Asteroid içerisindeki gizemi çözmeye çalıştığınız SECTOR ZERO'da, lazerlerden kaçın, düşmanları alt edin ve tüm sırları çözmeye çalışın!

⚡ Önemli Bilgiler SECTOR ZERO, klasik "eşya topla ve inşa et" oyunlarından ziyade hikaye anlatımına önem veren bir yapım.

Oyunda seni sürekli kovalayan bir canavar sürüsü yok; onun yerine "yalnızlık hissi" ve "bilinmezlik" var.

Hayatta kalmak için sadece pilleri değil, istasyonun mühendislik şemalarını da öğrenmen gerekiyor.

SECTOR ZERO, karanlık bir atmosfere sahip olan fizik tabanlı aksiyon oyunudur. Asteroid 2031 XT'de geçen bu oyunda, engelleri aşarak sırları çözmeli ve en önemlisi hayatta kalmaya çalışmalısınız. Etrafa saçılmış notları ve bilgisayar kayıtlarını okuyarak geçmişi öğrenin, sistemleri tamir edin ve karşınıza çıkan tehditleri yok edin.

Hafızasını kaybetmiş bir karakter olarak uyanıyorsunuz. Uzayın derinliklerinde terk edilmiş bir sistemde ilerleyecek, hayatta kalma deneyimi yaşayacaksınız. Fizik tabanlı yapısının yanı sıra karanlık atmosfer sayesinde, korku ve bulmaca türlerini birleştiriyor.

SECTOR ZERO'da aldığınız kararlar, kaderinizi büyük ölçüde belirlemektedir. Birden fazla sona sahip olan bu oyun, tekrar oynanabilirliği yüksek bir deneyim sunuyor.

SECTOR ZERO İndir

SECTOR ZERO'da, karşınıza çıkan düşmanlar için farklı stratejiler belirlemelisiniz. Her zaman çatışmak doğru bir seçim değildir. Çevresel tuzakları kullanarak düşmanları alt edebilir, saklanabilir veya son çare olarak kısıtlı mühimmatınızla saldırabilirsiniz.

Her yönüyle farklı ve kendine özgü bir deneyim sunan SECTOR ZERO'yu indirin ve siz de asteroidin içindeki gizemi çözün!

SECTOR ZERO Sistem Gereksinimleri

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İŞLETIM SISTEMI: Windows 10 or newer

Windows 10 or newer İŞLEMCI: Intel Core i5-2300 | AMD FX-4350

Intel Core i5-2300 | AMD FX-4350 BELLEK: 4 GB RAM

4 GB RAM EKRAN KARTI: Nvidia GeForce GTX 660 | AMD Radeon RX 460

Nvidia GeForce GTX 660 | AMD Radeon RX 460 DEPOLAMA: 2 GB kullanılabilir alan