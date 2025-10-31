Slowly APK
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 106.4 MB
- Üretici Slowly Communications Limited
-
Online mektup arkadaşı edinebileceğiniz Slowly APK, fiziki mesafeye göre mesajları iletmektedir.
⚡ Önemli Bilgiler
- Uygulamanın en ayırt edici özelliği, mektupların anlık mesajlaşma gibi hemen değil, gönderici ve alıcı arasındaki gerçek fiziksel mesafeye göre gecikmeli olarak teslim edilmesidir.
- Slowly, gerçek isim ve fotoğraf kullanılmayan (yalnızca takma ad ve avatar) güvenli bir alan sunar. Bu anonim yapı sayesinde odak, dış görünüşten ziyade paylaşılan düşüncelere, duygulara ve içten gelen sözcüklere kayar, bu da daha derin bağlantılar kurulmasını sağlar.
- Kullanıcılar, her mektuba sanal bir pul yapıştırır. Uygulama, dünyanın farklı bölgelerinden toplanabilen 2.000'den fazla benzersiz pul içerir.
Slowly APK, dünyanın dört bir yanındaki kullanıcılarla etkileşim kurabileceğiniz bir arkadaşlık uygulamasıdır. Piyasdaki diğer arkadaşlık uygulamalarının aksine kendine özgü içerikleri bulunan Slowly, mesajları mesafeye göre iletmektedir. Yazdığınız her bir mektup, gönderdiğiniz mesafeye göre kısalır veya uzar.
Anlık mesajlaşmaların hızla yayıldığı bu dünyada, arkadaşlık bağlarını güçlü tutmak ve daha eğlenceli bir anı yaşamak için Slowly uygulamasını kullanabilirsiniz. Düşünceli mektuplar yazın, samimi sohbetler edin ve mesajları saatlerce bekleyin.
Slowly APK İndir
Sizinle arkadaşınızın arasındaki fiziki mesafeye göre mektuplarınız iletilmektedir. Cevap vermek için acele etmenize gerek yok. Düşencelerinizi toplayın, güzel bir metin yazın ve zamanınızı en iyi şekilde kullanın.
Kullanıcılarla tanışırken çeşitli kriter seçeneklerinde bulunabilirsiniz. Yaş, hobi, konum, burç ve daha birçok bilgiyi göz önünde bulundurarak size en uygun olan kişiyle eşleşin.
Siz de Slowly APK indirin ve online mektup arkadaşı edinin!
Sıkça Sorulan Sorular
Slowly'de mektup arkadaşı nasıl bulurum?
İki ana yöntem vardır: 1) Ortak ilgi alanları, diller ve konuma göre birini otomatik olarak eşleştiren "Otomatik Eşleştirme" algoritmasını kullanabilirsiniz. 2) Kullanıcı profillerine göz atarak veya belirli filtreler (ülke/ilgi alanı) kullanarak manuel olarak seçim yapabilirsiniz.
Mektupların teslim edilmesi ne kadar sürer?
Mektubun teslim süresi tamamen sizinle arkadaşınız arasındaki fiziksel mesafeye bağlıdır. Çok yakındaki biri için 30 dakika sürebilirken, dünyanın öbür ucundaki birine ulaşması 60 saate (2.5 gün) kadar sürebilir.
Slowly'de bir ücret ödemem gerekiyor mu?
Hayır. Mektup yazmak ve göndermek sınırsız ve daima ücretsizdir. Uygulama, isteğe bağlı olarak ek özellikler (ekstra pul, fotoğraf paylaşımı gibi) sunan premium abonelik (jetonla satın alma) seçeneğine sahiptir ancak temel işlevler ücretsiz kalır.
Bu bir flört (dating) uygulaması mıdır?
Hayır. Slowly'nin Topluluk Kuralları, uygulamanın amacının mektup arkadaşlığı deneyimi olduğunu açıkça belirtir ve flört uygulaması olmadığını vurgular. Romantik veya cinsel yaklaşımların hemen yapılmaması ve önce gerçek bir mektup arkadaşı bağı kurulması beklenir.
Gerçek hayatta fotoğraf ve isim paylaşabilir miyim?
Başlangıçta yalnızca bir takma ad ve avatar kullanılır. Ancak, mektup arkadaşınızla karşılıklı rıza ve güvene dayalı olarak yeterince mektuplaştıktan sonra, fotoğraf ve sesli not paylaşımı gibi özellikleri kullanmayı seçebilirsiniz. Ancak gerçek isim paylaşımı tamamen kişisel tercihinize bağlıdır.