a 64-bit processor and
Sıkça Sorulan Sorular
Çok oyunculu (Multiplayer) desteği var mı?
Oyun şu anda Erken Erişim (Early Access) aşamasındadır. Bu, geliştiricinin topluluk geri bildirimlerine göre oyuna yeni özellikler eklemeye devam ettiği anlamına gelir.
Oyun şu an hangi aşamada?
Türkçe dil desteği mevcut mu?
Steam verilerine göre oyunda şu an için resmi Türkçe dil desteği bulunmamaktadır. Ana diller olarak İngilizce, Almanca ve Fransızca gibi diller ön plandadır.
Oyunun zorluk seviyesi nasıldır?
Oyun, hem mikro yönetim (gemi içi detaylar) hem de makro yönetim (filo ve şehir yönetimi) gerektirdiği için öğrenme eğrisi orta-yüksek seviyededir.