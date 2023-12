Salt and Sacrifice ile benzersiz bi Soulslike deneyimine hazır olun.

Kemal Tavus - 58 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Devoured Studios tarafından geliştirlen ve Ska Studios tarafından yayınlanan Salt and Sacrifice 2023 yılında bizlerle oldu. 2016 yılında çıkan Salt and Sanctuary’nin devamı niteliğinde olan bu yapım oyuncuları ikiye böldü. Salt and Sacrifice önceki oyundan çok farklı bir yapım. Yeni şeyler deneyen Salt and Sacrifice karışık yorumlar aldı.

Pek çok yeni mekaniğin eklendiği bu oyunda oyuncuların bir kısmı bunları hiç beğenmezken bir kısmı da farklılıkları kabul ederek Salt and Sacrifice’ı benimsediler. İlk oyun en iyi Soulslike oyunlarından biriyken ve bu oyuna karşı da büyük bir beklenti varken yapımcı ekip aldığı radikal kararlar doğrultusunda oyuncuları ikiye böldü diyebiliriz.

Salt and Sacrifice İndir

Hemen Salt and Sacrifice indirin ve bu iki boyutlu acımasız dünyada karşınıza çıkan azılı düşmanların üstesinden gelerek ilerlemeye çalışın.

Salt and Sacrifice Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi : Windows 10

: Windows 10 İşlemci : Intel Core 2 Duo 2.8 GHz ya da eş değeri

: Intel Core 2 Duo 2.8 GHz ya da eş değeri Bellek : 4 GB RAM

: 4 GB RAM Ekran Kartı : DirectX 10 gölgelendirici modeli 3.0 destekli uyumlu ekran kartı

: DirectX 10 gölgelendirici modeli 3.0 destekli uyumlu ekran kartı DirectX : Sürüm 10

: Sürüm 10 Depolama : 2 GB kullanılabilir alan

: 2 GB kullanılabilir alan Ses Kartı : 100% DirectX 9.0c uyumlu ses kartı ve sürücüleri

: 100% DirectX 9.0c uyumlu ses kartı ve sürücüleri İlave Notlar: Gamepad öneriliyor