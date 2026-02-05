Seekee APK
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 134.1 MB
- Üretici Seekee Ltd
-
Seekee APK, neredeyse her türlü konuda yardım alabileceğiniz bir yapay zeka asistanıdır.
⚡ Önemli Bilgiler
- Seekee, Google gibi standart bir arama motoru gibi çalışmak yerine, internetteki bilgileri tarayıp size özetlenmiş ve anlamlandırılmış cevaplar sunar.
- Sadece bir "soru-cevap" botu değildir. E-posta yazma, metin özetleme, kodlama yardımı veya diller arası çeviri gibi günlük dijital görevlerinizi saniyeler içinde halledebilir.
- Tıpkı bir insanla konuşuyormuş gibi sesli komutlar verebilir, karmaşık konuları sohbet havasında tartışabilirsiniz.
Android yapay zeka asistanı olarak karşımıza çıkan Seekee APK, tek bir dokunuşla yapabileceğiniz birçok özelliği kullanıcılara sunuyor. Herhangi bir konu hakkında soru sorabilir, fotoğraf oluşturabilir veya dersleriniz için yardım alabilirsiniz. İstediğiniz her neyse Seekee AI APK uygulamasına anlatın ve saniyeler içinde doğru sonuca ulaşın.
Sadece metinsel bir cevap değil, aynı zamanda görüntü oluşturabilir veya kendi görüntülerinizi özelleştirebilirsiniz. Yapacağınız tek şey hayalinizi metne dökmek ve Seekee'nin mükemmel yeteneklerini görmek olacak. Görüntü oluşturma, fotoğraf düzenleme, eski fotoğrafları iyileştirme, nesne kaldırma ve ekleme gibi daha birçok şeyi özelleştirebilirsiniz.
Seekee APK İndir
Çeşitli konularda yardımınıza koşan Seekee, ödevlerinizde de düşünceli bir arkadaş işlevi görür. Sorularınıza ve özel düzeltmelerinize akıllı cevaplar alabilirsiniz. Ödevleriniz hakkındaki soruları ister metin ister görsel olarak sorabilirsiniz. Ayrıca, açıklayıcı anlatımla hem konuyu öğrenebilir hem de ödevinizi tamamlayabilirsiniz.
Eğer siz de Android cihazlarınızda yapay zeka asistanı arıyorsanız, Seekee APK indirin ve iş yükünüzü en iyi şekilde azaltın!
Seekee Uygulaması Özellikleri
- Android için yapay zeka asistanı
- AI görsel oluşturma ve düzeltme
- PDF düzenleme
- Akıllı çeviri özelliği
- Gerçek zamanlı trend takibi
- Kullanıcı dostu arayüz
Sıkça Sorulan Sorular
Seekee Ücretli mi?
Uygulama "Freemium" modelinde. Yani indirmesi ve temel kullanımı ücretsiz; ancak günlük belli bir soru limitin var. Sınırsız kullanım ve daha akıllı modeller (GPT-4 gibi) için "Premium" üyelik istiyor.
İnternet gerekiyor mu?
Evet. Bu bir yapay zeka olduğu için bilgileri sunucudan çeker. İnternet olmadan çalışmaz.
Seekee AI Verilerimi çalıyor mu?
Uygulama, geliştirilmek için yazdıklarını anonim olarak işleyebilir. Ama kredi kartı, şifre gibi çok özel şeylerini herhangi bir AI asistanına yazmaman her zaman en iyisidir.
Google'dan ne farkı var?
Google sana 10 tane site linki verir, sen okursun. Seekee ise o 10 siteyi kendi okur, sana "Kardeşim olayın özeti şu" diye tek paragrafta anlatır. Zamandan kazandırır.
Her şeyi doğru mu biliyor?
Hayır. Bazen "halüsinasyon" görebilir. Yani çok emin bir şekilde yanlış bilgi verebilir. Özellikle çok kritik (sağlık, hukuk gibi) konularda tek kaynağın bu olmasın.