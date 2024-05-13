Slay the Spire 2 duyuruldu. Slay the Spire 2 ile alakalı bilmeniz gereken her şey burada.

Kemal Tavus - 21 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Mega Crit tarafından geliştirilen ve yayınlanan Slay the Spire 2, 2025 yılında yayınlanacak. Slay the Spire 2 ilk oyunun başarısını daha da ileri taşımayı hedefleyen bir roguelike deste kurma oyunudur. Tamamen yeni bir oyun motoru ile sıfırdan yazılmış, modern özellikler sunan bir oyun ile karşı karşıyayız diyebiliriz. Tamamen yenilenmiş görseller sunan bu oyun aynı zamanda modlanabilirlik de sunacak. Böylece pek çok farklı mod ile oyun sürenizi uzatıp oyun deneyiminizi zenginleştirebileceksiniz.

Eğer ilk oyunu genel olarak beğendiyseniz bu oyunu da seveceksiniz diyebiliriz. Zira ilk Slay the Spire oyunu beklentilerin çok üzerinde bir başarı ile karşılaşmıştı. Anlaşılan o ki geliştirici ekip ilk oyunda olan her şeyi daha iyi hale getirmeye çalışıp küçük yenilikler ekleyerek daha zengin bir oyun tecrübesi sunmayı amaçlıyor.

Slay the Spire 2'nin geliştiricisi, bu oyunu topluluk geri bildirimlerine dayanarak geliştirmiş. Böylece oyuncuların deneyimlerini şekillendirmekte büyük bir rol oynamış. Slay the Spire 2 hem eski hem de yeni oyuncular için çeşitli mekanikler ve yenilikçi oyun stilleri sunarak bizlere yepyeni bir macera sunmayı amaçlıyor

Slay the Spire 2 İndir

Slay the Spire 2 indirilmeye henüz açılmadı. Oyuna olan ilginizi göstermek için Slay the Spire 2’nin Steam sayfasına giderek oyunu istek listenize ekleyebilirsiniz.

Slay the Spire 2 Sistem Gereksinimleri

Maalesef henüz Slay the Spire 2 sistem gereksinimleri resmi kanallar tarafından paylaşılmadı. Bu tarz gelişmelerden haberdar olmak için Tamindir’i takipte kalmayı unutmayın.