Android için strateji oyunları arasında yer alan Shogun’s Empire: Hex Commander APK, orta çağ Japonya’sında geçen sıra tabanlı savaşları ile derin bir taktik oynanışı sunuyor.

Yiğit Kaan Kızlıer - 1 KISA SÜRE ÖNCE GÜNCELLENDİ

⚡ Önemli Bilgiler Oyun sıra tabanlı strateji ve taktik odaklıdır.

Tek oyunculu kampanya ağırlıklıdır.

Tarihi Japon kültüründen ilham alır.

Shogun’s Empire: Hex Commander APK, feodal Japonya’nın kaos dolu döneminde geçen, kapsamlı bir sıra tabanlı strateji oyunudur. Oyunda, parçalanmış Japon topraklarında kendi klanınızı yöneterek rakipleri fethethedebilir ve Shogun unvanını kazanmaya çalışırsınız.

Oyunda yalnızca savaşmak yeterli değildir; güçlü bir ekonomi kurmalı, eyaletlerinizi geliştirmeli ve komşu klanlarla diplomatik ilişkiler yürütmelisiniz. İttifaklar kurabilir, savaş ilan edebilir ve onur seviyenizi koruyarak ticarette avantaj elde edebilirsiniz.

Taktik savaş alanlarında samuraylar, ninjalar ve süvarilerle ordunuzu yönetir; kale kuşatmaları ve açık alan çatışmalarıyla rakiplerinizi alt edersiniz.

Shogun’s Empire: Hex Commander APK İndir

Shogun’s Empire: Hex Commander APK, hem haritada uzun vadeli planlama hem de savaş alanında taktiksel kararlar sunar. Japon tarihinden ilham alan atmosferi ve sanatsal tarzı sayesinde oyuncuyu Orta Çağ Japonya’sının içine çeker.

Eğer sıra tabanlı strateji, imparatorluk kurma ve tarih temalı oyunları seviyorsanız, siz de Shogun’s Empire: Hex Commander APK'yı indirin!

Shogun’s Empire: Hex Commander Oyunu Özellikleri

Android için sıra tabanlı strateji oyunu

Orta Çağ Japonya’sında geçen hikâye

15 farklı tarihi klan ve çok sayıda senaryo

Ekonomi, diplomasi ve onur sistemi

Samuray, ninja, ashigaru ve süvari birlikleri

Kale kuşatmaları ve açık alan savaşları

Deneyim kazanan askerler ve generaller

Mevsim döngüleri ve sanatsal grafikler