Snowbreak: Containment Zone APK, Android için geliştirilen 3D bilim kurgu temalı aksiyon RPG shooter oyunudur. Hibrit silah mekanikleri, co-op oynanışıyla modern bir bilim kurgu savaş deneyimi sunar.

Yiğit Kaan Kızlıer - 1 KISA SÜRE ÖNCE GÜNCELLENDİ

Snowbreak: Containment Zone, 3D aksiyon RPG shooter türündedir.

Snowbreak: Containment Zone, Co-op ve çevrim içi özellikler içerir.

Snowbreak: Containment Zone ücretsiz oynanabilir, isteğe bağlı uygulama içi satın alımlar bulunur.

Snowbreak: Containment Zone APK, Unreal Engine 4 ile geliştirilen, yüksek kaliteli grafikleri ve akıcı oynanışıyla dikkat çeken 3D bilim kurgu temalı bir aksiyon RPG shooter oyunudur. Titanlar sonrası harabeye dönen Containment Zone'da, karanlık ve sürükleyici bir hikâye sizleri bekler.

Oyunda, tanrısal güçlere sahip karakterlerle birlikte görevler üstlenirsiniz. Her karakterin kendine özgü yetenekleri ve kişilikleri bulunur. Hikâye ilerledikçe oyunun ilerleyişini belirleyecek kararlar alırsınız.

Snowbreak: Containment Zone APK, gerçekçi ateşli silah mekaniklerini RPG tabanlı yetenek sistemiyle birleştirerek hibrit bir savaş deneyimi sunar. Yakın ve menzilli çatışmalar, hızlı görevler ve dev Titan boss savaşları oyunun temelini oluşturur.

Snowbreak: Containment Zone APK, Android cihazlarınız için geliştirilen ücretsiz bir 3D sci-fi aksiyon RPG shooter oyunudur. Çapraz platform desteği, co-op modu ve yüksek grafik kalitesiyle uzun soluklu bir oyun deneyimi sunar.

Eğer siz de bilim kurgu aksiyon RPG shooter oyunları seviyorsanız, Snowbreak: Containment Zone APK’yı indirin!

Snowbreak: Containment Zone Oyun Özellikleri

3D bilim kurgu temalı aksiyon RPG shooter oynanış

Unreal Engine 4 ile geliştirilmiş yüksek kaliteli grafikler

Yakın ve menzilli silahlar arasında serbest geçiş

Dev Titan boss savaşları

Hikâye odaklı görev sistemi

Base sistemi ile karakterlerle etkileşim

Gigalink co-op modu ile arkadaşlarla oynama

Çapraz platform ilerleme desteği