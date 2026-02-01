Yapay zeka alanındaki ilerlemeleri takip etmek oldukça zor hâle geldi. Son birkaç yıldır çok fazla ağırlık verilen bir alan olması nedeniyle her geçen gün bir yeni gelişme ile karşılaşılabiliyor. Clawdbot ya da yeni adıyla Moltbot da bunlardan biri oldu. Peki, herkesin konuştuğu bu yeni yapay zeka destekli asistan Clawdbot nedir ve nasıl kurulur?

Öncelikle belirtmemiz gerekiyor ki Clawdbot'u indirmek ve kurmak, sıradan yazılımları yükleme süreci kadar basit değildir. Bunun için öncelikle biraz teknik bilgi sahibi olmanız gerekiyor. Öte yandan göz önünde bulundurmanız gereken bazı önemli noktalar da bulunuyor. Neyse ki Clawdbot ile ilgili kafanıza takılabilecek bütün soruları yanıtlayacağız. Böylece çok fazla detaya inmeden yapay zeka asistanı hakkında bilmeniz gereken her şeyi öğreneceksiniz.

Clawdbot Nedir?

Clawdbot, yapay zeka destekli bir asistandır. Diğer çoğu yapay zeka asistanından farklı olarak bulut üzerinden değil, tamamen sizin cihazınızda çalışır. Peter Steinberger isimli bir geliştirici tarafından piyasaya sürülen bu asistan tamamen açık kaynaklıdır. Bu, başka bir kişi tarafından incelenip üzerinde çeşitli gereksinimlere göre değişiklikler yapılabileceği anlamına geliyor.

Bu yapay zeka asistanını Windows, Linux ya da macOS işletim sistemlerinde çalıştırmak mümkündür. Bir kere yüklendikten sonra cihazınız üzerinde tam kontrol sahibi hâle gelir. Bu, mevcut dosyaları inceleme ve değiştirme, çeşitli komutlar çalıştırma ve daha pek çok işlemi gerçekleştirebileceği anlamına geliyor.

Hem kendi bilgisayarınızda hem bir sunucuda çalışabilir. Tercihlerinizi, konuşmalarınızı ve üzerinde çalıştığınız projeleri hatırlar. Böylece her seferinde yeniden başlamak zorunda kalmazsınız. Çok sık yaptığınız belirli görevler varsa Clawdbot'u kullanarak tüm süreci otomatikleştirebilirsiniz. En iyi yanı, verilerinizin tamamen kendi cihazınızda (veya sunucunuzda) kalmasıdır. Böylece verilerinizin güvenliğini sağlamak da mümkün oluyor.

Yeni asistanın faydalarına geçmeden önce isim konusundaki karmaşıklığa da değinmekte fayda var. Bu aracın en yeni ismi Clawdbot değil, Moltbot'tur. Başlangıçtaki ismi, eski OpenAI çalışanları tarafından kurulan Anthropic'in yapay zeka modeli Claude ile benzer olması nedeniyle değiştirildi. Şu anda Moltbot olarak biliniyor ancak çalışma biçimi açısından herhangi bir değişiklik olmadı, temel görevlerini yerine getirmeye devam ediyor.

Clawdbot Ne İşe Yarar?

Şimdiye kadar ChatGPT, Grok, Gemini ya da Grok gibi yapay zeka destekli sohbet botlarını kullandıysanız Clawdbot'un çalışma biçimine aşina olabilirsiniz ancak küçük bir farkı da bulunuyor. Clawdbot, sadece size bilgi vermekle sınırlı kalmaz. Bununla birlikte sizin için temel görevleri de yerine getirir.

Gelen e-postaları kontrol etmekten taslak oluşturmaya, bilgisayarda yer alan bir klasördeki belgeleri inceleyip özetlemeye kadar birçok işlemi gerçekleştirebilir. Kodlama ile ilgileniyorsanız devam ettiğiniz bir proje üzerinde size yardımcı olabilir. Örneğin yazdığınız kodları inceleyebilir, hataları düzeltebilir, yeni kod yazabilir. Normalde günlerinizi hatta haftalarınızı alacak işlemleri Clawdbot ile oldukça kısa sürede tamamlayabilirsiniz.

WhatsApp, Telegram, Slack, Discord, Signal, iMessage, Claude, Spotify, X (eski adıyla Twitter), Gmail, GitHub ve daha pek çok platform ile uyumlu olarak çalışır. Böylece sadece bir çalışma alanına sıkışıp kalmaz, her türlü proje için son derece kapsamlı bir plan hazırlama imkânına sahip olursunuz.

Clawdbot Ücretsiz mi?

Evet, Clawdbot ücretsiz ve açık kaynaklıdır ancak bunu çalıştırmak için bir yapay zeka modeline ihtiyacınız vardır. OpenAI, Anthropic, Google, Alibaba, Microsoft, MiniMax ve benzeri şirketler tarafından çeşitli modelleri çalıştırmak için sunulan API hizmetlerine hâlihazırda harcama yapıyorsanız Clawdbot'un kurulumunu gerçekleştirirken ilgili hizmeti seçip API anahtarını girebilirsiniz.

Clawdbot Nasıl Kurulur?

Windows + S kısayolunu kullanarak arama bölümünü açın. Arama kısmına "PowerShell" yazın. PowerShell'in üzerine sağ tıklayıp "Yönetici olarak çalıştır" seçeneğine basın ve işlemi onaylayın. PowerShell penceresi açıldıktan sonra komut satırına şunu yazıp Enter tuşuna basın: iwr -useb https://openclaw.ai/install.ps1 | iex Bu komut, daha önce hiç bu tür kurulum sürecinden geçmeyen kişiler için Node.js ve Clawdbot'un kurulumu başlatacaktır. Model seçimi kısmında karşınıza OpenAI, Anthropic, MiniMax, Qwen gibi seçenekler çıkacaktır. Hangi modeli kullanıyorsanız onu seçin. Yapay zeka modelini sunan şirketin hizmetinden API anahtarını alın. PowerShell penceresine geri dönün ve API anahtarını yapıştırıp Enter tuşuna basın. API hizmetine bağlı olarak birden fazla model arasından tercih yapmanız gerekebilir. Bundan sonraki süreçte hangisini kullanmak istiyorsanız onu seçin. Bundan sonra hayır ve atlama seçeneklerini kullanarak kurulumu tamamlayın.

Yukarıda yer alan adımları takip ettikten sonra Clawdbot bilgisayarınıza yüklenmiş olacaktır. Bu yapay zeka asistanını çalıştırmak için Windows + S ile açabileceğiniz arama bölümüne PowerShell'i yazıp yönetici olarak çalıştırdıktan sonra komut satırına "clawdbot gateway" yazın ve Enter tuşuna basın. Artık Clawdbot'un sunduğu avantajlardan yararlanmaya hazırsınız.