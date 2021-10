Soccer Manager Ltd

Soccer Manager 2022 APK, Android telefonlarda ücretsiz oynanabilen Türkçe futbol menajerlik oyunu.

Soccer Manager 2022 APK olarak veya Google Play’den Android telefonlara indirilebilen ücretsiz futbol menajerlik oyunu. FIFPRO lisanslı futbol oyunu SM 2022’de rüya takımınızı kurup en iyi futbol menajeri olmak için mücadele ediyorsunuz. Türkçe futbol menajerlik oyunu arıyorsanız, Soccer Manager tavsiyemizdir.

Soccer Manager 2022 APK İndir

Soccer Manager 2022 (SM 22), 25.000’den fazla resmi FIFPRO lisanslı oyuncunun yer aldığı futbol menajerliği oyunu. Dünyanın en iyi 35 futbol ülkesinden 900’den fazla kulüp arasından seçim yapıyor ve renklerine gönül verdiğiniz kulübünüzü zafere taşımak için uğraş veriyorsunuz.

Bir futbol menajeri olarak kulübünüzün tüm yönlerini kontrol ediyorsunuz. Her transfer, her taktik, her futbol maçı önemli. Antrenmanları planlamaktan ilk onbirinizi seçmekten kazanma taktikleriyle rakibi alt etmeye, birinci sınıf stadyum inşa etmeye, kulüp mali durumunuzu kontrol etmeye ve geleceğin süper yıldızlarını keşfetmeye kadar saha içinde ve dışında kendinizi bir futbol menajeri olarak aksiyona bırakın.

Popüler Soccer Manager serisinin yeni 2022 sürümü, yeni özelliklerle dolu stadyumla geliyor. Resmi FIFPro oyuncuları, lig ve kulüp ortaklıklarının yanı sıra yeni maç günü istatistikleri, sahada geliştirilmiş oyuncu yapay zeka, menajer yardımcıları, yeni menajer istatistikleri, güncellenmiş transfer pazarı ve gelişmiş grafikler ve animasyonlarla yenilenmiş olarak karşınızda.

Soccer Manager 2022 Oyna

Müdür Yardımcısı - Gelen istatistik analizleri ve taktik geri bildirimlerle maç günü daha sürükleyici hale geliyor ve takımınızdan en iyi şekilde yararlanmanıza yardımcı oluyor.

Transfer Pazarı - Son derece dinamik transfer pazarı futbol dünyasında önemli bir faktördür. Soccer Manager 2022 artık satın alma seçeneği, ön sözleşmeler ve tabii ki transfer son günü için bir kredi sunuyor.

İyileştirilmiş Maç Motoru - Sahada karar veren oyuncular için yeni ve geliştirilmiş sistem, maç motorunun her zamankinden daha gerçekçi ve hızlı tepki vermesini sağlıyor. Oyuncular daha güvenle dripling yapıyor, tek dokunuşlu pasları ustalıkla kontrol ediyor ve yeni yolla savunma yapıyorlar. Dinamik duran toplar ve yeni kaleci yapay zekası oyunun en kritik aşamalarından bazılarında maç motorunu yeni seviyelere taşıyor.

Gerçek Futbol - Soccer Manager, en gerçekçi futbol yönetimi deneyimini sağlamak için FIFPro, Wolverhampton Wanderers, SPFL, Bayer Leverkusen ve Inter Milan ile ortaklık kurmuş.

Soccer Manager 2022’de kulübünüzü mükemmelliğe taşıyan futbol menajeri olun. Bir sonraki futbol efsanesi olmak için yolculuğunuza bugün başlayın.

Soccer Manager 2022 Ne Zaman Çıkacak?

Soccer Manager 2022 (SM 2022) ne zaman çıkacak? Soccer Manager 2022 mobile çıkış tarihi ne zaman? Soccer Manager 2022 Android ve iOS cihazlar için 7 Ekim'de çıkış yaptı. Soccer Manager 2022 PC sürümü bulunmuyor; Soccer Manager 2022 Steam çıkış tarihi belirsiz. Soccer Manager 2022 Andriod Google Play Store ve iOS App Store'dan ücretsiz olarak telefon/tabletlere indirilebiliyor.