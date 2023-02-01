Scratch, çocukların ve gençlerin programlama dillerini öğrenebilmeleri için geliştirilmiş olan bir yazılım geliştirme platformudur.

Can Çevrim - 2 SAAT ÖNCE GÜNCELLENDİ

Scratch, gençlerin programlama dillerini kavrayabilmeleri ve öğrenebilmeleri için geliştirilmiş tamamen ücretsiz bir yazılım geliştirme platformu olarak hizmet vermektedir. Çocukların programlama dünyasına giriş yapmaları için oldukça ideal bir ortam sunan program, kodlarla programlama yerine görsel programlama üzerine yoğunlaşmıştır.

Gençler için programlama sırasında değişkenleri ve fonksiyonlar öğrenmek zor olduğu için Scratch, doğrudan görseller yardımıyla animasyonlar ve filmler hazırlamaya izin veriyor ve bu sayede görsel olarak hangi kodların nasıl çalıştığını gençlerin anlamasını çok daha basit bir hale getiriyor.

Program üzerinde animasyonlar oluşturmak için gençlere sunulan ana karakter her ne kadar kedi olsa da gençler istedikleri zaman farklı karakterler tasarlayarak program üzerinde kendi karakterlerine yer vererek yeni animasyonlar oluşturabiliyorlar. Aynı zamanda program üzerinde hazırlayacakları animasyonlara yine kendi seslerini veya internet ortamında buldukları farklı sesleri de ekleyebiliyorlar.

Görsel programlama dilini öğrenmek isteyen çocukların tek ihtiyaçları; okuma yazma biliyor olmaları ve buna ek olarak ebeveynlerinin kendilerine böyle bir destek sunması diyebiliriz. Her ne kadar program genel olarak gençlere programlama dilleri hakkında bilgi vermek için geliştirilmiş olsa da yetişkinler de program yardımıyla programlama dillerine hızlı bir giriş yapabilirler.

Kendi eğlenceli animasyonlarınızı hazırlarken bir yandan da programlama dilleri hakkında fikir sahibi olmak istiyorsanız, Scratch'i hemen bilgisayarlarınız üzerine indirerek kullanmaya başlayabilirsiniz.