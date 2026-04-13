Renkli arayüzü ve basit sistemiyle ön plana çıkan Scratch APK, kendi oyunlarınızı geliştirebileceğiniz bir programlama uygulamasıdır.

Berkcan Aktürk - 12 SANİYE ÖNCE GÜNCELLENDİ

⚡ Önemli Bilgiler Scratch, karmaşık kod satırları yazmak yerine renkli "kod bloklarını" sürükleyip birbirine takarak çalışır.

Kendi karakterlerinizi (sprite) çizebilir, kendi seslerinizi kaydedebilir veya Scratch kütüphanesindeki binlerce hazır görseli kullanabilirsiniz.

Hazırladığınız projeleri tek tıkla tüm dünyayla paylaşabilirsiniz.

Çocuklar için geliştirilen bir programlama uygulaması olan Scratch APK, eğlenceli arayüzü ve basitleştirilmiş sistemiyle karşımıza çıkıyor. İstediğiniz her şeyi yaratabileceğiniz Scratch uygulamasında, kendi hikayelerinizi oluşturabilir ve etkileşimli oyunlar yaratabilirsiniz.

Sadece kodlama tarafında değil, aynı zamanda grafik tarafında da çalışmalar yapacaksınız. Karakter, arka plan ve diğer tüm modellemeleri seçin veya tamamen kendiniz oluşturun. Ayrıca, ses konusunda da ister siz oluşturun ister kütüphaneden seçim yapın.

Herhangi bir internete bağlı olmadan tüm çalışmalarınızı gerçekleştirebilirsiniz. Projelerinizi oluşturduktan sonra kolaylıkla dışa aktarabilir ve oyunlarınızı arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Tüm bunların yanı sıra Scratch topluluğuna katılarak, yaptığınız her şeyi dünyanın dört bir yanındaki kullanıcılarla da buluşturabilirsiniz.

Yeni başlayanlar veya kendini geliştirmek isteyen kullanıcılar, uygulamanın yönergelerini izleyerek ve eğitim videolarına göz atarak oyun geliştirmeye başlayabilirler.

Eğer siz de programlama mantığını anlamak ve basit oyunlar geliştirmek istiyorsanız, Scratch APK indirin ve yaptıklarınızı diğer kullanıcılarla paylaşın!