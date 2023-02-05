Roblox FPS Arttırma Nasıl Yapılır?

Roblox FPS arttırma işlemi, çevrim içi oyun platformunda kasma ve donma gibi problemlerle karşı karşıya kalan oyuncular tarafından oldukça merak ediliyor. Bu yazıda FPS değerlerinin artmasına yardım edebilecek yöntemleri açıkladık.

Roblox Corporation tarafından geliştirilen ve yayımlanan Roblox ilk olarak 2006 yılında PC'ye, 2012 yılında iOS'e, 2014'te Android'e ve 2015'te ise Xbox One'a çıktı. Oyunu PC üzerinden oynayan bazı oyuncular donma sorunuyla karşılaşabiliyor.

FPS değerlerini arttırarak kasma ve donma gibi problemlerin düzelmesini sağlayabilirsiniz. Peki, Roblox'ta FPS nasıl arttırılır? Hazırladığımız rehberde bu işlemin gerçekleşmesine yardım edebilecek çeşitli yöntemler bulunuyor.

Roblox FPS Arttırma Yöntemleri Neler?

Grafik ayarlarını düşürün.

Güç modunu değiştirin.

Virüs taraması yapın.

Arka planda çalışan programları kapatın.

PC'nin sıcaklığını kontrol edin.

Ekran kartı sürücüsünü güncelleyin.

PC'nin donanımını yenileyin.

Yukarıda çevrim içi oyun platformunda FPS değerlerinin artmasını sağlayabilecek yöntemler bulunuyor. Listede yer alan yöntemlerin detaylarına aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Grafik Ayarlarını Düşürün

Grafik ayarlarının FPS değerleri üzerinde önemli bir etkisi bulunuyor. Bu sebepten ötürü oyunun grafik ayarlarını düşürmeyi deneyebilirsiniz. Söz konusu işlemi uyguladıktan sonra kare FPS değerlerinin artıp artmadığını kontrol edin.

Güç Modunu Değiştirin

Dünya çapında oldukça büyük bir popülerliğe sahip olan video oyununu dizüstü bilgisayar üzerinden oynuyorsanız güç modunu değiştirin çünkü pil tasarrufu seçeneği seçiliyse video oyunlarında tam verim alamazsınız.

Bilgisayarınızdaki güç modunu değiştirmek için görev çubuğunun sağ alt köşesinde yer alan pil simgesine tıklayın. Açılan pencerede çeşitli seçenekler göreceksiniz. Bu seçenekler arasından "En iyi performans" seçeneğine tıklayın. Bazı laptop modellerinde bu seçeneğin ismi farklı olabilir.

Virüs Taraması Yapın

Sisteme bulaşan kötü amaçlı yazılım, video oyunlarında performans sorunu yaşanmasına yol açabilir. Bilgisayarınızda zararlı yazılım olup olmadığını öğrenmek için antivirüs programı ile tarama gerçekleştirin. Eğer PC'nizde güvenlik yazılımı yoksa en iyi antivirüs programları listesini inceleyebilirsiniz.

Arka Planda Çalışan Programları Kapatın

Ctrl + Shift + Esc kısayolunu kullanın.

Görev Yöneticisi açılacak.

Listeden gereksiz programlara sağ tıklayın.

"Sonlandır" butonuna basın.

Arka planda çalışan gereksiz programları kapatmak için ilk olarak Ctrl + Shift + Esc klavye kısayolunu kullanarak Görev Yöneticisi aracını açın. Açılan pencere üzerinden gereksiz programlara sağ tıklayın ve "Sonlandır" seçeneğine tıklayın. Bu adımı uyguladığınızda arka planda çalışan gereksiz yazılımlar kapatılacaktır.

PC'nin Sıcaklığını Kontrol Edin

Oyuna girdikten bir süre sonra kasma ve donma gibi problemlerle karşılaşıyorsanız ve FPS değerleri düşüyorsa bilgisayarınız aşırı ısınıyor olabilir. Eğer ısınma problemi yaşanıyorsa PC kasasındaki hava deliklerinin ve fanların temiz olup olmadığına bakın. Oyunu laptoptan oynuyorsanız soğutucu alabilirsiniz.

Ekran Kartı Sürücüsünü Güncelleyin

Ekran kartı sürücüsü güncel değilse oyunlarda kasma gibi sorunlar ile karşılaşabilirsiniz. Bu sebepten ötürü sürücüyü güncellemeyi deneyebilirsiniz. Güncelleme işlemi için Nvidia ya da AMD'nin resmi sitesine girebilir ve ekran kartına uygun sürücüyü indirip yükleyebilirsiniz.

Eğer bu adımlarla uğraşmak istemiyorsanız driver güncelleme programları kullanabilirsiniz. Bu yazılımlar, bilgisayarınızda yer alan sürücüler için uygun olan güncellemeleri bulup yükler.

PC'nin Donanımını Yenileyin

PC'nizin video oyunlarında gösterdiği performansı arttırmak için uygulayabileceğiniz bir yöntem daha bulunuyor. Bilgisayarınızın donanım bileşenlerini yenileyerek FPS değerlerinin artmasını sağlayabilirsiniz.

Bu yazıda Roblox FPS arttırma yöntemleri neler sorusunun yanıtını merak eden oyuncular için bir rehber hazırladık. Rehberimizde yer alan yöntemler, Roblox kasma sorununun düzelmesine yardım edebilir.