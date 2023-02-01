Scratch
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 172,460
- DOSYA BOYUTU 161.00 MB
- Üretici Scratch
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Scratch, çocukların ve gençlerin programlama dillerini öğrenebilmeleri için geliştirilmiş olan bir yazılım geliştirme platformudur.
Scratch, gençlerin programlama dillerini kavrayabilmeleri ve öğrenebilmeleri için geliştirilmiş tamamen ücretsiz bir yazılım geliştirme platformu olarak hizmet vermektedir. Çocukların programlama dünyasına giriş yapmaları için oldukça ideal bir ortam sunan program, kodlarla programlama yerine görsel programlama üzerine yoğunlaşmıştır.
Gençler için programlama sırasında değişkenleri ve fonksiyonlar öğrenmek zor olduğu için Scratch, doğrudan görseller yardımıyla animasyonlar ve filmler hazırlamaya izin veriyor ve bu sayede görsel olarak hangi kodların nasıl çalıştığını gençlerin anlamasını çok daha basit bir hale getiriyor.
Program üzerinde animasyonlar oluşturmak için gençlere sunulan ana karakter her ne kadar kedi olsa da gençler istedikleri zaman farklı karakterler tasarlayarak program üzerinde kendi karakterlerine yer vererek yeni animasyonlar oluşturabiliyorlar. Aynı zamanda program üzerinde hazırlayacakları animasyonlara yine kendi seslerini veya internet ortamında buldukları farklı sesleri de ekleyebiliyorlar.
Görsel programlama dilini öğrenmek isteyen çocukların tek ihtiyaçları; okuma yazma biliyor olmaları ve buna ek olarak ebeveynlerinin kendilerine böyle bir destek sunması diyebiliriz. Her ne kadar program genel olarak gençlere programlama dilleri hakkında bilgi vermek için geliştirilmiş olsa da yetişkinler de program yardımıyla programlama dillerine hızlı bir giriş yapabilirler.
Kendi eğlenceli animasyonlarınızı hazırlarken bir yandan da programlama dilleri hakkında fikir sahibi olmak istiyorsanız, Scratch'i hemen bilgisayarlarınız üzerine indirerek kullanmaya başlayabilirsiniz.
Scratch
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 24,110
- Üretici Scratch
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Çocuklar için geliştirilmiş programlama öğrenme platformudur.
Bilgisayar programlama, bildiğiniz gibi geleceğin mesleklerinden birisi. Sadece iş açısından değil kültür açısından da çocuklarımızın yavaş yavaş bilgisayar programlamayı öğrenmesi büyük önem arz ediyor.
Programlama ve kod yazmayı öğrenen çocukların analitik düşünmesi gelişiyor ve mantık konusunda büyük ilerleme kaydedebiliyorlar. Bu yüzden de sadece çocuklara özel oyun şeklinde programlama öğrenme platformları yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı.
Scratch da bunlardan bir tanesi. Bir eğitim web platformu olan Scratch, aynı isimli programlama dilinden esinlenilerek geliştirilmiş bir web sitesi. Bu web sitesi üzerinden kendi interaktif hikaye, oyun ve animasyonlarınızı geliştirebiliyor ve paylaşabiliyorsunuz.
Her ne kadar çocuklar için geliştirilmiş olsa da hangi yaşta olursanız olun, programlamaya giriş yapmak istiyorsanız yetişkin olsanız dahi severek kullanacağınız ve çok şey öğreneceğiniz bir platform olduğunu düşünüyorum.
Çocukların hem yaratıcılığını hem de analitik düşünmelerini geliştirecek olan bu platformun aynı zamanda tamamen ücretsiz olduğunu belirtmek istiyorum.