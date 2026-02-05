Seekee APK, neredeyse her türlü konuda yardım alabileceğiniz bir yapay zeka asistanıdır.

⚡ Önemli Bilgiler Seekee, Google gibi standart bir arama motoru gibi çalışmak yerine, internetteki bilgileri tarayıp size özetlenmiş ve anlamlandırılmış cevaplar sunar.

Sadece bir "soru-cevap" botu değildir. E-posta yazma, metin özetleme, kodlama yardımı veya diller arası çeviri gibi günlük dijital görevlerinizi saniyeler içinde halledebilir.

Tıpkı bir insanla konuşuyormuş gibi sesli komutlar verebilir, karmaşık konuları sohbet havasında tartışabilirsiniz.

Android yapay zeka asistanı olarak karşımıza çıkan Seekee APK, tek bir dokunuşla yapabileceğiniz birçok özelliği kullanıcılara sunuyor. Herhangi bir konu hakkında soru sorabilir, fotoğraf oluşturabilir veya dersleriniz için yardım alabilirsiniz. İstediğiniz her neyse Seekee AI APK uygulamasına anlatın ve saniyeler içinde doğru sonuca ulaşın.

Sadece metinsel bir cevap değil, aynı zamanda görüntü oluşturabilir veya kendi görüntülerinizi özelleştirebilirsiniz. Yapacağınız tek şey hayalinizi metne dökmek ve Seekee'nin mükemmel yeteneklerini görmek olacak. Görüntü oluşturma, fotoğraf düzenleme, eski fotoğrafları iyileştirme, nesne kaldırma ve ekleme gibi daha birçok şeyi özelleştirebilirsiniz.

Çeşitli konularda yardımınıza koşan Seekee, ödevlerinizde de düşünceli bir arkadaş işlevi görür. Sorularınıza ve özel düzeltmelerinize akıllı cevaplar alabilirsiniz. Ödevleriniz hakkındaki soruları ister metin ister görsel olarak sorabilirsiniz. Ayrıca, açıklayıcı anlatımla hem konuyu öğrenebilir hem de ödevinizi tamamlayabilirsiniz.

Eğer siz de Android cihazlarınızda yapay zeka asistanı arıyorsanız, Seekee APK indirin ve iş yükünüzü en iyi şekilde azaltın!

Seekee Uygulaması Özellikleri

Android için yapay zeka asistanı

AI görsel oluşturma ve düzeltme

PDF düzenleme

Akıllı çeviri özelliği

Gerçek zamanlı trend takibi

Kullanıcı dostu arayüz