NVIDIA Earth-2 Nedir? Ne İşe Yarar?

Grafik işlemcileri ile uzun yıllardır bilgisayar sektöründe tanınan NVIDIA son zamanlarda yapay zekâ teknolojileri ile öne çıkıyor. Küresel ısınma, artan doğal afetler ve iklim krizi kapsamında geliştirdiği yenilikçi teknoloji ise firmanın en az diğer girişimleri kadar ilgi çekici.

İnovatif bir bakış açısıyla geliştirilmiş, iklim değişikliğine meydan okuyan Earth-2 yazılımı doğal felaketleri önceden tahmin edebiliyor. Bu yazımızda NVIDIA’nın simülasyon esaslı yeni buluşu Earth-2’yi ve işlevini inceliyoruz.

Earth-2 Nedir?

2021 yılında proje olarak duyurulan Earth-2 geçtiğimiz günlerde GTC’de NVIDIA tarafından tanıtıldı. Simülasyon aracılığıyla dünyanın ikizinin oluşturulduğu bu yazılımda ileriye yönelik tahminler yapılabiliyor.

İklim değişikliğinden olası doğal afetlere birçok senaryonun öngörülmesini sağlamak amacıyla tasarlanan yazılım hali hazırda bilgisayarlarda kullanılan sayısal modellere göre 1.000 kat daha hızlı çalışabilecek.

Enerji tasarrufu açısından da elverişli olması sağlanmış. Standart modeller ile kıyaslandığında 3000 kat daha fazla enerji tasarrufu sağlayacak özelliklere sahip. Yapay zekâ desteği sayesinde sıradan cihazlar ile kıyaslandığında 12,5 kat daha fazla çözünürlük sunacağı belirtiliyor.

Yapay zekâ modeli olarak Earth-2’de Corddiff modelinden yararlanılıyor. Dünyadaki iklim koşullarının simülasyon ile sanal ortama taşındığı bu yazılım meteoroloji kurumları ve hükümetler tarafından veri analizi aşamasında kullanılabilecek.

Meteorologlar, çevre bilimcileri ve bu alanda yetkin olan kişiler için son derece verimli bir kaynak olması muhtemel.

Earth-2 Ne İşe Yarar?

Earth-2’de kullanılan API’ler kullanıcıların etkileşimlerine göre şekillenen son derece gerçekçi sümilasyonlardan oluşuyor. Hortum, kasırga, tayfun gibi afetlerin canlandırıldığı bu ortamda hava tahminlerini önceden belirlemek daha kolay hale geliyor.

Neredeyse gerçek zamanlı tahminlerin üretilmesi için kullanılacak olan araç mevcut şartlar altında gerçekleşebilecek doğal afetleri önceden tespit edip uyarı verebilecek.

NVIDIA’nın geliştirdiği bu yenilikçi yazılım şimdiden Meteomatics ve Spire gibi isimler tarafından tanındı. Tayvan Merkezi Hava İdaresi de yeni yazılımı kullanacak birimler arasında sıralanıyor.

Siz bu teknoloji hakkında ne düşünüyorsunuz? Sanal ortamda dünyanın bir ikizinin olması size ne hissettiriyor? Doğal afetleri önceden tahmin edebilmek mümkün mü? Hükümetler bu imkânları nasıl değerlendirecek? Görüşlerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın!