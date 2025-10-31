Online mektup arkadaşı edinebileceğiniz Slowly APK, fiziki mesafeye göre mesajları iletmektedir.

⚡ Önemli Bilgiler Uygulamanın en ayırt edici özelliği, mektupların anlık mesajlaşma gibi hemen değil, gönderici ve alıcı arasındaki gerçek fiziksel mesafeye göre gecikmeli olarak teslim edilmesidir.

Slowly, gerçek isim ve fotoğraf kullanılmayan (yalnızca takma ad ve avatar) güvenli bir alan sunar. Bu anonim yapı sayesinde odak, dış görünüşten ziyade paylaşılan düşüncelere, duygulara ve içten gelen sözcüklere kayar, bu da daha derin bağlantılar kurulmasını sağlar.

Kullanıcılar, her mektuba sanal bir pul yapıştırır. Uygulama, dünyanın farklı bölgelerinden toplanabilen 2.000'den fazla benzersiz pul içerir.

Slowly APK, dünyanın dört bir yanındaki kullanıcılarla etkileşim kurabileceğiniz bir arkadaşlık uygulamasıdır. Piyasdaki diğer arkadaşlık uygulamalarının aksine kendine özgü içerikleri bulunan Slowly, mesajları mesafeye göre iletmektedir. Yazdığınız her bir mektup, gönderdiğiniz mesafeye göre kısalır veya uzar.

Anlık mesajlaşmaların hızla yayıldığı bu dünyada, arkadaşlık bağlarını güçlü tutmak ve daha eğlenceli bir anı yaşamak için Slowly uygulamasını kullanabilirsiniz. Düşünceli mektuplar yazın, samimi sohbetler edin ve mesajları saatlerce bekleyin.

Sizinle arkadaşınızın arasındaki fiziki mesafeye göre mektuplarınız iletilmektedir. Cevap vermek için acele etmenize gerek yok. Düşencelerinizi toplayın, güzel bir metin yazın ve zamanınızı en iyi şekilde kullanın.

Kullanıcılarla tanışırken çeşitli kriter seçeneklerinde bulunabilirsiniz. Yaş, hobi, konum, burç ve daha birçok bilgiyi göz önünde bulundurarak size en uygun olan kişiyle eşleşin.

Siz de Slowly APK indirin ve online mektup arkadaşı edinin!