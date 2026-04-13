Scratch APK
Renkli arayüzü ve basit sistemiyle ön plana çıkan Scratch APK, kendi oyunlarınızı geliştirebileceğiniz bir programlama uygulamasıdır.
⚡ Önemli Bilgiler
- Scratch, karmaşık kod satırları yazmak yerine renkli "kod bloklarını" sürükleyip birbirine takarak çalışır.
- Kendi karakterlerinizi (sprite) çizebilir, kendi seslerinizi kaydedebilir veya Scratch kütüphanesindeki binlerce hazır görseli kullanabilirsiniz.
- Hazırladığınız projeleri tek tıkla tüm dünyayla paylaşabilirsiniz.
Çocuklar için geliştirilen bir programlama uygulaması olan Scratch APK, eğlenceli arayüzü ve basitleştirilmiş sistemiyle karşımıza çıkıyor. İstediğiniz her şeyi yaratabileceğiniz Scratch uygulamasında, kendi hikayelerinizi oluşturabilir ve etkileşimli oyunlar yaratabilirsiniz.
Sadece kodlama tarafında değil, aynı zamanda grafik tarafında da çalışmalar yapacaksınız. Karakter, arka plan ve diğer tüm modellemeleri seçin veya tamamen kendiniz oluşturun. Ayrıca, ses konusunda da ister siz oluşturun ister kütüphaneden seçim yapın.
Herhangi bir internete bağlı olmadan tüm çalışmalarınızı gerçekleştirebilirsiniz. Projelerinizi oluşturduktan sonra kolaylıkla dışa aktarabilir ve oyunlarınızı arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Tüm bunların yanı sıra Scratch topluluğuna katılarak, yaptığınız her şeyi dünyanın dört bir yanındaki kullanıcılarla da buluşturabilirsiniz.
Yeni başlayanlar veya kendini geliştirmek isteyen kullanıcılar, uygulamanın yönergelerini izleyerek ve eğitim videolarına göz atarak oyun geliştirmeye başlayabilirler.
Eğer siz de programlama mantığını anlamak ve basit oyunlar geliştirmek istiyorsanız, Scratch APK indirin ve yaptıklarınızı diğer kullanıcılarla paylaşın!
Sıkça Sorulan Sorular
Scratch tamamen ücretsiz mi ve reklam içeriyor mu?
Evet, Scratch tamamen ücretsizdir. Kar amacı gütmeyen bir eğitim projesi olduğu için uygulama içinde reklam, abonelik veya "oyun içi satın alım" gibi unsurlar asla bulunmaz.
İnternet olmadan (Offline) proje yapabilir miyim?
Evet. Android uygulamasını indirdiğinizde, projelerinizi internet bağlantısı olmasa bile cihazınıza kaydedebilir ve üzerinde çalışmaya devam edebilirsiniz. Ancak projeyi paylaşmak için internet gerekir.
Çocuklar için güvenli mi?
Evet. Scratch topluluğu çok sıkı denetlenir. Yorumlar ve projeler uygunsuz içeriklere karşı filtrelenir. Ayrıca platform, çocukların kişisel bilgilerini paylaşmaması konusunda eğitici yönergeler sunar.
Scratch öğrenmek gerçek programlama dillerine yardımcı olur mu?
Kesinlikle! Scratch; döngüler (loops), değişkenler (variables), mantıksal operatörler (if-else) gibi tüm modern programlama dillerinin temelini öğretir. Scratch'i iyi kavrayan birinin metin tabanlı dillere geçmesi çok daha kolay olur.