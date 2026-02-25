Rise of Piracy, küçük geminizi geliştirmeye çalıştığınız bir simülasyon-strateji oyunudur. Mürettebatınızı oluşturun, diğer gemileri ele geçirin ve denizdeki görevleri yerine getirin!

Berkcan Aktürk - 50 SANİYE ÖNCE GÜNCELLENDİ

⚡ Önemli Bilgiler Oyuncular, küçük teknelerden devasa kalyonlara kadar geniş bir gemi yelpazesini kontrol edebilir ve bu gemileri silah, mürettebat ve ekipman açısından modernize edebilir.

Kendi liman yerleşimlerinizi kurabilir, kaynak toplayabilir ve bölgeler arası ticaret rotaları oluşturarak ekonomik güç elde edebilirsiniz.

Fizik tabanlı mermi mekanikleri ve rüzgar dinamiklerinin savaş stratejisini doğrudan etkilediği bir deniz savaşı sistemi sunar.

Denizcilik temalı harika bir simülasyon-strateji oyunu olan Rise of Piracy oyununda, küçük bir geminin gelişimini konu alıyor. Oyunun başında küçük bir gemi ve bir avuç para alacaksıız. Elinizde sadece bunlar vardır. Denizdeki görevleri tamamlamalı ve gitgide hem geminizi hem de mürettebatınızı geliştirmelisiniz.

Yüzlerce el yapımı ortamı oyunculara sunan Rise of Piracy, hem görsel hem de oynanış açısından kapsamlı bir şekilde tasarlanmıştır.

Verilen görevleri yerine getirdikten sonra ister korsan olarak hayatınıza devam edebilir, isterseniz de sadece görev yaparak hikayeye devam edebilirsiniz. Diğer gemileri ele geçirerek hem hazinenizi artırın hem de yeni gemi ve mürettebat kazanın.

Rise of Piracy İndir

Sadece tek oyunculu değil, aynı zamanda çok oyunculu modda da mücadele edebilirsiniz. Diğer oyuncularla birlik olabilir, birbirinize saldırabilir veya kendi çöplüğünüzde geçinip gidebilirsiniz.

Eğer siz de denizciliğe ilgiliyseniz, Rise of Piracy indirin ve küçük geminizi gitgide geliştirin!

Rise of Piracy Sistem Gereksinimleri

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İŞLETIM SISTEMI: Windows 11 64bit

Windows 11 64bit İŞLEMCI: Intel i5-2300/AMD FX-4300

Intel i5-2300/AMD FX-4300 BELLEK: 4 GB RAM

4 GB RAM EKRAN KARTI: NVIDIA GeForce GTX 1650 or similar

NVIDIA GeForce GTX 1650 or similar DIRECTX: Sürüm 11

Sürüm 11 DEPOLAMA: 28 GB kullanılabilir alan

28 GB kullanılabilir alan İLAVE NOTLAR: Requires a 64-bit processor and