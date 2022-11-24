Basit Kodlamalar ile Kendi Oyununuzu Yapın

Kodlamanın son dönemlerin en popüler meslek ve hobilerinden biri olduğunu herkes bilir. Ancak kodlamaya başlayan birçok kişi zorlukları fark ettiği için bir süre tıpkı İngilizce’de olduğu gibi pes edip bırakmaktadır. Bunun nedeni ise hiçbir şeyin kolay olmadığıdır. Peki, kısa bir bilginin ardından basit programlama ile nasıl oyun yapabileceğinizi öğrenelim.

Basit Programla ile Kendi Oyununuzu Yapın

Öncelikle basit programlama ile sadece basit bir oyun yapabiliriz. Fakat oyunu hikayeleştirerek profesyonel bir oyuna benzetebiliriz. Bunun için ya en iyi oyun yapma programlarını kullanacağız veya programlama dillerinin en kolay olanlarını öğreneceğiz. Peki bu nasıl olacak?

Öncelikle programlama dilleri arasından en kolay olanı öğreneceğiz. Ama ondan önce algoritma nedir? Öğrenmemiz gerekir. Yoksa herhangi bir şey yapamayız. Daha önce hangi programlama dilini öğrenmelisiniz, herkes yazılım öğrenmek zorunda mı? Gibi birçok soruya cevap verdik.

Programlama ya da yazılım denilince akla gelen en çok dillerden biri de Python’dır. Basit yazılım öğrenerek oyun yapmak isteyen kişiler Python dilini kullanarak bir oyun yapabilir. Daha sonra kütüphaneleri kullanarak daha da kendini geliştirebilir.

Python öğrenilmesi en kolay dillerden biridir. Python ile en çok veri bilimi ya da veri analizi gibi işlemler yapılsada oyun da yapılabilmektedir. İsterseniz daha fazla uzatmadan örneklere geçelim.

Python ile Sayı Tahmin Oyun Yapımı

sayı_1 = int(input("1. Sayı Tahminini Yap"))

sayı_2 = int(input("2. Sayı Tahminini Yap"))

tahmin_toplam = sayı_1 + sayı_2

if tahmin_toplam>=10:

print("Kaybettin")

else:

print("Kazandın")

print(tahmin_toplam)

Yukarıdaki kodlar ile bir tahmin oyunu yaptık. Bu durum bize if ve else yapısını kullanarak hikayeli bir oyun yapabileceğimizi gösterir. Örneğin: Sadece evet ve hayır ile bir hikayeli oyun yapabilirsiniz. Tabi bu oyun size çok basit görünecektir. Ancak metinsel ifadelerle sadece evet hayır şeklinde ilerleyen bir oyun gerçekleştirebilirsiniz. Nasıl mı? Gelin birlikte bakalım.



Python ile Basit Hikayeli Oyun Yapımı

adam = str(input("Dünya yok oluyor yardım etmen gerek:" "Evet mi, Hayır mı?"))

if adam == "Evet":

print("Öncelikle tanıştığıma memnun oldum adın ne?")

else:

print("Neden?")

print(adam)

Yukarıda gördüğünüz üzere sadece değer atama, veri çekme ve koşul koyma ile basit bir hikayeli oyun yaptık. Bu kodlar ile hayal gücünüzü kullanarak bir oyun yapabilirsiniz. Eğer oyununuzda bir pencere, arka plan rengi gibi bir şeyler koymak istiyorsanız ya da ben mario, yılan oyunu gibi bir şeyler yapmak istiyorum diyorsanız. Python pygame kütüphanesini kullanabilirsiniz.

Python Pygame Pencere Modülü

import pygame, sys

screen_with = 800

screen_height = 800

pygame.init()

screen = pygame.display.set_mode((screen_height,screen_with))

pygame.display.set_caption('Tamindir.com')

while True:

for event in pygame.event.get():

if event.type == pygame.QUIT:

pygame.quit()

sys.exit()

screen.fill((0,0,255))

rect = pygame.Rect(100,100,200,200)

pygame.display.update()

Bu içeriğimizde basit yazılım ile kendi oyununuzu yapmayı gösterdik. Peki, siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında yaptığınız oyunların kodlarını bizlerle paylaşabilirsiniz.