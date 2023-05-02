Dyson Zone Kulaklık Özellikleri, Fiyatı ve Çıkış Tarihi

Dyson Zone kulaklık özellikleri ve tasarımıyla ön plana çıkıyor. Peki, hava temizleme sitemi sayesinde diğer kulaklıklardan sıyrılmayı başaran Dyson Zone neler sunuyor? Bu rehberde söz konusu ürüne ilişkin merak edilen soruları cevaplayacağız

Dyson; kablosuz süpürge, kablolu süpürge ve saç şekillendirici gibi ürünlerin yanı sıra bir kulaklık modeli geliştirdi. Geliştirilen kulaklık üst düzey bir ses deneyimi sunarken aynı zamanda temiz hava solunabilmesini sağlıyor.

Dyson Zone Kulaklık Özellikleri

Gelişmiş aktif gürültü engelleme

40 mm, 16 ohm neodim hoparlör sürücüsü

50 saate kadar kullanım

Otomatik kapatma ve açma sensörleri

Temassız vizör ile temiz hava soluma

En iyi gürültü önleyici kulaklıklar arasında yerini almaya hazırlanan Dyson Zone'da sekiz adet aktif gürültü engelleyici mikrofon bulunuyor. Bu mikrofonlar, çevredeki gürültüyü saniyede 384 bin kez izleyerek arka plan gürültüsünü önlüyor.

Aktif gürültü engelleme teknolojisine akıllı sinyal işleme özelliği eşlik ediyor. Ses kalitesinin bozulmasını azaltan bu özellik, gerçekçi ve detaylı bir ses deneyimi sağlıyor. Özel olarak geliştirilen 40 mm, 16 ohm neodim hoparlör sürücüsü, kullanıcılara geniş frekans aralığı sunuyor.

Kulaklığa takılabilen bir hava temizleme aparatı da mevcut. Manyetik olarak takılabilen aparat, yüze temas etmeden, buruna ve ağıza sürekli olarak temiz hava akışı veriyor. MyDyson uygulaması üzerinden kulaklığın şarjına, hava kirliliğine, ses ayarlarına ve dahasına erişilebiliyor.

Dyson Zone aktif gürültü engelleme açıkken 50 saate kadar kullanım süresi sunuyor. Aktif gürültü engelleme aktifken hava temizleme aparatı etkinleştirildiğinde ise 4 saate kadar kullanım elde ediliyor. Kulaklıkta yer alan otomatik açma ve kapatma sensörleri ise enerji tasarrufu sağlıyor.

Dyson Zone Kulaklık Fiyatı

Dysone Zone isimli kulaklığın standart sürümü 749,99 sterlin (Yaklaşık 18 bin 209 TL), Absolute+ isimli versiyonu ise 819,99 sterlin (Yaklaşık 19 bin 908 TL) fiyat etiketine sahip. Kulaklığın fiyatı zaman içerisinde değişebilir.

Dyson Zone Kulaklık Çıkış Tarihi

Dyson Zone 17 Mayıs 2023 tarihinde Birleşik Krallık ve İrlanda'da satışa sunulacak. Ürünün Türkiye'de ne zaman piyasaya sürüleceği ise henüz bilinmiyor.

Bu yazıda Dyson Zone kulaklık işlevleri, fiyatı ve çıkış tarihi ile ilgili merak edilen soruları cevapladık. Söz konusu ürün ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.