Salt and Sacrifice
- Lisans ÜCRETLİ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 1.95 GB
- Üretici Devoured Studios
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Salt and Sacrifice ile benzersiz bi Soulslike deneyimine hazır olun.
Devoured Studios tarafından geliştirlen ve Ska Studios tarafından yayınlanan Salt and Sacrifice 2023 yılında bizlerle oldu. 2016 yılında çıkan Salt and Sanctuary’nin devamı niteliğinde olan bu yapım oyuncuları ikiye böldü. Salt and Sacrifice önceki oyundan çok farklı bir yapım. Yeni şeyler deneyen Salt and Sacrifice karışık yorumlar aldı.
Pek çok yeni mekaniğin eklendiği bu oyunda oyuncuların bir kısmı bunları hiç beğenmezken bir kısmı da farklılıkları kabul ederek Salt and Sacrifice’ı benimsediler. İlk oyun en iyi Soulslike oyunlarından biriyken ve bu oyuna karşı da büyük bir beklenti varken yapımcı ekip aldığı radikal kararlar doğrultusunda oyuncuları ikiye böldü diyebiliriz.
Salt and Sacrifice İndir
Hemen Salt and Sacrifice indirin ve bu iki boyutlu acımasız dünyada karşınıza çıkan azılı düşmanların üstesinden gelerek ilerlemeye çalışın.
Salt and Sacrifice Sistem Gereksinimleri
- İşletim Sistemi: Windows 10
- İşlemci: Intel Core 2 Duo 2.8 GHz ya da eş değeri
- Bellek: 4 GB RAM
- Ekran Kartı: DirectX 10 gölgelendirici modeli 3.0 destekli uyumlu ekran kartı
- DirectX: Sürüm 10
- Depolama: 2 GB kullanılabilir alan
- Ses Kartı: 100% DirectX 9.0c uyumlu ses kartı ve sürücüleri
- İlave Notlar: Gamepad öneriliyor
Türkçe dil desteğinin bulunmayışı
Çok farklı şeyler denenmiş ama pek iyi sonuç vermemiş