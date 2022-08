Apps & Games Inc

Shock My Friends APK

Shock My Friends APK ile 6 oyuncuya kadar rulet oynayabilirsiniz.

Doğukan Çağlakpınar - 9 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Mobil oyun dünyasına farklı bir bakış açısı kazandıran ve ücretsiz olarak dağıtılmaya devam edilen Shock My Friends APK oyunculara keyifli zaman sunuyor. Oyunculara eğlenceli bir rulet oyunu oynama fırsatı veren Tap Roulette Shock My Friends APK'da oynanış oldukça basit bir yapıda karşımıza çıktı. 6 oyuncuya kadar destekleyen yapımda her oyuncu cihaz ekranına parmağını koyacak ve rulet oyunu başlayacak. Hem gerçek zamanlı hem de çevrimdışı olarak oynanabilen Android oyunda, arkadaşlarınızla iddiaya girebilecek, onlara cezalar verebilecek ve hep birlikte eğlenceli anlar yaşayabileceksiniz. Farklı oyun arka planlarına da sahip olan yapımda hareketli temalar da mevcut.

Shock My Friends APK Özellikleri

Farklı arka plan temaları,

Farklı oynanış temaları,

Basit oynanış,

Çeşitli titreşim ve efektler,

Rengarenk bir içerik,

Normalde küçük elektrik dalgaları ile oynanan bir rulet oyununu konu alan Shock My Friends APK, oyunculara elektrik yerine titreşim ve bazı efektler ile keyifli zaman geçirtiyor. Ücretsiz olarak indirilip oynanabilen oyunda, 6 farklı oyuncu ekrana parmaklarını koyarak rulet oynamaya başlıyorlar. Oyun içerisinde kim ceza alacaksa rulet o kişide duruyor ve cihaz kısa süreliğine bir titreşim ve görsel efekt sunuyor. Buna ek olarak oyun içerisinde oyuncular ruleti deneyimlerken ekranın yanıp sönmesine de maruz kalacaklar. Bu efektler ile oyunculara heyecan dolu bir rulet oyunu oynama deneyimi sunan Shock My Friends APK, Apps & Games Inc tarafından geliştirildi ve yayınlandı.

Oyunculara dilerlerse online olarak dilerlerse de çevrimdışı olarak rulet oynama şansı veren başarılı oyun, aldığı yorumlar ile de Google Play üzerinde yükselmeye devam ediyor.

Shock My Friends APK İndir

Ücretsiz olarak Google Play üzerinde yer alan Shock My Friends APK günümüze kadar dünyanın çeşitli noktalarından 1 milyondan fazla oyuncu tarafından oynandı ve oynanmaya devam ediliyor. Düzenli olarak güncellemeler de alan oyun, başarılı gidişatı ile daha geniş kitlelere ulaşacak gibi görünüyor. Oyunu hemen indirip, rulet oynamaya başlayabilirsiniz. İyi oyunlar dileriz.