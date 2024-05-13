Slay the Spire 2
- Lisans ÜCRETLİ
- TOPLAM İNDİRME 0
- Üretici Mega Crit
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Slay the Spire 2 duyuruldu. Slay the Spire 2 ile alakalı bilmeniz gereken her şey burada.
Mega Crit tarafından geliştirilen ve yayınlanan Slay the Spire 2, 2025 yılında yayınlanacak. Slay the Spire 2 ilk oyunun başarısını daha da ileri taşımayı hedefleyen bir roguelike deste kurma oyunudur. Tamamen yeni bir oyun motoru ile sıfırdan yazılmış, modern özellikler sunan bir oyun ile karşı karşıyayız diyebiliriz. Tamamen yenilenmiş görseller sunan bu oyun aynı zamanda modlanabilirlik de sunacak. Böylece pek çok farklı mod ile oyun sürenizi uzatıp oyun deneyiminizi zenginleştirebileceksiniz.
Eğer ilk oyunu genel olarak beğendiyseniz bu oyunu da seveceksiniz diyebiliriz. Zira ilk Slay the Spire oyunu beklentilerin çok üzerinde bir başarı ile karşılaşmıştı. Anlaşılan o ki geliştirici ekip ilk oyunda olan her şeyi daha iyi hale getirmeye çalışıp küçük yenilikler ekleyerek daha zengin bir oyun tecrübesi sunmayı amaçlıyor.
Slay the Spire 2'nin geliştiricisi, bu oyunu topluluk geri bildirimlerine dayanarak geliştirmiş. Böylece oyuncuların deneyimlerini şekillendirmekte büyük bir rol oynamış. Slay the Spire 2 hem eski hem de yeni oyuncular için çeşitli mekanikler ve yenilikçi oyun stilleri sunarak bizlere yepyeni bir macera sunmayı amaçlıyor
Slay the Spire 2 İndir
Slay the Spire 2 indirilmeye henüz açılmadı. Oyuna olan ilginizi göstermek için Slay the Spire 2’nin Steam sayfasına giderek oyunu istek listenize ekleyebilirsiniz.
Slay the Spire 2 Sistem Gereksinimleri
Maalesef henüz Slay the Spire 2 sistem gereksinimleri resmi kanallar tarafından paylaşılmadı. Bu tarz gelişmelerden haberdar olmak için Tamindir’i takipte kalmayı unutmayın.