Android için dövüş oyunları arasında öne çıkan Shadow Fight 4: Arena APK, 3D grafikleri, gerçek zamanlı PvP savaşları ve çevrimdışı bot modlarıyla hem rekabetçi hem de eğlenceli bir ninja dövüş deneyimi sunar.

Yiğit Kaan Kızlıer - 1 KISA SÜRE ÖNCE GÜNCELLENDİ

⚡ Önemli Bilgiler Shadow Fight 4: Arena APK, gerçek oyunculara karşı çevrimiçi PvP ve yapay zekâya karşı çevrimdışı modlar sunan 3D dövüş oyunudur.

Oyuncular, samuraylar ve ninjalardan oluşan 3 kişilik takımlar kurarak stratejik bire bir savaşlara girer.

Kolay kontrolleri ve konsol seviyesinde dövüş mekanikleri sayesinde hem yeni başlayanlara hem de rekabetçi oyunculara hitap eder.

Shadow Fight 4 APK, Shadow Fight evrenini tamamen çevrim içi PvP odaklı bir yapıya taşıyan, 3D grafikleri ve akıcı dövüş mekanikleriyle öne çıkan bir mobil dövüş oyunudur. Oyunda, ninja ve samuraylardan oluşan takımlar kurarak gerçek rakiplere karşı mücadele edersiniz.

Oyunda reflekslerinizin yanında, doğru kahraman kombinasyonları ve yetenek seçimleri büyük önem taşır. Her kahramanın kendine özgü yetenekleri bulunur ve bu yetenekler oyun tarzına göre özelleştirilebilir. Çevrimdışı modda gelişmiş botlara karşı antrenman yapılabilirken, çevrim içi PvP maçlarında dünya çapındaki oyuncularla rekabet edebilirsiniz.

Shadow Fight 4 Arena APK İndir

Shadow Fight 4: Arena APK, konsol kalitesinde dövüş deneyimini mobil cihazlara taşıyan kaliteli bir yapımdır. Akıcı animasyonları, net kontrolleri ve rekabetçi PvP yapısıyla dövüş oyunu sevenler için güçlü bir alternatiftir.

Eğer siz de online PvP dövüş oyunlarını, ninja temalı aksiyonu ve rekabetçi arenaları seviyorsanız, Shadow Fight 4: Arena APK'yı indirin!

Shadow Fight 4: Arena Oyunu Özellikleri

Android için 3D online dövüş oyunu

Gerçek zamanlı PvP arena savaşları

Çevrimdışı gelişmiş yapay zekâ bot modu

3 kahramanlı takım sistemi

Samuray, ninja ve savaşçı karakterler

Kolay kontroller, derin dövüş mekaniği

Turnuvalar ve dereceli PvP modları

Kozmetik özelleştirmeler ve Battle Pass sistemi