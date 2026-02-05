SECTOR ZERO
Asteroid içerisindeki gizemi çözmeye çalıştığınız SECTOR ZERO'da, lazerlerden kaçın, düşmanları alt edin ve tüm sırları çözmeye çalışın!
⚡ Önemli Bilgiler
- SECTOR ZERO, klasik "eşya topla ve inşa et" oyunlarından ziyade hikaye anlatımına önem veren bir yapım.
- Oyunda seni sürekli kovalayan bir canavar sürüsü yok; onun yerine "yalnızlık hissi" ve "bilinmezlik" var.
- Hayatta kalmak için sadece pilleri değil, istasyonun mühendislik şemalarını da öğrenmen gerekiyor.
SECTOR ZERO, karanlık bir atmosfere sahip olan fizik tabanlı aksiyon oyunudur. Asteroid 2031 XT'de geçen bu oyunda, engelleri aşarak sırları çözmeli ve en önemlisi hayatta kalmaya çalışmalısınız. Etrafa saçılmış notları ve bilgisayar kayıtlarını okuyarak geçmişi öğrenin, sistemleri tamir edin ve karşınıza çıkan tehditleri yok edin.
Hafızasını kaybetmiş bir karakter olarak uyanıyorsunuz. Uzayın derinliklerinde terk edilmiş bir sistemde ilerleyecek, hayatta kalma deneyimi yaşayacaksınız. Fizik tabanlı yapısının yanı sıra karanlık atmosfer sayesinde, korku ve bulmaca türlerini birleştiriyor.
SECTOR ZERO'da aldığınız kararlar, kaderinizi büyük ölçüde belirlemektedir. Birden fazla sona sahip olan bu oyun, tekrar oynanabilirliği yüksek bir deneyim sunuyor.
SECTOR ZERO'da, karşınıza çıkan düşmanlar için farklı stratejiler belirlemelisiniz. Her zaman çatışmak doğru bir seçim değildir. Çevresel tuzakları kullanarak düşmanları alt edebilir, saklanabilir veya son çare olarak kısıtlı mühimmatınızla saldırabilirsiniz.
Her yönüyle farklı ve kendine özgü bir deneyim sunan SECTOR ZERO'yu indirin ve siz de asteroidin içindeki gizemi çözün!
SECTOR ZERO Sistem Gereksinimleri
- 64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir
- İŞLETIM SISTEMI: Windows 10 or newer
- İŞLEMCI: Intel Core i5-2300 | AMD FX-4350
- BELLEK: 4 GB RAM
- EKRAN KARTI: Nvidia GeForce GTX 660 | AMD Radeon RX 460
- DEPOLAMA: 2 GB kullanılabilir alan
Sıkça Sorulan Sorular
Oyunda çatışma (Combat) var mı, yoksa sadece kaçıyor muyuz?
Çatışma mekanikleri mevcut ancak mühimmatın çok sınırlı. Çoğu zaman düşmanlarla doğrudan savaşmak yerine, çevresel tuzakları kullanmak veya gizlenerek ilerlemek çok daha mantıklı bir seçim.
Oyunun Türkçe dil desteği bulunuyor mu?
Evet, oyunun hem arayüzü hem de hikayeyi anlatan notlar/altyazılar tamamen Türkçe desteğine sahip.
Bir oturuşta biter mi? Oyun süresi ne kadar?
Ortalama bir oynanışla hikaye 6-8 saat sürüyor. Ancak her köşeyi keşfedip tüm sırları (hidden logs) bulmak istersen bu süre 10 saati aşabilir.
Oyunun sonu tek mi, yoksa yaptığımız seçimler etkiliyor mu?
Oyunda verdiğin kritik kararlara ve topladığın bilgilere bağlı olarak birden fazla son (Multiple Endings) bulunuyor. Bu da oyunu tekrar oynanabilir kılıyor.
Korku unsurları "Jump Scare" üzerine mi kurulu?
Hayır, SECTOR ZERO ucuz korkutma taktiklerinden kaçınan bir oyun. Korkuyu daha çok klostrofobik mekanlar ve belirsizlik üzerinden, yani psikolojik olarak vermeyi tercih ediyor.